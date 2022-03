ANA LUISA GARCÍA G.

El caso en el que se ha visto envuelta la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica y que la mantendrá en la hoguera mediática fácilmente toda esta semana, le viene como “anillo al dedo” a la corriente política opositora a Morena, y seguramente estarán alimentando el “fuego” con diferentes intervenciones. Una de ellas es la propuesta de desafuero de la citada legisladora, que tiene además como atractivo el ser sobrina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo más probable es que esa petición no proceda, como no procedió la que en su momento formularon contra Francisco García Cabeza de Vaca, y quienes lo proponen lo saben, pero tendrá impacto negativo en Morena, porque la acusación en cuestión, contradice los valores de honestidad que ha presumido la 4ª T y sus representantes, y que se encierran en el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Verónica Juárez, delegada del PRD, es quien anunció que su partido presentará un escrito para solicitar formalmente el proceso de desafuero contra Úrsula Patricia Salazar. El trámite lo harían ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a la que este lunes pedirían que abra una investigación sobre este caso y en consecuencia, solicite el desafuero de Úrsula Patricia ante el Congreso de Tamaulipas.

En esas circunstancias este martes 29, día en que sesiona el Congreso del Estado, será motivo de otra guerra campal entre las dos corrientes políticas, PAN-PRI-PRD y Morena-PT-PVEM, eso mientras sostienen un duelo de criterios de porque no procede, o cual es el camino para que proceda. Además esta será la primera ocasión en que la diputada Úrsula hará acto de presencia, después del referido escándalo mediático, y obviamente, tendrá oportunidad de formular las aclaraciones que crea pertinentes a la prensa que cubre esa fuente. La legisladora es además coordinadora de la bancada legislativa de Morena.

Por otra parte el Presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Félix García Aguiar, dio declaraciones en el sentido de que le darán seguimiento a la petición del PRD formulada a la Fiscalía Anticorrupción sobre la petición de desafuero contra Salazar Mojica.

PRI Y PAN PIDEN ACLARAR CORRUPCIÓN DE MORENA.- Mientras tanto es nota nacional, dado que los dirigentes del PAN y PRI, Marko Cortés Mendoza y “Alito” Alejandro Moreno Cárdenas, formularon declaraciones en esta capital en el escenario de los registro de sus respectivos candidatos, ambos exigen a Mario Delgado aclarar los actos de corrupción en los que presuntamente aparecen involucrados integrantes de la familia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cortes, sugirió que Úrsula Salazar, “debería de aclarar qué fue lo que ocurrió con ese video, pero esto viene a demostrar que es el sello de la casa, primero los hermanos, después el hijo y ahora la sobrina”.

El Presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que cualquier tema de corrupción que sea denunciado debe aclararse. Ya de paso dijo que el partido Tricolor no va participar en la Revocación de Mandato, y reprobó que el gobierno de la 4ª T hubiera desaparecido el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Por lo que respecta al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo que también estuvo en Cd. Victoria para acompañar al candidato de su partido a su registro, además de haber sido captado en fotografías con muy mala cara, evitó contacto con la prensa, no formuló ninguna declaración. La evasión a los periodistas era de esperarse, porque aún flotan en el ambiente el tema de los Carmona, además del tan traído y llevado audio de los “moches” facturados, que falsos o ciertos están en el ambiente y es tema obligado de abordar.

De tal suerte que no hubo otra que conformarse con el mensaje triunfalista pronunciado por Delgado Carrillo desde el templete en el mitin de Américo Villarreal. En un fragmento de su intervención expresó: “Vamos a ser víctimas de calumnias y de guerra sucia por parte de nuestros adversarios, pero ellos están moralmente derrotados, no van a poder y nadie comprará las conciencias de las y los tamaulipecos”.

Con Américo Villarreal se pondrá fin al régimen corrupto, a las injusticias y a los años de miedo que ha vivido Tamaulipas, dijo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien destacó la honestidad y la vida de valores que envuelven al precandidato morenista.

UNA CONFERENCIA DE PRENSA DE MUY CORTO ALCANCE.- Circula una nota de declaraciones de la diputada Úrsula Salazar Mojica, en la que desmiente que sea su voz la del audio que circula en redes y en el que se deja constancia de una propuesta a un proveedores de inflar facturas. Al respecto asienta: “ninguna acusación falsa, ni guerra sucia me detendrá en la lucha por mis ideales y principios que me han llevado desde el inicio de este movimiento a mantenerme firme y fuerte, ante cualquier ataque, sigo de pie y llegaré hasta donde sea necesario por el bienestar de mi gente de Tamaulipas”.

La cuestión es que al parecer no hubo tal conferencia de prensa, porque es muy raro que no existan fotos, ni audios, ni videos, que son tan propios de esta época, además no convocaron a la conferencia de prensa los grupos de Whatsapp específicamente el de Morena del Congreso, si es que se hubiera celebrado en esta capital, o bien a través de la Dirección de Comunicación Social de Morena, asentada en la zona sur, si hubiera sido el caso de Tampico o Madero. Además ningún medio impreso publicó esa información.

Sería lamentable que fuera una simulación innecesaria, que vendría a restar credibilidad a la diputada Úrsula Patricia, que a final de cuentas no podrá posponer su encuentro con la prensa en el Congreso este martes 29.