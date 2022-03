EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El equipo de HABIEL MEDINA ha comprometido su respaldo a CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS en el próximo juego por la gubernatura…Esto no es un secreto en Soto la Marina…No faltan los que dicen que el equipo en el poder local llegó a la alcaldía a través de las siglas del PT-MORENA…Y razón no les falta…El Dr. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO ganó la presidencia municipal, abanderado por esos dos partidos…Aunque claro que para el triunfo del actual alcalde no influyó en gran manera la postulación de los dos partidos…Hubo otros factores y otras circunstancias que también influyeron en enorme medida para que hoy en día sea el presidente municipal de Soto la Marina…Y la realidad de las cosas es que el entorno bajo el cual se desarrolló la pasada campaña municipal, le hubiera permitido a la marca MEDINA el triunfo jugando con cualquier partido…La gente, por una causa o por otra…Por sentimiento o por solidaridad en ese tiempo salió a sufragar no tanto por MORENA o por el PT…Y la realidad de las cosas es que ya sentado en la silla municipal el joven alcalde le ha estado respondiendo de la mejor manera a la comunidad…Las obras y las acciones que se están desarrollando, no nos dejarán mentir…Lo cierto es que a nivel estatal la campaña de El TRUKO dicen que viene con todo…Y todo es “todo”…Sigue causando comentarios y suspicacias el hecho de que JUVENAL HERNÁNDEZ GARZA sigue teniendo la manta del abanderado de la coalición MORENA-PT-VERDE a la gubernatura AMERICO VILLARREAL ANAYA en su domicilio particular…Y no precisamente porque JUVENAL tenga ya un historial político de esos que te pueden mover el rumbo de una elección…Ni mucho menos…Sino por el hecho de que hasta donde un servidor tiene conocimiento JUVENAL forma parte de la nómina del municipio…Ahora que viéndolo por el lado positivo, estaríamos ante un caso de congruencia política y personal de JUVENAL pues si AMERICO VILLARREAL ANAYA llena sus expectativas, pues bien hecho…Claro que acciones de funcionarios como estas, no son muchas las que se dan dentro del argot político en donde por lo general, el comportamiento de los funcionarios tiene como principal objetivo la sobre vivencia nominal…Lo cierto es que la próxima campaña va a levantar chispas…Se va a ver de igual manera si estamos ante la debacle de los liderazgos y grupos político…Vamos a ver si realmente ya la ciudadanía se quitó el mando de los “lideres” de grupo o de partidos…Vamos a ver qué porcentaje de los electores de Soto la Marina sigue respondiendo a los gritos o señales de los líderes…Ya no es sencillo el dorarle la píldora a la sociedad marsoteña…Cierto es que la lealtad de los partidos ya está pasando a segundo término…La sociedad hoy en día juega y raya la boleta por donde su corazón o su interés les marque…Y es que los electores comunes ya aprendieron a jugar también bajo sus propios intereses…Así exactamente como juegan, casi todos, los de arriba…Así enseñaron los políticos a jugar a nuestra gente…Y ahora a aguantarse!…Igual de cierto es que el gobernador CABEZA DE VACA está cerrando su sexenio muy fuerte en lo político…Y en lo gubernamental…Para empezar le dio la vuelta al escenario político en el estado…La presente legislatura la inició con un sabor francamente amargo…Un congreso estatal en contra…Pero de manera hábil y zorruna, hoy en día puede presumir de haber vuelto a retomar el control en el palacio legislativo en el estado…Como sea y por lo que sea, pero el gobernador ahora ha vuelto a retomar el Congreso de Tamaulipas para su causa…Casi media docena de diputados locales de Morena ahora le han dado la espalda a la causa guinda…El PAN ahora vuelve a ser mayoría en el congreso local…Ya tumbaron a ZERTUCHE como líder del congreso en Tamaulipas…Llega en su lugar un Cabecista como lo es….El Cabecismo está jugando un juego, muy serio…Quiere todas las canicas en su canasta…Y la está volviendo a llenar!…En otro orden de cosas, FIDENCIO GARZA de Tampiquito anda de lo más decidido a favor de la causa Morenista rumbo a las elecciones de este año en Tamaulipas…Es decir FIDENCIO simpatiza con la causa y el proyecto de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Al igual que el Profr. PANCHO SILVA CISNEROS…Hace días los vi platicar animadamente con otros buenos amigos…Y me imagino que no estaban platicando cosas del clima…O de la falta de lluvia…Por cierto FIDENCIO y el profe PANCHO apenas en la elección municipal pasada jugaron a favor del proyecto local del PT-MORENA…Y dicen que ahí siguen firmes…Que no tienen razón para irse a otro lado…Por otra parte, se siguen escuchando excelentes comentarios en torno al trabajo que desarrolló MUNDO DRAGUSTINOVIS al frente de la Delegación de la SEBIEN estatal en nuestro municipio…Comentarios en ese sentido se escuchan de familias de los cuatro puntos cardinales de la geografía marinense…Porque se dio su salida, si era de los funcionarios estales que mejor estaban haciendo las cosas?…Eso si no lo sabemos a plenitud…Pues me comentaron que WILBERT HERNÁNDEZ CASTILLO se anda promoviendo para un cargo estatal en Soto la Marina…Que quiere ser funcionario del estado…WILBERT se desempeñó como responsable del Departamento de Transparencia en la administración del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Anteriormente había sido regidor con HABIEL MEDINA FLORES…Y al parecer ha vuelto a los brazos políticos de HABIEL a quien le sigue guardando lealtad política a ultranza…En más temas que tienen que ver con la política local, déjeme decirle que el ex alcalde NEY TAVARES realiza trabajo político, pero en serio, a favor de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Sabemos de muy buenas fuentes que NEY tendrá a su cargo la operación de la estructura electoral de AMERICO en ocho municipios…Guemez, Padilla, Jiménez, Abasolo, Soto la Marina, Aldama y González así como Casas…Esta importante tarea se le dieron a NEY el Delegado Nacional de Morena en Tamaulipas, ERNESTO PALACIOS, así como OLGA SOSA quien es la Coordinadora Estatal de la Estructura Electoral de este partido…Gran parte del equipo de colaboradores que estuvieron con NEY en su exitosa administración, han decidido seguirlo en su proyecto político a favor del seguro abanderado estatal de la alianza de MORENA con el PT y el Verde…Ya sabíamos desde antes que NEY TAVARES se la estaba jugando con AMERICO…Y claro que no es un secreto el plus que a la campaña de AMERICO le habrá de dar NEY una vez que inicie de manera oficial la campaña por la gubernatura de Tamaulipas…Igual de cierto es que la semana pasada anduvo por acá CÉSAR VERÁSTEGUI ARANDA hijo de El TRUKO…Vino a un evento de corte deportivo que se desarrolló en esta localidad y donde se realizaron torneos de fut y de volibol…Más de 400 personas participaron y asistieron a esta justa deportiva que se llevó a cabo en el polideportivo local…Tan concurrida actividad se denominó “Jóvenes con Truko” y estuvo la coordinación a cargo de GISSELE LARA y RUBIA RUIZ…Se nota en Soto la Marina la fuerza del proyecto del TRUKO…El TRUKO está hecho y formado al calor de la lucha y de la pelea política…No ha sido fácil para nada el darle forma y rumbo a su trayectoria política…Será el abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD por méritos propios…Nadie le ha regalado nada en la política ni en lo personal…Está formado y forjado en la lucha diaria por el desarrollo personal…Bien que le ha costado llegar hasta estas instancias…Su segura candidatura la fue ideando, formando y planeando de manera inteligente, zorruna y sagaz…Hasta hace menos de unos seis meses parecía estar rezagado en el juego interno azul…Pero con calma y paciencia siguió en la lucha interna…En total silencio…Con total lealtad hacia el número uno…Pero expectante y sin prisas…TRUKO no tumbó las fichas originales del gobernador CABEZA DE VACA…Las circunstancias y errores propios las fueron tumbando, una por una…Hasta llegar las condiciones internas a apuntar al único sobre viviente azul, como lo fue el eficiente y fiel secretario general de gobierno CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…La moneda está en el aire…El tres de abril inician de manera formal los candidatos estatales sus respectivas campañas…La guerra electoral en nuestro estado, se viene, pero en serio…Casi para terminar esta colaboración déjeme les comparto que tanto el PAN como el PRI y el PRD van a ser evaluados uno por uno al finalizar la elección por parte del TRUKO…Si el resultado es positivo al final de todo, entonces el premio va a ser de acuerdo a los votos que cada uno de estos partidos le sumó a la causa…Es decir, no hay margen para la simulación…Jugada maestra en el cuartel del TRUKO para que nadie le haga al guaje o para que lo quieran engañar…Igual de cierto es que en Soto la Marina, ya ningún político, se puede auto nombrar como el dueño de la voluntad de la gente…La gente en nuestro municipio así como en una elección le da su voto a un partido o un candidato, igual en la próxima voltea su respaldo hacia otra opción…Pues, sin hacerse mucho ruido, hubo cambio en la Tesorería Municipal..Salió el compadre RAMIRO VELÁZQUEZ SILVA y entró una contadora que es muy allegada a la familia MEDINA…Parece que se apellida DE LA FUENTE…Las causas de este cambio, no las sabemos…Pero la realidad es que hubo relevo en la oficina que se ha conocido desde siempre como “la caja de las galletas”…Apenas unos seis meses son los que estuvo el compadre RAMIRO en este mismo cargo que ya había ocupado en la administración de HABIEL…Por parte de buenas fuentes, nos pudimos enterar que la Lic. DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN está apoyando a AMERICO VILLARREAL ANAYA en su proyecto por la gubernatura de Tamaulipas…Y es que dicen que dice que ella es regidora por parte del PT-MORENA…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…