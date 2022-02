Por: Raúl Terrazas Barraza

Petroleros de siempre, sindicato de siempre

Si en las manos de Carlos Romero Deschamps hubiese estado la sucesión en la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, es probable que no le hubiera tocado a quien fuera el Tesorero de la organización por muchos años, sin embargo, el panorama cambió para Ricardo Aldana Prieto, porque sin su jefe, de manera práctica la organización quedó en sus manos y pudo manejar las cosas a su favor para quedarse con la Secretaría General.

Que la tuvo fácil, es seguro que no, si se toma en cuenta que desde oficinas de la administración federal había dados cargados para impulsar a otras corrientes que no olieran a romero, más bien que aparecieran con fuerza aquellos que, en alguna parte de su vida laboral en PEMEX y dentro de la organización sindical le llevaron las contras al régimen que impusieron aquellos líderes a quienes se consideró poderosos.

En el pasado el STPRM era mucho para Tamaulipas, mucho en todos los aspectos, acciones sociales de impacto, obras para beneficio de los municipios, posiciones políticas y administrativas para personas que estaban identificadas con el sindicalismo petrolero y respaldo a cientos de empresarios para que obtuvieran todo tipo de contratos de productos y servicios requeridos para el funcionamiento de la paraestatal.

El hecho de que haya quedado Aldana Prieto, podría ser bueno porque conoce a los petroleros de por acá, sin embargo una buena parte de ellos anda en la nueva izquierda porque decidieron cambiarse al partido del presidente de la República Don Andrés López Obrador, situación que incomodaría al dirigente recién electo con casi 45 mil de lo 72 mil votos que debieron de obtenerse en la elección del Sindicato.

Obvio, no debe de perderse de vista que en Tamaulipas existen dos Secciones Sindicales de la organización, las de Madero y Reynosa, que tuvieron peso político, financiero y social en la época del quinismo, luego se replegaron porque Romero Deschamps como que pinto la raya con los de estos lares, para aparentar que era absoluto como líder y que le iría bien con otras Secciones y están prestos para incursionar en el comité que conformará quien fuera Tesorero de la organización Sindical.

Si se tratar a señalar si le salieron las cuentas o no al Gobierno de la República, la respuesta en automático es que no le salieron, porque debe comprenderse que la idea era que el romerismo ya no tuviera nada que ver en el Sindicato, así que, tendrán que apechugar, porque a pesar del montón de candidatos que hubo, imperó la corriente surgida después del quinismo y al menos, por los cuatro años siguientes Aldana tendrá que cuidar que no le crezcan los enanos y vayan a tumbarlo de la dirigencia como sucedió a su antecesor y jefe.

La sola determinación de contender presentada por Aldana Prieto, dejó fuera de cualquier posibilidad de triunfo a los contendientes que tuvo, porque a voz baja se habla de que el Tesorero era quien tenía el poder en la organización sindical, por ello, la bandera con la que salieron a protesta contra los casi 45 mil votos de Aldana Prieto, es que, muchos petroleros no pudieron votar y por tanto impugnarían la elección.

Desde luego nada tienen que hacer los cuatro mil 505 votos de César Percero y los cuatro mil 116 de Cecilia Sánchez García, son insuficientes para tratar de evidenciar cualquier situación anómala en el proceso y si a eso se agrega la forma hasta grosera que en se ha reclamado por parte de los perdedores que las autoridades no intervinieran para frenar una presunta manipulación del proceso por parte de los romeristas y aldanistas, ni se antoja hacer eco de las palabras de quienes se quejan.

Quizá porque solo enseñan la pobreza de sus liderazgo y clarifica que no estuvieron a la altura de las circunstancias en las que se dio la sucesión en el sindicato, porque se sacó de la jugada de la peor forma Carlos Romero Deschamps.

Respecto al control del sindicato de los que ganaron y de quienes les respaldaron se aprecia contundente, por los compromisos planteados en la campaña de Aldana Prieto, carecen de fuera como para decir que prendió a los sindicalistas para hacerlo su líder, dado que, dijo que defendería el contrato colectivo de trabajo, algo que se hace siempre como por default, que va a elevar la calidad de vida de los petroleros y de sus familias, ni modo que no sea otra obligación de la organización.

Además que incrementaría la productividad laboral, como si él fuese a estar con el látigo en la mano para que los sindicalista trabajen más, si aquello que buscan es trabajar menos o no ir a trabajar y que les paguen bien, como lo hizo la Senadora Sánchez García y de plano eso de echar a andar un nuevo modelo de operación en la oficina de la secretaría General del Sindicato, como que no se dará, porque nadie se ve en la organización con mobiliario de primer mundo y las redes sociales o la alta tecnología en cada paso que se diera en el edifico del STPRM, como si fuera un inmueble tipo los de Google, Amazon, Microsoft de la nueva era.

Por cierto, Arturo Flores Contreras de la Sección Uno de Madero que contendió por el liderazgo nacional dijo que impugnaría los resultados de la elección y pidió a las autoridades de la Secretaría del Trabajo que representa Luisa María Alcalde Luján que lleve a cabo una auditoría con Notario Público y toda la cosa, para que corrobore y asiente en actas la coincidencia de la huella digital del voto electrónico.