EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El Senador con licencia, AMERICO VILLARREAL ANAYA encabezó en días pasados la toma de protesta de los integrantes de la Defensa del Voto de la 4ta. Transformación de este municipio …No fue un evento precisamente de los llamados multitudinarios…Se trataba de cumplir más que nada con el protocolo…Aún así unos 250 simpatizantes se congregaron para saludar y platicar con el eventual candidato estatal de la alianza MORENA-VERDE-PT…Hay que decir en primera instancia que este fue un evento exclusivamente para los de Morena…Y es que se trató de la toma de protesta de los defensores del voto de la cuarta transformación que se entiende, son los de Morena…Algunos ex priistas como MARCO ANTONIO ROCHA se dejaron ver y muy saludadores con AMERICO…CARLOS FIDALGO de La Pesca también fue captado en este evento…LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA y el profe PANCHO SILVA, así como GILBERTO CORTINA de Santa Isabel entre otros…No podemos medir los alcances del proyecto de AMERICO por este evento…Sin duda que son muchos más los simpatizantes que tiene en Soto la Marina…La campaña aún no inicia en forma…Fue este un evento casi por así decirlo, cerrado a la militancia…De ahí que en las redes sociales algunos simpatizantes de la cuarta transformación se quejen de que no fueron invitados…Pues esta es la razón…Que la elección estatal en Tamaulipas pronostica y con sobradas y fundamentadas razones, muy peleada y competida por demás, no se tiene la menor de las dudas…AMERICO se tendrá que esforzar de más para salir airoso en esta que está considerada la madres de todas las batalles electorales jamás realizada en nuestro estado…Y es que por otro lado “EL TRUCO” abanderado por el PAN-PRI-PRD para nada parece estar dispuesto a ceder un centímetro a su rival dentro de lo que es la parcela político electoral tamaulipeca…Y hay que decirlo, porque así es, el gobernador CABEZA DE VACA pondrá todo lo habido y por haber para que la avanzada política del presidente AMLO no haga tierra firme en Tamaulipas…Es mucho lo que está en juego…Recordar es cuestión que el gobernador CABEZA está hecho y está curtido al calor de las más feroces batallas políticas contra el poder…Luchó para llegar a gobernador, primero contra la nomenclatura priista de nuestro estado…Y después ante el poder federal, contra su candidato BALTAZAR HINOJOSA OCHOA…Y ante el presidente AMLO no ha sabido bajar la guardia…Entonces razones tenemos y de más, para pensar que en Tamaulipas, la pelea político electoral que tenemos enfrente no es para persignados ni para damitas de la caridad…Sino todo lo contrario…”El TRUCO” fue construyendo su propio proyecto político…Contando para ello, con el apoyo y protección del gobernador CABEZA DE VACA…No podemos decir que el grupo Reynosa vio con buenos ojos desde un principio al “TRUCO”…Pues con sobrada razón, no lo consideraban de su círculo…Ellos vienen y se forjaron en Reynosa y han caminado de la mano política del actual gobernador desde la alcaldía de aquel municipio…Y el “TRUCO” se formó en el otro extremo de la geografía tamaulipeca…”El Truco” se abrió paso en la política desde su feudo ubicado en la región cañera que tiene su asiento en su natal Xicoténcatl…Dos veces alcalde y diputado local, así como federal…Fue el exitoso coordinador de la campaña del ahora gobernador…No se duda pero ni tantito el afecto y la lealtad así como el agradecimiento que le tiene y mantiene al gobernador CABEZA DE VACA…Si alguien la garantiza una salida digna y respetada al gobernador es precisamente “EL TRUCO”…Por ello podemos asegurar que CABEZA DE VACA ahora hasta lo imposible para que él sea su sucesor, en la esquina del 17 Hidalgo en Ciudad Victoria…Pero también es cierto que si en algún momento del presente sexenio hubo intentos de grillas intestinas en su contra, el gobernador siempre las paró en seco…La muestra la tenemos en el hecho de que el gobernador lo mantuvo siempre como su Secretario General de Gobierno….Confianza absoluta…Igual de cierto es que no por fuerza “EL TRUCO” tiene que tener la misma forma de hacer política que el actual gobernador…En muchos aspectos los dos son muy diferentes…Y es que no por fuerza tienen que ser iguales…Por muchas coincidencias que pudieran tener….Ni los dedos de nuestra misma mano, son iguales…Mientras tanto el alcalde de Tampico CHUCHO NADER le levantó la mano al “Truco” en días pasados…Importante por demás la postura del alcalde jaibo…Y es que tenemos que recordar que Tampico es la ciudad más poblada de Tamaulipas…En terrenos locales, para decirles que el alcalde TOÑO MEDINA anduvo repartiendo artículos invernales como cobertores en sectores vulnerables, de la cabecera municipal…El alcalde trae un ritmo acelerado de trabajo…Y está demostrando una muy estricta disciplina financiera en los recursos municipales…Lo que se está traduciendo, en que el Ayuntamiento a su cargo esté realizando algunas acciones con recursos propios…En otro orden de ideas, la semana pasada anduvo por estas tierras de Soto la Marina mi compadre ELÍAS FLORES HERRERA…A mi compadre ELÍAS FLORES HERRERA se le ubica muy cerca del círculo que rodea al ex alcalde de Victoria ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO…Publicó mi compadre unas gráficas en su red social con el virtual candidato de la coalición PAN-PRI-PRD a la gubernatura CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…Me comentó que apoya con todo la candidatura de “El Truco”…Que sigue siendo orgullosamente priista y que por ello es que respalda los acuerdos de su dirigencia , en ese sentido….Además reconoce el aporte, del “Truco” desde su cargo como Secretario General de Gobierno, en cuanto al notorio avance que en el tema de la seguridad tenemos hoy en día en nuestro estado…Los liderazgos visibles que a simple vista podemos ver a favor de AMERICO VILLARREAL ANAYA en Soto la Marina son al menos de manera formal HUGO ROJO y JUAN JESÚS HERNÁNDEZ TORRES…Cada uno con diferentes responsabilidades…Y desde diferentes trincheras…Ya han coincidido ellos dos en anteriores proyectos de corte político…Fueron ambos, muy cercanos al proyecto de JESÚS JASSO en tiempos pasados…En aquellos tiempos noveles cuando aquel puñado de jóvenes políticos, al lado de JASSO le dieron forma al proyecto denominado, “Movimiento Ciudadano”…En esos tiempos ya idos a ese equipo se le consideró como un grupo de jóvenes políticos idealistas y con enormes sueños por conquistar…Hoy en día andan la mayor parte de ellos distribuidos en diferentes equipos y partidos políticos…Ya prácticamente todos viviendo sus vidas e ideales en plena madurez en todos los sentidos…Por otro lado, déjeme decirle que en Soto la Marina al menos de cerca no se ve que se haya nombrado algún responsable o coordinador del trabajo político de “EL TRUCO”…O a lo mejor va a encargar este tema a los líderes de los diferentes grupos que lo están apoyando en territorio local…Y a las dirigencias de los tres partidos que lo respaldan les va a encargar el trabajo que tiene que ver con el asunto electoral y de promoción…Pero sí es complicado poner a alguien de aquí del municipio como coordinador…Y es que al ser varios los grupos que lo están respaldando, la figura de un coordinador local les podría generar en los tan clásicos celos entre las demás vacas sagradas, que lo están cuerpeando…Y de igual manera a no quererlo, el coordinador hasta podría sentir que pierde el piso al entrar de manera inevitable a sueños futuristas…Y por ahora ”EL TRUCO” lo que tiene que buscar son políticos que piensen en el proyecto estatal de junio de este año…No de colaboradores sudando calenturas ajenas futuristas locales…Tampoco es como para que ningún grupo o corriente política desde ahora se sienta como el factor de decisión en una eventual victoria del TRUCO en territorio local…El resultado que se obtenga por parte del ex secretario general de gobierno se deberá al trabajo de todas las corrientes en su conjunto…No sería el resultado de un solo equipo…Además nadie gana nada todavía…Ni la alianza MORENA-PT-VERDE como tampoco la del PAN-PRI-PRD…Igual de cierto, es que la fuerza de la federación a favor de AMERICO todavía ni se empieza a sentir en suelo tamaulipeco…En su momento se va a dejar sentir a lo largo y ancho de la geografía estatal…Esto del trabajo de precampaña es apenas el preámbulo de la batalla real y verdadera que está por verse en Tamaulipas…Un periodista de apellido QUIJANO que durante un buen tiempo le manejó las relaciones públicas al precandidato guinda AMERICO VILLARREAL ANAYA se pasó en días recientes al equipo de “EL TRUCO”…Me dicen que esta salida de quien fuera hombre de confianza de AMERICO les dolió pero en serio…Sus razones muy fuertes debe de haber tenido QUIJANDO para tomar tan drástica decisión…Algunos guindas dicen que puede haber sido una razón de peso o de pesos…No le entendí…El gobernador CABEZA DE VACA entregó la Estación TAM que se ubica en el Ejido Magañas del municipio de Abasolo, pero que se encuentra en la carretera de Victoria a esta localidad de Soto la Marina…De esta manera el gobernador sigue trabajando en el tema de la seguridad para los tamaulipecos…Se podrá estar de acuerdo en muchas cosas o no con el gobernador…Pero lo que nadie en su sano juicio le puede rebatir o regatearle méritos es en cuanto al importante avance que se ha tenido en el tema de la seguridad…Desde hace unos años ya se puede transitar de manera tranquila a Ciudad Victoria, desde esta localidad, aunque sea en altas horas de la noche…En otros tiempos, esto, ni pensarlo…De igual manera, el gobernador sostuvo importante reunión con inversionistas en la playa de La Pesca…El gobernador quiere que nuestro máximo paseo turístico se convierta en el más importante de esta parte del Golfo de México…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…