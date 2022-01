EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues este pasado jueves estuvo aquí en Soto la Marina, el precandidato de la alianza de MORENA-PT-VERDE a la gubernatura del estado, AMERICO VILLAREAL ANAYA…Les vino a tomar la protesta a los comités de la defensa del voto de la 4T de nuestro municipio, en evento realizado a un costado del sindicato de camioneros, en la salida a la pesca…Por ahí pudimos ver que se movían como pez en el agua, tanto a HUGO MIGUEL ROJO RAMOS como a JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES…El primero en su carácter de Coordinador Regional…Y el segundo como Coordinador aquí en Soto la Marina…El trabajo que anda realizando AMERICO es completa y totalmente con la militancia…Porque son tiempos de política interna…Es decir, de precampaña…Se puede catalogar como un evento muy bueno, el que encabezó en esta localidad el ya seguro abanderado de esta alianza partidista, aquí en esta localidad…No podemos decir que AMERICO se distinga por ser sonriente y bromista con la raza…Pero la verdad es que tiene una preparación profesional de primera…Y se nota que es un buen ser humano…Su carrera como doctor por fuerza lo retrata como una persona humanista…Tiene AMERICO un compromiso así de grande al encabezar la propuesta de la Cuarta Transformación en Tamaulipas…Con todo lo que esto implica dentro de los afanes del presidente AMLO quien quiere a uno de los suyos gobernando nuestro estado…Claro que la tarea para el Senador con licencia no es para nada fácil…Con todo y lo que representa al final ser el candidato del presidente de la república…Igual de cierto es que AMERICO VILLARREAL ANAYA está cosechando muchas simpatías por el legado de honestidad que dejó su señor padre el ex gobernador AMERICO VILLARREAL GUERRA…Ciertísimo es también que la precandidatura de AMERICO trae toda la marca del presidente AMLO…Por cierto en este evento se dejó ver otros cuadros el ex alcalde NEY TAVARES quien además fue presentado por la maestra de ceremonias, como miembro distinguido de MORENA…Pude saludar a NEY a quien lo vi platicando muy animadamente con el Delegado Nacional de MORENA en Tamaulipas, ERNESTO PALACIOS CORDERO…Se nota que NEY trae un muy buen cartel político hacia el interior del equipo de AMERICO…De igual manera se dejaron ver entre otros el ex candidato local del tricolor MARCO ANTONIO ROCHA, así como el Profr. PANCHO SILVA y CONCEPCION CÓRDOVA, además RENÉ RAMÍREZ y el primo ARMANDO INFANTE entre otros…Enfrente tiene AMERICO a un candidato de la Coalición signada por el PAN-PRI-PRD, como es el popular “Truco”, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…”El TRUCO” se ha estado haciendo de apoyos incluso de cuadros que se han distinguido por ser adversarios al sexenio en turno…En Fin…Se espera un agarrón de pronósticos reservados en cuanto iniciein de manera oficial las campañas oficiales en Tamaulipas…Pero bueno, mientras tanto con la visita de AMERICO a nuestro municipio es que ya hemos tenido la visita del primer seguro candidato a la gubernatura…Por cierto esta campaña estatal prometer ser la más movida que ninguna antes en Soto la Marina…Y es que muchos actores políticos que hasta hace unos pocos meses juraban que nunca harían equipo con algunos de sus adversarios locales, resulta que ahora andan por el mismo lado…Aunque no falten los que digan que si andan juntos, “pero no revueltos”…Por cierto el profesor HUGO MIGUEL ROJO RAMOS es el Coordinador Regional de los trabajos de precampaña de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Así me lo confirmó el propio HUGO MIGUEL ROJO en plática que sostuvimos en días pasados…No recuerdo con precisión cuantos municipios que me comentó tiene a su cargo…Pero si, anda muy cerca del seguro futuro abanderado de Morena-PT-VERDE…Igual de cierto es que internamente el profe HUGO se mueve dentro del equipo que lidera el ex Delegado de los Programas Federales en el Estado, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien la verdad es que trae un activismo bárbaro a favor del cardiólogo…Igual de cierto es que el ex alcalde priista de Reynosa y quien también fue diputado federal, senador y funcionario estatal en los mejores tiempos del tricolor OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ ha expresado su respaldo al proyecto de AMERICO…Al igual que el también varios ex por el PRI, como lo es el HUMBERTO VALDÉZ RICHAUD se ha abierto por el lado del abanderado estatal de MORENA-PT-VERDE…Lo cierto es que podemos ver hoy en día a muchos priistas que se han abierto por el lado de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS ya sea por amarres personales con él mismo…O en virtud a la alianza partidista firmada…Otros tantos han decidido brindar su respaldo político ante la opinión pública al Senador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Por cierto el ex alcalde priista de Victoria, ALEJANDRO ETTIENE ya se formó dentro de las filas de “El Truco”…En fin…Hoy en día es un ir y venir de cuadros políticos que hasta hace unos pocos años se decían priistas de corazón…Aunque igual se tiene que apuntar que por ejemplo la gente del PRI que anda apoyando al “Truco” le están dando seguimiento a la alianza que ya está firmada con el PAN y con el PRD…De los que ya casi no tenemos noticias es de quienes andaban apoyando a RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA en nuestro municipio…Tampoco hemos escuchado expresiones a favor o en contra del proyecto de AMERICO por parte de quienes en su momento le apostaron a la candidatura estatal del popular “EL Guasón”…Mientras tanto “EL TRUCO” ya le tendió su mano política a la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ…La quiere como su aliada…Sabe bien los miles de votos que le puede generar la alianza con MAKI…Y lo que pasa es una cosa, donde “EL TRUCO” vea votos, se va a dejar ir con todo y a negociar todo lo que tenga que negociar…”El TRUCO” si al mismísimo infierno tiene que ir por votos, júrenlo ustedes que hasta allá se va a echar un viaje de ida y vuelta…Figurativamente, claro…También es cierto que el grupo Victoria, hoy, como nunca, está de los más dividido…Un montón de ex alcaldes respaldando a AMERICO VILLARREAL ANAYA de la alianza MORENA-PT-VERDE…Otros tantos con Don “TRUCO” por el PAN-PRI-PRD…Por el lado del abanderado seguro de Movimiento Ciudadano como lo es ARTURO DIEZ no vemos a ningún ex edil de la capital del estado…Retomando el tema local, pues vaya que al dirigente del PAN nuestro buen amigo JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ le tocó lugar privilegiado en la foto que se tomó “EL TRUCO” con los líderes nacionales que apoyan la coalición y es que a JUAN CARLOS lo pusieron justo al lado de “EL TRUCO” y del líder nacional MARCO CORTÉS…Claro que el joven dirigente del PAN en el municipio no cabía de ancho por esta enorme distinción…Por cierto JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ es regidor por parte de su instituto político en el cabildo municipal…En temas de la administración municipal déjeme decirle que el alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO entregó una bomba de agua para el Ejido San Felipe, de la zona sur de Soto la Marina…Tan importante apoyo lo recibió RODRIGO CASTILLO en su calidad de Delegado Municipal…RODRIGO le agradeció al jefe de la comuna por este importante apoyo, que era una enorme necesidad…Retomando el tema político, les cuento que la familia CASTRO NARVAEZ va al cien por ciento con el proyecto que encabeza “EL TRUCO”…Razones no les faltan…En primer lugar los integrantes de esta familia que se dedican a la política, son miembros del PAN desde hace muchos años…Algunos de ellos son funcionarios estatales en estos tiempos…Y un miembro de este clan como lo es TONY CASTRO es el suplente del diputado federal VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, hermano del virtual abanderado a la gubernatura de Tamaulipas…Así que los CASTRO de lo más entrados en este proyecto político estatal…También es verdad que la gente que manda en las diferentes instancias de gobierno, casi seguro que tienen sus ojos y oídos en todos los rincones hasta más recónditos de Soto la Marina…Los informes tanto de personal de la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas, como de los informantes de la Secretaría de Gobernación federal que en cada campaña andan por acá, de seguro ya andan activos, en el levantamiento de datos y reportes diarios, respecto al comportamiento político de los diferentes elementos locales…Ellos son los que en su momento pasan la información correcta y veraz hacia las alturas en cuanto tiene que ver con el comportamiento de la clase política de Soto la Marina, como de los diferentes municipios del estado…En otro orden de ideas, me comentó el Presidente del Módulo VI del Distrito de Riego 086, MARIO AGUIÑAGA MORALES que se mantiene el costo de mil pesos por hectárea a los productores de las comunidades que lo conforman…Los compañeros ya están trabajando con la aplicación de sus riegos de asiento, según me comentó…Por otro lado en la Oficina del Registro Civil se incrementaron la semana pasada la entrega de Curp…Esto en gran razón a que en la jornada de vacunación anti Covid que se realizó la Curp era un requisito indispensable, según me lo hizo saber el oficial de esta dependencia estatal, RENÉ GALVÁN CASTILLO…Se incrementó la expedición de las Curp en poco más de un cien por ciento más de lo normal, de acuerdo al reporte del buen amigo RENÉ GALVÁN quien resalta que este documento que es indispensable, no genera en ningún costo para el solicitante…El Covid, por cierto, regresó con una fuerza endemoniada, una vez que concluyeron las celebraciones de navidad y de fin de año…Soto la Marina no es la excepción….Nadie podemos decir que no nos hemos contagiado o que no tenemos algún familiar o amistad que no se haya enfermado de este maldito virus..Habrá llegado para quedarse para siempre en nuestras vidas?…Serán señales de los últimos tiempos que están marcados en la biblia?…El asunto es que ni siquiera los países más ricos del planeta han sido capaces hasta ahora de poner a sus pueblos libres al cien por ciento de esta enfermedad…Ni se diga, en las naciones más pobres del mundo…Por cierto México es de los primeros lugares, en el número de muertes por Covid…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…