POR: ANA LUISA GARCÍA G.

El descontento manifiesto de la doctora Maki Ortiz por los resultados de la encuesta que calificó a los aspirantes a la candidatura de gobernador de Tamaulipas, debe conducir a una negociación con Américo Villarreal Anaya, virtual candidato de Morena. El “pataleo” de la susodicha, sólo lo podemos concebir como un recurso para negociar qué tajada del pastel del poder estatal le corresponderá.

¿O alguien está pensando que la susodicha y su hijo el alcalde de Reynosa van a apoyar de a gratis al candidato? Américo tiene que tomar en cuenta que el activo de la doctora representa cuando menos 100 mil votos que serían decisivos en los resultados finales de los comicios.

Reynosa es la sede y centro de poder de la exalcaldesa y representa el 20 % de los votos potenciales de Tamaulipas en los comicios de 2022.

Maki conoce ese poder y por eso amaga con impugnar los resultados de la encuesta. Ella declara, “firmamos una simulación porque dos días antes (el 21 de diciembre) ya tenían al candidato por Tamaulipas”, se refiere a la firma del compromiso de aceptar los resultados, que de acuerdo a la convocatoria son “impugnables”, y los participantes, entre ellos la doctora, lo asumieron en su momento sin chistar.

La narrativa de Maki Ortiz en torno al porqué de su descalificación, puede tener sustento, pero es muy difícil cambiar la hoja de ruta de Morena en Tamaulipas. El partido guinda no puede mostrar fragilidad frente a un movimiento de esta naturaleza, mucho menos dejar pasar el tiempo, que sólo va a ahondar las fracturas, por eso es urgente llegar a acuerdos que permitan el desarrollo de la agenda electoral.

Esta será la primera prueba para que AVA muestre su capacidad de concertar acuerdos, de sumar y no restar adeptos, porque como en toda confrontación, los observadores toman bando, opinan e influyen en su entorno.

Por otra parte, ni modo que Maki esté esperando que le otorguen la candidatura en disputa a ella o a un tercero, al margen de su ambición de poder, es una mujer inteligente, que sabe sacar provecho de toda circunstancia y pronto veremos los resultados obtenidos.

ARTURO “DE DIEZ Y NO DE 4ª” .- El exalcalde victorense, Arturo Diez Gutiérrez (2008-2010), es ya precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Tamaulipas, y trae buen slogan, cuando ofrece un gobierno de Diez y no de Cuarta. Sin embargo, al menos en Victoria dejó un mal sabor de boca sobre todo al final de su trienio.

Usted recordará que don Arturo solicitó casi al finalizar su periodo un préstamo por 50 millones de pesos, del cual nunca se explicó en que se ejerció, y despertó suspicacias por el hecho de haber obtenido esa nada despreciable suma, casi al “cuarto para el ratito” de su gestión.

Ahora el ex Edil enarbola la bandera de amante esposo y mejor padre de familia, a quienes agradece su apoyo. La señora Ale lo acompaña en su proyecto y también sus hijos Alan, Arturo, Elsa y Alexa.

OTRO ROUND QUE PIERDE MONREAL.- Visto a distancia el caso de José Manuel del Río Virgen, su vinculación a proceso como autor intelectual del homicidio de Remigio “René” Tovar Tovar, excandidato de MC y alcalde electo de Cazones de Herrera en el Estado de Veracruz, tiene una sobrecarga política donde Movimiento Ciudadano y el senador Ricardo Monreal perciben abuso de poder del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Lo cierto es que la audiencia de más de 18 horas y el fracaso de las gestiones de Ricardo Monreal a favor del inculpado anuncian una tormenta mediática muy fuerte que dará lugar a mucha especulación.

Del Río Virgen es cercano colaborador del Coordinador de Morena en el Senado de la República Ricardo Monreal, al que “ningunearon” en Veracruz, empezando porque no le permitieron entrevistarse con el inculpado, a pesar de que el zacatecano viajó en pleno 24 de diciembre, y no se le abrieron las puertas del penal de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz.

Antes Monreal había despotricado contra el gobernador Cuitláhuac García y el Presidente López Obrador defendió al veracruzano.

Es un enfrentamiento muy dispar, donde el alto nivel de Monreal queda reducido a nada frente a sus adversarios. No podemos opinar sobre a quién le asiste la razón, lo único que podemos anotar es que Monreal viene de una ola de derrotas políticas, como fue el no lograr que sus amigos aspirantes a la candidatura de Morena en cuatro de los seis estados participantes, no calificaron, entre ellos el de Tamaulipas.

Monreal es el titular de la Cámara Alta, puntal importante en uno de los tres Poderes, en este caso el Legislativo, por eso es penoso el episodio que vivió en Pacho Viejo, sobre todo porque momentos antes pidió perdón a su familia por no estar en tan importante fecha debido a que acudía a entrevistarse con su amigo José Manuel del Río Virgen.

Son varios los mensajes que el centro de poder ha enviado al senador para decirle que no está considerado como presidenciable, y no lo acata, por el contrario sigue buscando caminos para fortalecer su proyecto. Se empieza a escribir una singular historia de un trayecto aspiracional al que no se le ve un final feliz.

Por lo pronto el grupo fuerte de Morena, “los duros”, como se les conoce en la arena política, demuestran enojo con Monreal y muy pocos respaldan al coordinador del Senado, porque estas actuaciones corresponden a un proyecto personal y no a un tema de Estado o de competencia ciudadana. Incluso hay quienes ya están pidiendo la cabeza de don Ricardo, se refieren al privilegiado lugar que ostenta en la nómina de la Cámara Baja.