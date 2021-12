EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues finalmente se dio la que ya se venía mencionando en Tamaulipas…El PAN va en alianza electoral con el PRI y con el PRD rumbo a las elecciones del 2022…El dirigente nacional MARKO CORTÉS hizo este anuncio el pasado martes en red nacional acompañado por ALITO MORENO del PRI y el líder nacional del Sol Azteca…De esta manera se pone más candente y cerrado el proceso electoral que tendrá su punto excitante en el mes de junio del próximo año…Esta ocasión los panistas de Soto la Marina y del estado, convivirán y promocionarán políticamente en la misma sintonía…Tenía que ser mediante una alianza de este tipo que el proyecto de ir contra Morena en nuestro estado pudiera tener un mayor éxito en las urnas…Separados o desbalagados cada quien por su cuenta los del PAN y los del PRI así como los del PRD se veía más complicado hacerle frente a Morena…Pero la verdad es que esta coalición es oxígeno puro para los que no quieren el triunfo de los guindas en suelo tamaulipeco…A este respecto el líder del PAN en Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ me comentó que de esta manera el proyecto de su partido se fortalece en gran medida en el entendido de que la unión hace la fuerza…Y asienta que las coaliciones son una estrategia de la mayor parte de los institutos políticos, en el mundo…Cuestión de ponerse de acuerdo con los representantes de los partidos que han firmado esta alianza que fortalece el proyecto más importante que se llama Tamaulipas, me comentó…La mayor parte de las dependencias de gobierno, tanto del nivel municipal, como estatal y federal ya han iniciado sus periodos vacacionales de navidad y fin de año…En las escuelas de nuestro municipio, podemos decir lo mismo…Por cierto ya que iniciamos con el tema de fin de año, se fijan que cada vez las temperaturas son más altas?…Ya en ocasiones hasta da flojera ver en los aparadores de las tiendas, ropa de invierno como chamarras, suéteres y bufandas…La ausencia de frío en estas temporadas genera en que disminuya un poco el ambiente navideño…En verdad…Y es que la navidad la relacionamos casi siempre con el árbol de navidad, pero también con la fogata y soportando el agradable frío…Pero bueno…Estamos en tiempo todavía para que nos lleguen las bajas temperaturas a Soto la Marina…Y poder estrenar o reestrenar según sea el caso, nuestra ropa invernal que aún está en nuestros guardarropas…Ya que estamos comentando lo del fin de año, se hace necesario resaltar el buen cierre del gobierno municipal a cargo del Dr. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO en cuanto al tema del arreglo de las calles de la zona centro en la zona urbana…Uno de los principales reclamos de la comunidad era en cuanto tenía que ver con el arreglo de las calles…No se ha concluido este apartado…Pero siendo conscientes, se ha avanzado mucho en ese renglón si consideramos que apenas se van a cumplir tres meses de la presente administración local…Para cerrar este año, se está cerrando de la mejor manera…La sociedad tiene en buen concepto el trabajo que se está llevando a cabo hasta estas fechas…Que igual se tiene que empezar a trabajar en otros rubros a partir de enero, es muy cierto…Y es que en Soto la Marina no se tienen necesidades únicamente de arreglo de calles…Pero bueno, ya irá el alcalde viendo la manera se allegarse los recursos necesarios para ir solventando tanta necesidad que se tiene dentro de los diferentes entornos de la sociedad marinense…Y la verdad es que en ese sentido, por demás necesario se hace que el joven alcalde siga cultivando las relaciones y la amistad con sus amigos, senadores y diputados federales que tiene en el Congreso de la Unión…Y es que desde México es de donde le pueden llegar los recursos necesarios para que pueda convertir en realidades algunas de las peticiones de obras y mejoramiento común que se le plantearon a lo largo de su campaña electoral…Y muy cierto es que para que los recursos lleguen al municipio desde la capital del país, se hace necesario por demás que exista una relación óptima de amistad con los legisladores federales…Y es que quiérase o no…Pero así funcionan las cosas…Cuando un presidente municipal está en la misma sintonía de los diputados, estos destraban de manera más sencilla los recursos federales para que aterricen en los municipios…El antecedente de NEY TAVARES se puede poner de ejemplo entre otros casos más que están documentados…NEY es el alcalde que más calles ha pavimentado en Soto la Marina…Más de cien cuadras en la zona urbana…Caminos rurales pavimentados por la gestoría de NEY como los que comunican a El Sabinito, así como a Nombre de Dios y La Peñita…NEY se supo ganar al entonces diputado federal del PANAL, RAFAEL MENDEZ SALAS y éste desde México le ayudó a que en nuestro municipio aterrizaran una importante cantidad de obras federales, para Soto la Marina…Y es que el presupuesto que el estado hace llegar a los municipios apenas alcanza para la nómina, pagos de luz y de agua, así como para un mínimo de cosas por hacer…En su tiempo NEY fue candidato y después alcalde mediante la coalición PANAL-PRI…Pero la verdad es que lo que logró conseguir para el municipio en su gran parte, fue con el apoyo de RAFA MENDEZ y sin ser propiamente NEY militante del PANAL se lo supo ganar…Y le fue muy bien a Soto la Marina…Entonces de ahí el tema de que los alcaldes deben de ganarse de buena manera la confianza de los diputados federales que tengan más a la mano…Pues en México es donde verdaderamente se parte y se reparte el queso presupuestal del país…Y en ese sentido sabemos de la excelente relación personal que el joven alcalde de nuestro municipio tiene y además mantiene con buen número de legisladores de MORENA y del PT mayoritariamente…Por ello es que la lógica indica que el jefe de la comuna marinense con toda seguridad que habrá de aprovechar esas relaciones, para beneficio de sus representados…En lo político, creo que el Dr. LUIS ANTONIO MEDINA hasta ahora se ha mantenido en la línea de flotación indicada…No ha dado color o línea particular a favor de nadie rumbo a las elecciones estatales del 2022 que ya está a la vuelta de la esquina…Claro está que conforme los tiempos se vayan acortando, habrá de dar una línea específica sobre el proyecto político que habrá de apoyar con su equipo de trabajo…Sabido es de igual forma, que su papá el ex alcalde HABIEL MEDINA anda de lo más entrado con el proyecto del Truco…Pero igual de cierto es que una cosa es una cosa…Y otra cosa es otra cosa, como dice el Cochiloco…Igual de cierto es que en su momento, todo puede suceder…Hablando del tema político, déjeme decirle que la joven YARELI ACOSTA MENDIOLA trabaja muy cerca del todavía Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…Se ve que se ha sabido ganar la confianza del más fuerte aspirante a la candidatura del PAN en Tamaulipas…La conocemos desde que era una niña…Sabemos de su capacidad…Y además, sabemos de su calidad como persona…Es bueno que personas de nuestro municipio se desempeñen muy cerca de los personajes del poder…Pues desde esos espacios, pueden hacer mucho por sus paisanos…Por cierto “El Truco” anduvo en días pasados aquí por Soto la Marina…Sabemos de buenas fuentes que se reunió con el Mo ABEL GÁMEZ y un grupo de sus simpatizantes en un salón de eventos del Hotel de la Gasolinera AME…Y que ese mismo día estuvo también en la casa del ex alcalde HABIEL MEDINA y un grupo de sus amigos…”El Truco” ha hecho el milagro de reunir en torno a su proyecto a estas dos corrientes políticas importantes de Soto la Marina que entre sí se asemejan al agua y al aceite…No descubro el agua tibia al decirles que los dos ex alcaldes no se pueden ver ni en pintura….Serias diferencias de corte político que llegan hasta el ámbito personal entre ambos los hacen parecer tener diferencias irreconciliables entre ellos…Pero cada quien por su lado están trabajando a favor de “El Truco”…Por lo tanto, no es como para que una de estas dos corrientes se sienta superior a la otra…Los dos equipos tienen y mantienen sus respectivas estructuras listas para entrar a la batalla del 2022 que electoralmente se vivirá en territorio tamaulipeco y que en el caso que nos ocupa, tendrá escenario en Soto la Marina…Con la suma en torno a su proyecto de estos dos grupos políticos, “El Truco” luce fuerte en nuestro municipio…Se ve arropado y poderoso…Aunque de igual manera los de MORENA tienen la certeza de que por medio de los programas clientelares del presidente AMLO se puede inclinar la balanza política a su favor…En fin, todo indica que la temporada de navidad y de fin de año no va a estar de lo más relajada para los aspirantes a las candidaturas estatales así como para sus seguidores…El nervio y la tensión por el desenlace de las candidaturas está a su máxima expresión a lo largo y ancho de Tamaulipas…Por cierto, con “El Truco” anduvo de compañero, por acá, el ex alcalde de Aldama por Movimiento Ciudadano JORGE GONZÁLEZ…Sin que haya mayor información oficial, causó baja el buen amigo MARTIN SILVA SALAÍS dentro del equipo de trabajo de la SEBIEN estatal de Soto la Marina…Las causas?…No se cuenta con una información oficial a ese respecto…Ya para cerrar la presente colaboración, a ver cuántos rostros alegres vamos a observar aquí en Soto la Marina, en el inicio del próximo año al ser favorecidos sus candidatos a la gubernatura por sus respetivos partidos…Y a ver cuántas caras tristes vamos a poder ver si sus gallos no resultaron agraciados…Ahí una vez más vamos a ver que eso de las lealtades partidistas cada vez queda más, en el anecdotario y en la historia política local…Las nuevas generaciones de políticos de Soto la Marina, se han de preguntar hoy en día ¿ y eso de la lealtad partidista, con que se come o qué significa?…Y también es cierto, que en aquellos años, en nuestro municipio, cuando solamente existía el PRI nada más había de dos sopas políticas…O eras del grupo de TAVARES o eras de los RIESTRA…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…