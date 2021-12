Por: Raúl Terrazas Barraza

*Y si no hubiera Tribunal Electoral

En muchas ocasiones, una mala percepción de las instituciones que conforman las estructuras administrativas, políticas o electorales genera conflictos para entender la naturaleza de su existencia, sin embargo, antes que haya cualquier tipo de análisis ligero a partir de cual se realicen conclusiones que denigren la responsabilidad y representatividad de las estructuras, debe de revisarse su finalidad y saber la relevancia de su función.

En el caso de estructuras electorales, esta semana inició con el informe en sesión pública solemne y presencial de la Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, Mtra Blanca Hernández Rojas a cuyo evento de manera directa la titular de ese órgano jurisdiccionales corrió las invitaciones a los representantes de los Poderes de la entidad y al menos, el del Legislativo, diputado local plurinominal Armando Zertuche Zuani hizo ver que allí estaría.

De acuerdo con la Ley que sirvió de marco para la creación del Tribunal Electoral del Estado, una de las principales funciones que tiene es vigilar que se cumpla con la protección y garantía de los derechos político electorales de la ciudadanía, así como, cuidar la legalidad con que se conduzcan las autoridades electorales y los partidos políticos, motivo por el cual la Magistrada Presidenta tiene que informar a la ciudadanía de las actividades que llevaron a cabo a partir de la recepción de 720 medios de impugnación presentados con motivo de la elección local del pasado mes de junio.

A chaleco y porque las autoridades Legislativas Federales así lo dispusieron, el Tribunal Electora de la entidad está conformado por cinco Magistradas y Magistrados, la presidenta y cuatro más, Mtra Gloria Graciela Reyna Hagelsieb, el Mtro René Osiris Sánchez Rivas, Mtro Edgar Iván Arroyo Villarreal y el Doctor Edgar Danés Rojas, quienes se sienten orgullos del trabajo desarrollado por la institución.

Ahora sí, por aquello de los que piensan que el Tribunal hace una chamba que no todos comprenden, habría que pensar en las consecuencias de que no existiera, porque entonces, los conflictos postelectorales tuvieran en medio de la incertidumbre a la población de la entidad y si la resolución de las inconformidades no se hubiese resuelto con todas las de la Ley, quizá a estas alturas del año, pudieran existir municipios o distritos emproblemados por las broncas entre los actores políticos.

La Mtra Hernández Rojas hizo ver en su informe que solo seis de los 720 medios de impugnación, presentado sobre la ley específica para estos casos, tuvieron modificaciones en su resolución por la autoridad superior que son las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por tanto, el Tribunal estatal logró una efectividad del 99.17 por ciento.

En cuánto a la descripción de las inconformidades fundadas en la Ley de Medios de Impugnación del Estado de Tamaulipas, en el reporte dado a conocer a la población, se señala que 492 de los 720 correspondieron a recursos de defensa de derechos políticos de ciudadanos, es decir, la mayor parte, 122 fueron recursos de apelación, 104 recursos de inconformidad y dos juicios para dirimir conflictos electorales.

Todo esto sucedió en 36 sesiones públicas virtuales a las cuales cualquier persona podía darse cuenta de los temas tratados y como esto no se acaba con el informe del proceso electoral 2020-2021, los magistrados y el personal del órgano jurisdiccional, están más que listos para garantizar de la misma manera que sucedió en este año, los procesos subsecuentes, uno de los cuales ya está a la vuelta de la esquinal, el del 2021-2022, que se llevará a cabo para renovar la titularidad del Poder Ejecutivo, es decir, relevar al Gobernador de Tamaulipas en las urnas el primer domingo de junio que viene.

Es probable que uno de los momentos grises del Tribunal Electoral de Tamaulipas, fue cuándo desde el Congreso del Estado, se echó en cara que haya cinco Magistrados y que, las cuentas de los diputados que ya se fueron estuvieron mal ya que la chamba requiere de cinco personas y no de tres como ellos creyeron que debería de ser, por fortuna el Senado de la República reafirmó que deben de ser cinco y que, los que fueron nombrados por ellos tenían que incorporarse a sus funciones, es decir, que les entregarán la silla que les corresponde en el órgano colegiado a los Magistrados René Sánchez Rivas y al Mtro Edgar Arroyo Villarreal, quienes habían pasado todos los requisitos establecidos por la Ley.

En los resultados del Tribunal, también tuvo que ver la exmagistrada, Marcia Garza Robles, quien renunció, porque fue seleccionada para despachar ahora como Consejera Electoral en el IETAM, cargo en el que estará por una buena cantidad de años y de otea forma, en el Tribunal solo le quedaban unos cuántos.

Además, ya había desempeñado el cargo de Presidenta y no estaría otra vez allí, pero, en el IETAM a dónde llegó como Consejera, si puede pensar en convertirse en la Presidenta del Consejo General del Instituto, una vez que se cumplan los tiempos del actual titular, licenciado Juan José Ramos Charre.

Desde luego, al interior del Tribunal Electoral, también existen aspiraciones legítimas como las del Doctor Edgar Danés Rojas, quien, con mucho gusto desempeñaría el cargo que tiene la Mtra Hernández Rojas.