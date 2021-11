EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya que le está pegando en el corazón político a la familia Morenista de Tamaulipas el asesinato en San Pedro, Garza García, de Sergio Carmona Angulo a quien hasta hace unos días se le consideraba, el “mecenas” de media docena de políticos guindas, de altos vuelos en nuestro estado…Incluidos algunos que aspiran a la candidatura estatal del 2022…Hay fotografías recientes de algunos de ellos posando de manera alegre y confianzuda con el ahora finado…Lógicamente, ahora casi todos los de esas fotos, niegan cercanía alguna con él…Puede este lamentable hecho, modificar el juego interno de los guindas por el boleto a la candidatura estatal de los guindas…Claro que no todos los que aspiran a la candidatura de MORENA andan nerviosos por este sangriento hecho…En otro orden de ideas, por acá en Soto la Marina anduvo el Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…Se le pudo ubicar por el rumbo de unas carreras de caballos que se realizaron en la salida a Matamoros…”El Truco” no pierde el tiempo…Mientras renuncia a su alto cargo en el gobierno de Tamaulipas, se placea a más no poder…Lo que sí está de manifiesto es que “El Truco” es raza…De ahí que si se le da lo de la candidatura estatal por el PAN va a ser un hueso muy duro de roer para quien se lleve el boleto de Morena…El próximo 29 de noviembre es el 27 aniversario de nuestra casa editora EL REDACTOR DE SOTO LA MARINA…Como dice nuestro comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ…”EL REDACTOR ES DEL PUEBLO DE SOTO LA MARINA”…Y como siempre, agradeciendo a las muchísimas personas que de una y de otra manera han felicitado a nuestro director general por un año más de existencia periodística de esta nuestra casa editora…Que en el medio periodístico nadie somos moneda de oro, para caerles bien a todos, es muy cierto…Pero este es un riesgo que con todo conocimiento de causa, decidimos enfrentar los que a esto nos dedicamos, también es verdad…Tampoco es como para hacernos las víctimas cuando se nos ha querido calumniar o difamar…No somos moneda de oro…Pero el otro lado de la moneda es cuando vemos y además comprobamos que por cada calumnia que se nos ha tirado, son cientos o miles de lectores y amigos los que apoyan nuestro diario peregrinar en la búsqueda y posterior publicación de nuestras noticias…Por ello es que, muchas gracias por su preferencia!…Retomando lo de las carreras de caballos que se llevaron a cabo el 20 de noviembre pasado, queremos comentarles que el ex alcalde de Soto la Marina HABIEL MEDINA FLORES anduvo muy pegado al Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…Es innegable la amistad que los une a ambos, desde poco antes que HABIEL llegara de presidente municipal…Hay coincidencias de tipo personal…Se caen bien los dos…El afecto es mutuo…El aprecio es recíproco…Y por lo tanto, no es de dudarse que HABIEL ande embarcado en el proyecto estatal que se trae “El Truco”…Realmente cuando HABIEL fungió como presidente municipal emanado en ese tiempo por el PAN el único soporte importante que siempre tuvo dentro del gobierno de los vientos, lo fue precisamente, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…Ahora que en el tema político no podemos de ninguna manera asegurar o dar como un hecho que el alcalde en funciones TOÑO MEDINA ya traiga candidato estatal…De manera institucional, se le ha podido ver muy de cerca con los legisladores de MORENA que están en el Congreso de la Unión y ha sido anfitrión atento de funcionarios de primer nivel, como el Delegado de los Programas de la Federación en Tamaulipas, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA…Igual de cierto es que en el Congreso de la Unión, es donde se encuentra el presupuesto que tan necesario es, para que en los municipios como Soto la Marina se puedan verdaderamente construir las obras de gran importancia y que verdaderamente son las que dejan huella ante la comunidad, por parte de los alcaldes…En fin, creo que a la película política estatal que tendrá escenario en nuestro municipio aún le falta de aquí a junio del 2022 mucha, pero en verdad muchísima cinta por recorrer y tinta por escribir…Puede suceder en esta política estatal, lo que en algunas ocasiones aquí en este espacio les hemos saurineado…Que a lo mejor vamos a ver políticos juntos, por el mismo lado…Quienes hace apenas unos meses eran adversarios jurados…Y vamos a ver a algunos políticos muy distanciados, de quienes hasta esta fecha, los podemos ver todavía muy acaramelados…Que bella, pero a la vez, que mugrosa es la política…Y que no le salgan a la gente que ahora andan por determinado lado, porque lo hacen “para que al pueblo le vaya bien,”…Mentiras…Todo lo hacen por interés propio!…Primero ellos y después sus abuelos!…Por otro lado, ROLLO MUSIC de mi compadre JUAN ALBERTO GARCIA MORALES se pone a las órdenes de la sociedad de Soto la Marina, para amenizar sus fiestas y posadas en esta recta final del año…ROLLO MUSIC está a la vanguardia en cuanto a calidad y potencia de sonido para hacer más alegres y amenas las fiestas de navidad y fin de año…En interiores de esta edición impresa, pueden ustedes consultar su dirección y número de teléfono, para que se pongan en contacto con él, en cuanto a presupuesto y cotizaciones se refiere…Ya se empezaron a pagar las Becas “Benito Juárez” a los alumnos de educación media superior de Soto la Marina…El trámite se está haciendo en los propios planteles…Y el pago se hace efectivo en la oficina de TELECOMM…Es un poco más complicado que antes, porque todavía el pago anterior se realizó en el CBTA en cuanto se refiere a las escuelas de la zona urbana…Pero igual de cierto, es que es menos complicado a como se había corrido la voz en cuanto a que los becarios tendrían que hacerse llegar a Padilla o a Ciudad Victoria…En otro orden de ideas, en la presidencia municipal de Soto la Marina se escuchan comentarios encontrados en cuanto tiene que ver con el proceso electoral estatal que ya se vive en Tamaulipas a toda intensidad…Me da la idea de que como que no todos los funcionarios de primer y de segundo nivel tuvieran las mismas intenciones políticas…Como que no se ponen de acuerdo en el tema de participación política rumbo a las elecciones del mes de Junio…Claro que en ese equipo, en su momento y no será muy tardado, el alcalde TOÑO MEDINA, será, quien dé la voz de mando en cuanto a por donde se habrá de direccionar, el rumbo electoral del grupo en el poder municipal a su cargo…Ya va llegando diciembre y sus posadas…Por ello es que podemos ver que en buen número de negocios de la zona urbana así como en domicilios particulares de nuestro pueblo ya se tienen adornos que son clásicos de tan hermosa época del año…Los grupos y sonidos musicales de Soto la Marina empiezan a ser ya contratados con tiempo de antelación…Esto es bueno, porque la maltrecha economía tiende a mejorarse aunque sea un poco…Y es que este año y el pasado la economía de nuestro municipio ha estado por así decirlo, en rastra…Lo que se sigue pidiendo por parte de las autoridades de salud del estado es que por el amor de DIOS no dejen de lado las medidas preventivas anti Covid…Que el cubre bocas por nada del mundo se lo quiten, aunque sea cuando andan en la calle…El gel anti bacterial en sus manos…En fin…Como miembros de la sociedad no le podemos dejar todo a las autoridades de salud ni al destino…El pasado jueves cumplió un año más de vida la Ing. CAROLINA BERRONES ROMERO por lo que fue muy felicitada…En primer lugar por su familia y todas sus muchas amistades y compañeros de trabajo, de la presidencia municipal, donde se desempeña, como Directora de Obras Públicas…Felicidades!…Se dice que para mediados del próximo mes de diciembre se podría estar haciendo oficial la alianza política entre el PAN-PRI-PRD rumbo a las elecciones del próximo año en que se habrá de renovar la gubernatura de Tamaulipas…El “líder” por así decirlo del tricolor EDGAR MELHEM trae su juego muy particular en contra de la alianza de su partido con los azules…Se le ve muy cercano a los guindas en el Congreso del Estado, en donde regentea la diputación plurinominal, que él mismo se auto regaló…Aunque igual de cierto es que con o sin alianza firmada, en los hechos MELHEM se ha estado quedando más solo, cada día que pasa…Finalmente la postura política de MELHEM no incidirá en gran cosa, pues ya nadie le hace caso en las filas del tricolor…Pero insiste de manera terca, obstinada en torpedear la coalición, como si le quedara mucha estructura o soporte económico al PRI…Y todavía tiene el descaro de asegurar que el PRI puede participar con candidato propio y con posibilidades de ganar!…Por cierto en Soto la Marina la dirigencia del tricolor está acéfala…No hay quien encabece en su momento, en nuestro municipio, los trabajos político electorales, del otrora partidazo…El Ing. LUIS MANUEL RUIZ RAMOS sigue laborando en el área de obras públicas en el Ayuntamiento de Abasolo…Por algo será…Y es que su experiencia y capacidad en este tema está fuera de toda duda…LUIS MANUEL acá en Soto la Marina fue Director de Obras Públicas, primero con RAQUEL ALONSO y después con NEY TAVARES…Mi buen amigo EDGAR VALDEZ HERNANDEZ el famoso “topo” sigue trabajando con el ex alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ como chofer particular y es que es un elemento de todas sus confianzas…Igual de cierto es que la Zin CORINA ARELLANO VILLARREAL continúa brindando sus rutinas de zumba en la Casa de Cultura, del municipio…La esquina política del ayuntamiento local, está bien protegida por el Secretario del Ayuntamiento, TOÑO SILVA MENDIOLA…Por cierto, el alcalde ANTONIO MEDINA anuncia la firma de convenio con la Asociación Mariana Trinitaria para apoyar a la comunidad local, con tanques rotoplas de subsidio…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…