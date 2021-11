ANA LUISA GARCÍA G.

Adelanta Morena el lanzamiento de las convocatorias para el registro de quienes aspiran a ser candidatos a gobernador en los seis estados del país que celebrarán elecciones el año próximo. El anuncio lo hizo Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del partido y dijo que esto ocurrirá en esta misma semana, una decisión oportuna por lo que respecta a Tamaulipas donde hay un ambiente de mucha competencia, y que puede desbordarse provocando fracturas al interior de los círculos de militantes y simpatizantes del partido.

Al mismo tiempo esto propiciará un cambio en el actual escenario, habrá que ver las restricciones que ponen para quienes ocupan un puesto público administrativo y que tienen aspiraciones, que es el caso de Rodolfo González Valderrama y de El Guasón Héctor Martín Garza González, un tratamiento similar podemos esperar de todos los que estén en condiciones similares y que seguramente tendrán que renunciar a la nómina.

Tampoco sabemos que tratamiento tendrán quienes ocupan puestos de elección popular, que son irrenunciables, pero que pueden pedir licencia, en ese supuesto estarían el senador Américo Villarreal Anaya y Erasmo González Robledo.

Asimismo desconocemos en qué circunstancias estará José Ramón (JR) Gómez Leal, coordinador de Morena, cuando está en sus manos la Defensa de la 4ª T, y la integración de comités para ese encargo.

No hay que perder de vista que la elección de candidato a la gubernatura, es una competencia interna del partido y no una electoral constitucional, por lo que las reglas las pone Morena y no aplican los candados que instituye la ley.

Sin embargo el Primer Morenista del país, lo ha expresado en diferentes ocasiones, quienes aspiran a un cargo de elección popular deben renunciar al puesto que estuvieran ocupando, el propósito es dar equidad al proceso. Quien tiene recursos institucionales para movilizarse estará con mayor ventaja, que quien no tiene un presupuesto en sus manos.

LA PREMONICIÓN DE JR.- Por otra parte resulta significativo que dos días antes de que Mario Delgada anunciara el muy próximo lanzamiento de la convocatoria , JR difundiera a través de un video que circuló en redes sociales, su deseo de buscar la candidatura de Morena a la gubernatura. En esa ocasión dijo textualmente: “El partido <no tarda> en emitir la convocatoria y ahí estaré”.

Mientras que todos los actores participantes en la competencia interna le apostaban a que sería a finales de noviembre cuando darían a conocer la convocatoria, JR dio la certeza de que ya estaba próximo el lanzamiento del documento con el que se abre formalmente el registro de aspirantes, del que dijo, “voy a participar, quiero ser Gobernador”.

El video dio origen a notas informativas y comentarios en columnas: José Ramón Gómez Leal buscará ser el candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, por lo que está a la espera de que su partido emita la convocatoria.

JR alude a la insistencia de ser cuestionado sobre su participación en el proceso interno de selección de Morena, desde que se separó de la estructura de Bienestar Social. Y se refiere a que es el pueblo el que decide los candidatos de Morena a través de encuestas, y se dijo listo “para entrar a la encuesta decisiva”.

CHUCHO NADER ESTARÁ EN VICTORIA.- Este martes 9 de noviembre el alcalde de Tampico y uno de los dos prospectos más viables a la candidatura panista para la gubernatura, ofrecerá a eso del mediodía una conferencia de prensa en un hotel de la avenida José Sulaimán. Chucho Nader acaba de tener con mucho éxito, un evento multitudinario con la concurrencia de simpatizantes de los tres municipios de la zona conurbada, en esa ocasión estuvo acompañado por el exalcalde Arturo Elizondo y la exdiputada local, Luci-Irene Alzága Madariaga.

En ese punto de la geografía tamaulipeca se concentra el 21.91 % (poco más de la 5ª parte de la fuerza electoral de Tamaulipas) de la lista nominal estatal que es de dos millones 735 mil 340 electores, y de estos, 599 mil 344 ciudadanos, provienen de los municipios de Tampico, Madero y Altamira.

La proximidad geográfica y la identidad de aspiraciones e intereses económicos y de desarrollo de sus habitantes, le dieron en algún momento la nominación del “sólido sur”. Sin embargo políticamente hoy dos de esos municipios están gobernados por alcaldes morenistas y sólo en Tampico sigue ondeando la bandera panista, gracias a los resultados del gobierno de Nader, que facilitaron su reelección en los comicios de este año.

RODOLFO UN DELEGADO ENTREGADO A SERVIR.- En su función de hacer llegar los beneficios de la política social, el Delegado de Programas Federales para el Desarrollo en Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama, día a día recorre los municipios, ya lo hizo en los de más población, y ahora recorre el medio rural y suburbano, ya sea para sumar a más personas a los programas, que es el caso de los adultos mayores, que supervisar las jornadas de vacunación o para verificar el cumplimiento de las diferentes acciones del área a su cargo.

Lo mismo estuvo en Reynosa, que ahora en Abasolo y Jiménez, donde convocó a inscribirse a los programas de Bienestar, un trámite que puede realizarse por teléfono o a través de los sitios web oficiales, para lo cual cuentan con el apoyo de los Servidores de la Nación.

Rodolfo González Valderrama, es un funcionario de tiempo completo, que en sus recorridos por el estado atestigua de manera personal el cumplimiento de las acciones de la 4ª. T, lo hizo dialogando con los pobladores de los municipios citados, y en ese marco reconoció el importante papel que desarrollan los 468 Servidores de la Nación qué hay en Tamaulipas, y se refirió a ellos como Servidores de Corazón.

Porque gracias a ellos, se logró incorporar a 500 mil personas a los diferentes programas, que llegan a adultos mayores, a personas con discapacidad, a estudiantes, a madres solteras, entre otros sectores vulnerables.