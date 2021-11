EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el Secretario General de Gobierno CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS sigue sumando voluntades en torno a su proyecto político bajo el cual pretende ser el abanderado estatal de su partido el PAN con el respaldo, de cuadros políticos, también de otros partidos…Hasta antes de la realización del primer evento de la Asociación Todos por Tamaulipas, casi todos en la entidad daban por descontado que la próxima gubernatura sería para Morena…Pero “El Truco” le ha puesto sabor al caldo de la política tamaulipeca…Y hoy en día ya casi nadie puede dar por seguro el triunfo de los guindas en las elecciones del próximo año…Si el candidato estatal del PAN finalmente fuera el famoso “Truco” entonces los de Morena para nada tendrán un día de campo, en el proceso electoral del próximo año…Pues al contrario, si “El Truco” va por los azules, para los de Morena lo que antes parecía la elección un día de campo, se les puede convertir en un verdadero campo de guerra electoral…En otro orden de cosas, el Alcalde de Soto la Marina, TOÑO MEDINA JASSO encabezó una serie de acciones y eventos a lo largo de esta semana que está por terminar…Inició actividades con la jornada de limpieza que junto a su equipo de trabajo desarrolló en el panteón de esta localidad…De igual manera atendió a la comunidad en su despacho de la alcaldía…Así como de igual manera, encabezó una ceremonia con motivo del día de finados en la explanada principal…La juventud del alcalde le da fuerzas y el brío necesario como para no descansar momento alguno en la delicada encomienda que la comunidad marinense le brindó en las elecciones del pasado seis de junio, para que se convirtiera en el presidente municipal de todos los marsoteños…Creo y con justificada razón que nadie de sus colaboradores le debería de jugar a sus espaldas en la campaña estatal que está a la vuelta de la esquina…Se pueden equivocar quienes pretendan darle una “chamaqueada”…Pueden estar jugando con verdadera lumbre…Aguas!…Creo que una de las funciones del Secretario del Ayuntamiento, TOÑO SILVA es la de tener y además mantener de lo más informado al alcalde, respecto al comportamiento político de quienes forman parte de la planta laboral del ayuntamiento local…Judas, siempre los ha habido…En el nivel local…En el estatal y en el nacional…Sino pregúntenle al ex alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Por experiencia propia el médico ABEL le entiende y de sobra a tan escabroso tema…Lo bueno es que realmente fueron muy pocos los judas que lograron saltar del trienio pasado al actual…Algunos de los colaboradores del Dr. TOÑO MEDINA que participaron en la administración del médico ABEL, casi todos en tiempo y forma, se bajaron de manera abierta, de ese barco para subirse al del alcalde actual…Por lo tanto, no caben dentro del formato de judas…Para los que traicionaron al médico ABEL según ellos por debajo del agua, no hubo espacio en el equipo del Dr. TOÑO MEDINA…Se llevaron la sorpresa de su vida…El karma…Y no hay quien se entristezca por ellos!…Saludé en días pasados a mi muy estimado amigo el profesor MARCILIO RAMÍREZ…Acudió a bolear su calzado en la plaza principal de aquí de Soto la Marina…Estaba acompañado por su hijo NONO RAMÍREZ quien de manera amorosa y paciente lo hizo llegar hasta la zona de aseadores de calzado…Siempre me da mucho gusto saludar y estrechar la mano de este caballero de los que ya casi no existen en este plano terrenal…Muy amigo de mi señor padre FERNANDO INFANTE RIOS (+) a quien le agradezco la herencia que me dejó como son estos grandes hombres y mejores seres humanos como lo es el profe MARCILIO…Ver al profesor MARCILIO de manera automática me traslada a la imagen de mi eterno papá…Y ya no le sigo, porque las de “cocodrilo” amenazan con salirse…Saludos profesor MARCILIO… Me dio gusto saber que repite como maestro de música el buen amigo RIGO ROSALES RODRÍGUEZ en la Casa de Cultura de nuestro municipio…Otro de los pocos que repite ahora en este gobierno local es don JUAN LARA como encargado del mantenimiento del parque de beisbol, de esta localidad…Hablando de funcionarios del Ayuntamiento de Soto la Marina, la Directora de Obras públicas CAROLINA BERRONES ROMERO nos comentó sobre el programa de rehabilitación de calles que se está implementando en la zona urbana de nuestro municipio…Pide así mismo, la comprensión de la comunidad, sobre todo de los automovilistas porque algunas arterias están cerradas a la circulación, hasta en tanto, se terminen los trabajos de bacheo que de momento se desarrollan en diferentes sectores de Soto La Marina…La joven Directora de Obras Públicas es uno de los rostros nuevos que ha presentado el alcalde TOÑO MEDINA ante la comunidad y es que esta es la primera responsabilidad que desarrolla dentro de la función pública en nuestro municipio…Es la Ing. CAROLINA BERRONES una profesionista aparte de joven, muy preparada dentro de lo que es su carrera de Ingeniería y además, goza de la confianza plena de su jefe el presidente municipal…Muy avanzados los trabajos de lo que será un gran centro comercial en esta localidad y que estará ubicado casi en la Y griega de la carretera a La Pesca…Por el tiempo que llevan los trabajos y lo colosal de sus dimensiones, se puede esperar que va a ser una obra de lo más enorme…Va a contribuir sin la menor de las dudas a que se siga mejorando aún más, la imagen de Soto la Marina, como una comunidad en franco desarrollo a pesar de la pandemia del COVID y el tema de la crisis económica…Y claro qué punto y aparte se tiene que ver el tema de la generación de empleos, sobre todo, para nuestros jóvenes…En el tema interno del PAN la verdad es que de momento el líder local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ no puede realizar declaraciones en torno a quien será el abanderado a la gubernatura…Y es que oficialmente, no hay nada para nadie…Pues tanto “EL TRUCO” como NADER y GERARDO PEÑA están cantados con posibilidades en este juego, por la bandera azul en Tamaulipas…Pero con toda la institucionalidad del mundo es que podremos ver en su momento al joven dirigente local del PAN echando toda la carne al asador a favor de quien en su momento resulte ser la carta de su partido, rumbo a la retención del gobierno estatal…Peeeero lo cierto es que “EL TRUCO” les lleva un mundo así de ventaja a sus otros dos compañeros de partido…Igual de cierto es que se percibe por sus comentarios fuera de entrevistas, que casi todos los funcionarios estatales de Soto la Marina, traen su corazón político latiendo al mil por “EL TRUCO”…Pues el sistema educativo del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas que tiene escuelas en nuestro municipio, prácticamente ya está trabajando mediante el sistema híbrido en el tema presencial…Es decir, de manera escalonada están recibiendo alumnos para trabajar mediante el formato presencial…Lo hemos comentado con no pocos maestros de los diferentes niveles de este municipio y coincidimos en cuanto a que nunca será lo mismo la impartición de clases en línea que presencial…Pero igual, con todo y ello los docentes de manera coordinada con los alumnos y sus padres de familia, han podido sacar adelante los programas educativos establecidos hasta el momento…Para el mes de febrero, será obligatorio el retorno presencial a clases para el cien por ciento de la comunidad docente y estudiantil, de acuerdo a la información oficial que publica la Secretaría de Educación Pública…PANCHITO el de Tampiquito es un ser especial…Todos en Soto la Marina, lo conocemos desde hace muchos años…Pues bien, PANCHITO con todo y que es un ser inocente en todas formas…Es la verdad de las cosas un ejemplo para muchos que se dicen estar al cien por ciento de sus capacidades físicas y mentales…PANCHITO fue a visitar la tumba de su mamá el pasado día de difuntos…Unas flores le llevó y así mismo derramó muchas lágrimas ante la tumba de su madrecita…Las flores quien sabe como las consiguió, si las compró, si las pidió o las sacó fiadas…Esto, por respeto, no se lo pregunté…Pero si lo vi como todo un ejemplo de ser humano, bueno y bien nacido…No todos los seres humanos que se dicen estar cuerdos al cien por ciento, tienen los buenos sentimientos que PANCHITO posee y esto lo engrandece como persona y lo magnifica como ser humano!…En otro orden de cosas, el proceso electoral en Tamaulipas está encima y los del PRI al menos en lo político, parecen no existir…Lástima del historial de este que fue el partido mayoritario durante más de un siglo en nuestro país…En Tamaulipas se cruzan apuestas en torno a cuánto va a durar el liderazgo de EDGAR MELHEM quien de alianzas partidistas no quiere saber nada…Como si la consigna que tiene es la de ponerle el último clavo al ataúd tricolor…El PRI por sí solo en la actualidad no es capaz de ganar ni un solo seccional en Tamaulipas…Y para ejemplo, Soto la Marina donde ni a un mísero regidor llegaron en las elecciones del pasado mes de junio…Y todavía EDGAR MELHEM se atreve a decir que el PRI puede ganar con su candidato sin alianza con nadie más…Es tonto…Es ciego…O se hace!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…