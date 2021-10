POR: ANA LUISA GARCÍA G.

* Rodolfo, un escenario que lo acerca a los tamaulipecos

En el reacomodo de piezas en el tablero de ajedrez político-electoral morenista, está claro que no es accidental haber incorporado a Rodolfo González Valderrama en un nuevo escenario que le permite mayor movilidad, y mucha más exposición frente al ciudadano común, y esa oportunidad la está aprovechando el Delegado Federal, siempre dentro del marco legal que le permite su desempeño en el servicio público y simultáneamente hacerse visible ante los tamaulipecos.

La decisión que se dictó desde el “centro” confirma la confianza que el Primer Morenista del país tiene en Rodolfo al ponerlo al frente del principal recurso que el Gobierno de la 4ª T tiene para acrecentar su acercamiento con los ciudadanos, que son los Programas Federales para el Desarrollo de Tamaulipas.

En esas circunstancias es que González Valderrama visitó la Delegación del INFONAVIT para intercambiar ideas con el titular del Instituto, Honorio Cortázar Salazar. Con él habló sobre las nuevas reglas que operan en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que son más sensibles frente a los derechohabientes que disponen de menores salarios y facilita ahora la posibilidad de lograr la adquisición de una casa.

El Delegado de Programas Federales para el Desarrollo de Tamaulipas está entrando de lleno a cada uno de los programas que la 4ª. T aterriza en el estado, y lo hace con la visión humanista que impulsa el Gobierno de la República, el cual otorga el 66 por ciento de los créditos-INFONAVIT a personas con ingresos que van desde los 4 mil 86 a los 5 mil 448 pesos mensuales.

González Valderrama se ve interesado en compenetrarse en todas las acciones de beneficio para los tamaulipecos, para el efecto sostuvo una reunión de trabajo con los servidores de la nación en la región de Valle Hermoso y Río Bravo. El propósito es incorporar a aproximadamente a 5 mil 500 tamaulipecos, que aún no figuran en el padrón de beneficiarios del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de entre 65 y 67 años de edad, para que tengan acceso a una pensión bimestral de 3,100 pesos.

Durante el mes de octubre la representación del Gobierno de México en Tamaulipas intensifica su campaña de afiliación al programa, actualmente se han afiliado 70 mil 512 personas, pero falta un aproximado de cinco mil 500, en el caso de los que no puedan salir de sus casas los Servidores de la Nación acudirán a su encuentro, por lo que pidieron a sus familiares contactarse a través de la página oficial de Facebook: Delegación de Programas Sociales para el Desarrollo de Tamaulipas.

El año próximo el Gobierno de México planea una derrama económica de 140 millones de pesos en programas de Bienestar para la población de Valle Hermoso, en sus recorridos González Valderrama celebra acercamientos con las autoridades municipales sin distinción de colores, para que en coordinación con ese nivel de gobierno acercar los beneficios de la política social federal.

CAE PRIMER VÍCTIMA DE MAKI.- En su estrategia de promoción política en busca de que algún partido la arrope como candidata, la Dra. Maki Ortiz anotó su primera víctima, se trata de Nicolás Quezada Andrade, quien fue expulsado y destituido como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Matamoros, quien sin consultar a los socios del organismo celebró un evento en apoyo de la susodicha, sin haberlo sometido a consideración de los socios de ese organismo.

El asunto es que, Quesada organizó un evento en apoyo de la exalcaldesa de Reynosa sin consultar a los socios del organismo, lo acusaron de haber utilizado el logotipo de la CMIC, lo cual representa el respaldo de la Cámara.

El acuerdo fue tomado por el Comité Directivo tomando como referencia “los estatutos, lineamientos de representación y código de ética”. El documento que da testimonio de la decisión lo firma el presidente estatal de la CMIC, Roberto Salinas Ferrer.

Asimismo quedó asentado que dicho apoyo a la Dra. Ortiz, “compromete, expone y arriesga los intereses de los socios”, además, “denigra, degrada y pisotea la representatividad de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción”.

EL DESAGRAVIO A PILAR.- Los últimos resultados de Mitofsky en la valoración de los mejores desempeños de alcaldes del país, instalan a Pilar Gómez en el primer lugar durante septiembre pasado, el último mes de su encargo; de junio de 2021 a septiembre tuvo un crecimiento de 8.3 el de mayor incremento en el escenario nacional, le sigue en 2º lugar Jorge Salum del Palacio, presidente municipal de Durango quien avanzó 7.4 puntos.

Creímos justo hacer esta mención porque la ex edil en su momento tuvo el infortunio de cargar sobre su espalda el descrédito del mal gobierno de Xicoténcatl González, y en el primer mes de su desempeño (octubre de 2020), la misma casa encuestador le adjudicó la calificación reprobatoria del gobierno de su antecesor, es decir la que correspondió a septiembre, cuando ella aún no era la gobernante.

De tal manera que Mitofsky cambió el nombre de Xico por el de Pilar en octubre de 2020, pero no aclaró que la calificación era de su antecesor porque correspondía a septiembre.

Además, los resultados de estas evaluaciones no son tan rápidos de procesar y por otra parte desde la óptica nacional no era esperado un cambio de gobernante por esas fechas. Ahora en octubre la firma encuestadora no repitió el error, porque pudo haber puesto el nombre del actual alcalde Eduardo Gattás y adjudicarle el mes de septiembre, cuando él aún no era gobierno y cuyo desempeño corresponde a Pilar Gómez, pero aquí si estaban calendarizadas las elecciones y un posible cambio de gobernante, tal como ocurrió. Definitivamente se aprende de los errores.

Los resultados citados los puede consultar en https://www.facebook.com/245495562137150/posts/4664550526898276/?d=n