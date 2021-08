EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues en Soto la Marina, como en el resto del país, la Consulta Popular impulsada por el presidente AMLO para enjuiciar a los ex presidentes de México fue desairada por la inmensa mayoría de los ciudadanos en edad y en condiciones de votar…Apenas fueron un poco más de 540 los ciudadanos marinenses los que participaron en este ejercicio el pasado domingo uno de enero…Este porcentaje fue una réplica casi de lo que sucedió a nivel nacional con esta denominada Consulta Popular…La verdad es que este gasto que superó los 500 millones de pesos debió de haberse invertido mejor en medicinas para los niños con cáncer o en la compra de más vacunas anti Covid…Las casillas de la zona urbana de nuestro municipio lucieron desoladas y es que la gente antes de pensar en ir a votar, mejor se quedaron a disfrutar del domingo en casa con la familia o enfilaron a los ríos o playas de nuestro municipio…En otro orden de cosas, el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ está cerrando su gestión con un inevitable mal sabor de boca en lo que tiene que ver con el tema político…Pero tranquilo en lo personal, con la seguridad de que hizo todo lo que estuvo en sus manos en cuanto a la atención y los servicios a la sociedad tiene que ver..A la mayor parte de la gente, no le interesó saber sobre las importantes obras realizadas por parte de la administración local a su cargo…La gente pensó más en las acciones que no se pudieron cumplir…Como si los anteriores alcaldes hubieran cumplido al cien por ciento con las necesidades de la comunidad…Lo cierto es que el médico ABEL gestionó y aterrizó obras de alto impacto que al paso del tiempo la sociedad habrá de valorar en toda la extensión de la palabra…Pero bueno, el seis de junio ya pasó…Y a pensar ahora en las elecciones estatales del próximo año…Para el gobernador es de primer orden la exigencia de ganar para su partido el PAN la próxima gubernatura…Por ahora tiene como prioridad el que la elección interna azul deje las menos posibles heridas políticas entre los aspirantes al boleto y sus seguidores…Con un Congreso local que no le será afín al PAN para el gobernador CABEZA DE VACA es prioridad conservar el ejecutivo estatal por medio de uno de los suyos…Por cierto en Soto la Marina no sería novedad que mediante la participación de CÉSAR VERÁSTEGUI ya sea como candidato o como operador político el ver a cuadros que no son precisamente azules, participando por la causa del PAN…No les extrañe entonces que mediante la mano tenebrosa del famoso “Truco” y sus muchos tentáculos podamos ver que en nuestro municipio algunos tricolores e incluso guindas vayan a jalar por el lado de Acción Nacional…Mientras tanto en la capital del país se sigue cocinando una probable alianza entre el PAN con el PRI y el PRD…Sería una manera efectiva de hacerle frente a la ola guinda que cubre la geografía estatal tamaulipeca…Pues solos, se les ve en chino, el panorama electoral…Pues como les mencionamos en nuestra anterior colaboración, LUPE GOMEZ se quedó como el chinito, “Nomás Milando” y es que la regiduría que se ganó el partido Redes Sociales Progresistas el Consejo Estatal Electoral se la adjudicó a MARGARITA FLORES GÓMEZ, para equilibrar el próximo cabildo por la paridad de género…Entonces de aquí en delante de nada les sirve a los partidos chicos postular determinado género a la primera regiduría si al final en el conteo de votos en total, no tengan su posición segura…LUPE GOMEZ había quedado apuntado en la primera regiduría por parte del candidato a la presidencia municipal FEDERICO MARTINEZ BERNAL…Lo cierto es que los de MORENA en Tamaulipas por ahora siguen embriagados de optimismo por el triunfo obtenido en las recientes elecciones federales…Pero también hay que ver que cada elección es diferente a las otras…Aunque por ahora todas las encuestas habidas y por haber le dan una muy clara ventaja a Morena sobre el resto de los partidos en Tamaulipas, hay que ver todavía las otras encuestas que se van a hacer cuando ya los partidos tengan sus candidatos…Pues en ocasiones los partidos no presentan como sus candidatos a las elecciones a quienes la mayor parte de sus simpatizantes tienen en el corazón…Y es ahí donde en ocasiones las tendencias se revierten…Pero si es claro que de momento los morenistas andan a todo lo que da…Esto se tiene que puntualizar…Igual de cierto es que a nivel local los del PAN van a estar monitoreando con lupa a la próxima administración y por ello es que les van a tratar de sacar raja política los azules al menor tropezón que puedan tener los del próximo gobierno de Soto la Marina…Los del PAN tienen como prioridad que estos casi 5 mil votos que lograron obtener el pasado seis de enero no se les vayan por ningún motivo a las filas de enfrente…Los del PAN tienen que dejar de lado la tradicional modorra que les acompaña casi siempre en las redes sociales al momento de hacer política…Deben los del PAN dejar de lado la pasividad en los medios de comunicación…Sobre todo en los terrenos digitales…Pues tienen que ser sinceros y aceptar que en las redes no se dejaron caer como debe de ser, en la elección pasada…En ese terreno los del PT-MORENA les comieron el mandado en la pasada elección…No faltan los panistas que abogan que por cada ataque que reciban los deben de responder de manera precisa y puntual…Con nombre y destinatario…En fin…La verdad es que es poco el tiempo político libre que se tiene en Tamaulipas…Pues en septiembre se abre el calendario electoral para el proceso del mes de junio del próximo 2022…Dentro de este marco de la elección estatal déjeme le platico que el ex alcalde NEY TAVARES FLORES está muy cerca del diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión…Podrán algunos coincidir o no en lo político con NEY, pero lo que nadie en su sano juicio le puede negar es un muy marcado y sentido olfato político que le ha acompañado en su exitosa trayectoria…Que ERASMO pueda ser el candidato de MORENA al gobierno de Tamaulipas, es muy cierto…Que se puede quedar en el camino, es igual de verdad…Pero que está desde ahora en óptima posición para negociar y sacar raja política con quien al final resulte el abanderado, es igual de cierto…El dirigente del Partido Verde en nuestro municipio TOÑO HINOJOSA participó mediante su sufragio en la pasada Consulta Popular para el juicio a los ex presidentes de México…El joven político emitió su voto en la casilla que se instaló en la Secundaria Técnica 12 “Francisco Javier Mina”…Es decir, muy cerca de su casa en la zona centro de esta cabecera municipal…Por cierto habrá relevo en la dirigencia estatal del Verde…Se anuncia la llegada del ex priista MANUEL MUÑOZ CANO en relevo de RICARDO GAVIÑO CARDENAS…y En otro orden de cosas, ya ni el logotipo de la CNC podemos ver en el espacio que por muchos años ocupó esta organización campesina emanada del tricolor…Platicaremos a este respecto con el dirigente MARIO CRUZ OCHOA, quien es un joven líder campesino, originario del Ejido Guayabas, que está ubicado en la llamada zona golfo norte, que está conformada por numerosos ejidos y cuya región así fue bautizada por LEONEL ARELLANO OCHOA cuando fungió como alcalde de nuestro municipio…Pues no faltan los que aseguran que casi un 90 por ciento de los empleados de Servicios Públicos del Ayuntamiento, van a seguir en la próxima administración marinense…Así se dice recio y quedito…Claro que falta saber la opinión y que piensa a este respecto, el alcalde electo TOÑO MEDINA JASSO…De igual manera me reportan que por los rumbos de la COMAPA casi todos los trabajadores andan de lo más tranquilos…Es decir…Confían en su permanencia y continuidad laboral, ante la cercanía del cambio de mando municipal…Por algo será que andan tan confiados en seguir…Puede ser que desde la campaña hayan establecido acuerdos en lo oscurito…Y de día portaban las banderas del PAN…Puede ser…También me reportan que el joven alcalde electo ya ha puesto en su lugar a algunos que le intentaron llegar con “listitas” de recomendados para que los incluya en su próximo gobierno…Siguen falleciendo muchas amistades por el maldito COVID…En Soto la Marina son en verdad ya unas 20 personas que han sucumbido ante ese endemoniado virus…Algunos en los hospitales…Y otros en sus casas y que nunca supieron que tenían el COVID incrustado en sus cuerpos…Maldito en verdad, este virus, si se creó de la nada…Pero también malditos, los que lo hayan creado en algún laboratorio, si es que así fue…No menos de 6 millones de fallecimientos por el COVID son los que reporta la Organización Mundial de la Salud…Una auténtica y verdadera mortandad global…Por cierto en Soto la Marina se ha tenido una excelente respuesta por parte de la comunidad en las diferentes jornadas de vacunación anti Covid…Se tiene que resaltar el trabajo coordinado que se ha venido realizando por parte de las diferentes dependencias involucradas en las acciones de vacunación a la sociedad…De resaltar el trabajo del personal médico y de enfermería del Hospital Rural IMSS Bienestar, así como de la presidencia municipal con todas las facilidades en el Auditorio, sin dejar de lado el importante trabajo que desarrollan los Servidores de la Nación, así como los elementos de las fuerzas armadas…Un saludo para EDGAR VALDÉZ HERNÁNDEZ el famoso “topo”, fiel chofer del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ, así como para su esposa MARCELA LEYVA CASTILLO…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…