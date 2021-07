POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Enfrían las "ansias de novilleros" por gubernatura

De aquí a diciembre falta mucho, sobre todo para los que se les cuecen las habas por ser tomados en cuenta en la pre-lista guinda de aspirantes a la candidatura de gobernador por su partido, un proceso que será a fuego lento si tomamos en cuenta la “enfriada” que aplicó a sus gentes Mario Delgado, presidente nacional de Morena al declarar que no hay candidatos definidos y que estos serán votados por los ciudadanos, es decir por el método de encuesta y que estará indicado en la convocatoria de rigor.

La medida se tornó urgente porque basados en el destape de Américo Villarreal Anaya que tuvo lugar en abril en Sinaloa, al senador se le vio como el ungido y se “dispararon” los espontáneos, total sólo había que levantar la mano y decir “yo quiero”.

Por otra parte, los destapes anticipados tanto en los estados como el de la sucesión presidencial empujada por el propio Presidente López Obrador (cuando faltan 3 años de su gestión), más bien parece una estrategia distractora en la arena nacional donde sobran temas por resolver, mientras que en lo estatal calentar la arena anticipadamente sólo va a traer el desgaste de algunas figuras que no portan mucho capital político, que carecen de un discurso sólido y sobre todo no traen propuesta específica de gobierno.

Ahora, la pregunta es, ¿por qué metió reversa el dirigente nacional? incluso tragándose sus propias predicciones para Tamaulipas, porque fue él quien perfiló al senador.

Lo más probable es que el Gran Elector dio la instrucción precisa de frenar la ola de auto-destapes, y lo hizo porque él aún no ha dicho la última palabra, si bien soltó indicios a favor de Américo, pero Usted sabe que Morena tendrá tres candidatas mujeres y tres hombres para las gubernaturas de Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Durango y Aguascalientes, lo cual aún no se define. Quizá otros partidos no cumplan con una oferta de igualdad de género, pero la corriente guinda si, incluso lo afirmó Mario Delgado precisamente cuando descalificó la lista de prospectos a la candidatura.

Por lo que respecta a los seis estados mencionados, dan por ganados los cuatro primeros, mientras que en los dos últimos está fuerte el PAN, en cuanto al PRI está por definirse la alianza con la corriente azul, pero por sí sólo, no tiene nada ganado, por lo menos en las predicciones, aunque hay optimismo en algunos casos, donde podemos citar a Ramiro Ramos Salinas que está dispuesto a lanzarse al ruedo tamaulipeco.

Retomando el tema del “sobrecalentamiento” electoral en la entidad, si retrocedemos para ver cómo se inició este episodio vamos a encontrar que el que encendió la mecha fue Felipe Garza Narváez por su intensa movilidad por el estado y con amplia apertura mediática, le llovieron invitaciones en radio, televisión y periodismo impreso, a los que declaró sin reserva “quiero ser gobernador”, lo cual hizo reaccionar primero a los aspirantes de Morena, luego se incentivó el pronunciamiento de Ramiro Ramos Salinas por el PRI y finalmente, hasta el primer panista de Tamaulipas, formuló su destape del Truko, César Augusto Verástegui Ostos, este fue hace 18 días.

Así las cosas, veremos en los próximos días que tanto se desactivan las “ansias de novilleros” morenistas, porque no hay una prohibición directa, más bien fue una corrección en torno a una lista de aspirantes en la que figuraba como número uno el Senador Américo, de la que dijeron que carecía de autenticidad y que había que esperar unos 5 meses más para conocer quién es el favorecido o favorecida.

PEÑA FLORES MONTADO EN EL NUEVO PROYECTO.- Mientras tanto para darle calor al ala azul, Gerardo Peña Flores, aun portador de la investidura de diputado local y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, está por iniciar un recorrido por los principales puntos geográficos de Tamaulipas, para dar a conocer los resultados del trabajo de la LXIV Legislatura local, particularmente las reformas logradas para construir mejores condiciones de vida para quienes habitan en la entidad.

Ese periplo lo debió haber realizado desde el 2019 como lo hicieron varios de sus antecesores, como una forma de placeo con visión futurista. Hoy no se puede descartar que tal iniciativa traiga algo de fondo, Peña no deja de ser un emergente que estará preparado para cualquier cosa, incluso la candidatura a la gubernatura, pese a que es en este momento diputado federal electo.

También hay un doble propósito, que es identificar y recoger las demandas de los diferentes grupos sociales y sumarlas a la agenda de la LXV Legislatura Federal de la que formará parte.

Hay un frase significativa en su mensaje difundido a través de las redes sociales, y se refiere a la defensa de la soberanía de nuestro estado, y es que en la próxima legislatura Morena tendrá mayoría y va a coexistir con el Gobierno Estatal panista, con el agregado de que será un año electoral donde la disputa por la gubernatura tomará dimensiones inconmensurables.

Siendo titulares de uno de los tres Poderes, los morenistas no van a desaprovechar las oportunidades para hacer campaña, muy a su estilo y la tribuna legislativa será el trampolín que impulse, sobre todo mediáticamente sus proyectiles contra el blanco panista, el desafuero será el principal tema que subirán al ring legislativo y todo lo que se les ocurra en favor de la corriente guinda no pueden perder de vista que su principal preocupación será electoral y no precisamente legislar para el bienestar social.

ESTADO Y MUNICIPIO REHABILITAN IMPORTANTE CALLE.- Ante la falta de recursos propios suficientes para enfrentar las necesidades de reconstrucción del pavimento, la alcaldesa Pilar Gómez realizó gestiones ante la Dirección de Obras Públicas del Gobierno del Estado, y logró concretar un proyecto de rehabilitación de la calle Seferino Morales, se trata de una nueva carpeta asfáltica que recuperará una superficie de cinco mil 846 metros cuadrados.

Estos trabajos se realizan en el tramo de calle Lázaro Cárdenas a Lucio Blanco y vendrá a restablecer la movilidad urbana de manera eficiente. Cabe mencionar que durante la gestión de la alcaldesa se recuperaron 114 tramos de vialidades en 56 mil metros lineales que han hecho eficiente el tránsito vehicular en diferentes sectores de la ciudad.

Pilar está consciente de que hay diferentes puntos de la ciudad que urgen ser rehabilitados, pero no existe un capital suficiente para satisfacer estas demandas, por eso los recursos disponibles se canalizan a las vías de mayor afluencia, a calles principales que son vías de accesos a las colonias.

Pilar está segura de rendir buenas cuentas de lo ejercido durante los 12 meses que le tocó gobernar la capital, y de los cuales han transcurrido 9 meses y dos semanas. Y ha reiterado su compromiso de hacer el mayor esfuerzo por hacer rendir el presupuesto.