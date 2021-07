EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Como que Soto la Marina entró a una relativa calma posterior a la elección del pasado seis de junio…Como que después de unos cuantos días posteriores al día de la elección municipal los ánimos que en un tiempo lucían desbordados y fuera de control, al parecer se han aquietado…Los del equipo ganador le han bajado bastantes rayitas a las burlas, memes y bromas de mal gusto…Mientras que en los equipos perdedores, les empieza a caer el veinte de la derrota y lo han empezado a tomar con calma…Y está bien, porque las victorias no son eternas…Como tampoco las derrotas son para siempre…Soto la Marina necesita a todos con la mejor actitud…Igual de cierto es que la política como la vida misma, sigue su curso…La gente de la presidencia municipal que jugó de manera honesta y leal a favor del proyecto político del médico ABEL GÁMEZ ya se preparan para entregar sus respectivas áreas o direcciones a quienes los sustituirán a partir del uno de octubre…Así es la función pública…No es eterna…Es pasajera la cosa pública….Allá de quienes de manera errónea se encariñen de sus puestos…Igual los que se aprestan a entrar el uno de octubre, un día tendrán que entregar los cargos que dentro de tres meses habrán de recibir…Lo cierto es que de manera positiva nuestro pueblo ha vuelto a entrar en la más completa normalidad una vez que terminó la jornada electoral del pasado seis de junio…A ese respecto el Secretario del Ayuntamiento, JOAQUIN CASTILLO GARCÍA tendrá a su cargo la supervisión de que todos y cada uno de los directores y jefes de área de la presidencia municipal entreguen de manera ordenada y transparente sus respectivas dependencias…Claro que falta tiempo para este proceso de entrega-recepción…Por cierto haber como le hace el alcalde electo TOÑO MEDINA para tantearle el agua a los camotes con algunos traidorzuelos profesionales que ya le andan rondando muy de cerca y que desean que los tome en cuenta en su administración…Estos traidorzuelos nunca se destaparon al cien por ciento con el médico TOÑO pues en sus casas tuvieron las mantas del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ hasta el día de la elección…Pero ahora juran y perjuran que votaron por TOÑO MEDINA y no pocos de estos, actualmente, trabajan en la presidencia municipal…Hablando del próximo gobierno local, con toda seguridad que TOÑO SILVA va a formar parte o encabezar la comisión de entrega recepción…TOÑO participó como Coordinador General de la Campaña del equipo ganador…Creo que la inclusión de la Lic. DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN esposa del empresario ABEL JIMENEZ SALINAS le vendrá a dar relevancia al próximo cabildo de Soto la Marina…Digo esto porque en primer lugar ella no tiene la imperiosa necesidad de un sueldo del Ayuntamiento para vivir bien…Entonces creo que al no tener necesidad de sobre vivir por un sueldo, habrá de realizar una importante función desde su próximo cargo como cuarta regidora…Además, se le conoce por su aporte a buenas causas aquí en nuestro municipio…Hablando del próximo cabildo local, el presidente del PAN en Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ se alista para tomar protesta como regidor de primera minoría a partir del uno de octubre…Lo cierto es que aún y con la dolorosa derrota del panismo local el pasado seis de junio no se pueden dar el lujo de entrar a una etapa de modorra o de desdén…Está en puerta el proceso electoral que regirá la renovación de la gubernatura tamaulipeca…Y a este respecto no está de más el virtual destape que hiciera el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a favor del Secretario General de Gobierno CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS en Villa de Casas en días pasados…Para nadie en Tamaulipas es un secreto que el famoso “Truco” es quien ha llevado sobre sus hombros la política interna de los vientos de cambio en nuestro estado…No se puede decir que pertenezca plenamente al grupo más cerrado de los amigos del gobernador…Pero vaya que el Secretario General de Gobierno ha sabido sacar adelante las más delicadas encomiendas del ejecutivo tamaulipeco…Pero de igual manera el gobernador le echó flores al presidente del Congreso estatal GERARDO PEÑA FLORES en un evento en el IV distrito y es que ante la comunidad ahí reunida en la jornada, “Un Gobierno Cerca de Ti,” expresó ante la concurrencia que el nombre de GERARDO PEÑA iba a ser muy mencionado en fechas próximas…Aunque por el sólido sur también ha levantado la mano el alcalde de Tampico CHUCHO NADER…Como que el alcalde del puerto jaibo quiere sacar el boleto en la sede nacional del PAN…Pero puede andar sumamente equivocado y haber tocado la puerta errónea…Y es que todo indica que la candidatura estatal de Acción Nacional se definirá a nivel local…Es decir en Tamaulipas…Y bueno ya que andamos por temas futuristas, déjeme le digo que no deben perder de vista a la maestra CHACHA DE ALEJANDRO DE ACEVEDO de gratos recuerdos dentro de la clase política de Soto la Marina, quien en la reciente campaña federal anduvo apoyando con toda su experiencia el proyecto de Morena en el municipio de Tampico…No dudamos que en base a su probada y además comprobada experiencia política, la maestra CHACHA pudiera ser tomada en cuenta dentro del equipo Morenista que encabeza el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien está dentro de los sobrsealientes prospectos para la candidatura de Morena al gobierno del estado para el próximo año, aunque también sabemos que ya la empezaron a buscar por parte de cuadros priístas del estado, ya que para nadie es desconocido que su carrera política la hizo en las filas tricolores, donde a la hora del “reparto” de candidaturas siempre la hicieron a un lado, a sabiendas de la garantía de triunfo que ella representaba …Pues a ver qué comisión le dan a HUGO ARELLANO VILLARREAL en el próximo cabildo de nuestro municipio…Si HUGO hubiera sido el candidato del PT-MORENA con toda certeza que estaríamos hablando de que esa coalición hubiera quedado en el último lugar en las elecciones del pasado seis de junio…Como quiera le sirvió a HUGO toda la gritadera que se aventó cuando quería ser el candidato y pudo ganchar una regiduría…Pues hablando de gente de Morena, pero de otro nivel muy superior al de HUGO, déjeme decirle que el Senador AMERICO VILLARREAL GUERRA se declaró listo para ir por la candidatura estatal que estará en juego el próximo año…Lo cierto es que por Morena fácilmente tenemos en Tamaulipas a una media docena de aspirantes a la candidatura estatal…Aunque la última palabra la tendrá a este respecto el real jefe nacional de este partido como lo es el presidente AMLO…Mientras tanto, como que les está dando permiso de placearse y darse a conocer ante el respetable…Solamente palabras de agradecimiento hacia el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ son las que tiene MARCELA LEYVA CASTILLO…Esto habla bien de MARCELA…Tanto en su condición como ser humano…Como en lo que tiene que ser una persona agradecida en el aspecto laboral…Incontables las ocasiones en que MARCELA me ha expresado todo lo agradecida que está junto a su familia con el presidente municipal como con su esposa la maestra MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ…De manera lamentable y lo vuelvo a repetir en este espacio, el agradecimiento no se les da a todos los seres humanos…Platicando con la ex candidata del Partido Encuentro Solidario ROSY ARGUELLO PERALES me comentó que la suya fue una experiencia muy satisfactoria y agradable pues en su condición de candidata pudo recorrer gran parte de nuestro municipio donde convivió con muchas personas y además tuvo la oportunidad de conocer de viva voz la problemática que se tiene en el sector rural así como en la zona urbana…Agradece a ese partido la invaluable oportunidad que le brindó como su abanderada a la alcaldía local…Un saludo para esa leyenda viviente del Ejido La Zamorina como es mi amigo CHOCHO PEDRAZA…Grandes recuerdos de esa bella época cuando se desempeñó como Jefe de Pieles y Ganado en el trienio priista de TEMO ARELLANO…Incontables los choques de copas que ambos sostuvimos, cuando un servidor podía practicar de manera continua, esa hermosa adoración, al Dios Baco…Saludos mi CHOCHO!…Ya extraño en verdad a mis amigos de la mesa del café de CHON CÓRDOVA…Muchos años de diaria convivencia que de tajo fueron cortados por el COVID que me atacó de manera drástica y me postró en la cama familiar con tanque de oxigeno y medicamento, durante varios días…Del cual ya estoy dado de alta al ser ya negativo desde casi un mes…Pero las recomendaciones de mi doctora de cabecera MARIA C. PEÑA GONZALEZ (un ángel con vestuario de color blanco) son muy claras y precisas, en cuanto a que me lleve de un modo tranquilo, mi proceso de recuperación…Por cierto en algunos casos el proceso de recuperación es de hasta seis meses o de un año o más…Hay secuelas como la falta suficiente de aire en los pulmones que alcanzan hasta más de un año, en algunos casos…La presión arterial también en muchos casos se nos queda descontrolada…El sabor y el olor en ocasiones tarda en aparecer…Ronchas por doquier…Pero quienes pasamos por el COVID y somos sobrevivientes, la vida no nos va a alcanzar para agradecer a DIOS nuestro señor por otra bendita oportunidad de seguir pisando este plano terrenal…Una persona que tuvo COVID al ser dada de alta ya no contagia…Sin embargo debe de seguirse cuidando…Por lo tanto debemos de seguir usando el cubre bocas y realizar rutinas como el lavado de manos y guardar en lo posible la sana distancia…Hasta que de manera lamentable aparece el COVID en tu vida, te das cuenta realmente de su artera agresividad…Créanlo, éste condenado virus si no lo tomas en serio y no te proteges, te mata…Como ya ha matado cerca de 300 mil personas en nuestro país…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…