Gobierno y DIF Tamaulipas continúan llevando servicios y programas gratuitos a comunidades de Tamaulipas

Palmillas, Tamaulipas.- Junio 29 del 2021.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa, la Presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidieron este martes la jornada de Un Gobierno Cerca de Ti en el municipio de Palmillas, a fin de ofrecer servicios gubernamentales de manera gratuita a los sectores más vulnerables de la población.

Por cuarta ocasión en el municipio, el mandatario y su esposa acudieron a supervisar los trabajos del programa a cargo del sistema DIF, en este mismo se prestaron diversos servicios y atenciones como entrega de lentes, orientación psicológica y jurídica, registro civil, oficina fiscal, salud integral de la mujer, programa de autoempleo, consulta médica y dental, además de huertos familiares, Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), entre otros.

“El Gobierno del Estado sigue impulsando programas y proyectos para beneficiar a las personas que más lo requieren y además lo necesitan, son muchísimos, estos programas en cuestión de salud, apoyo de consultas médicas, prótesis, se les apoya a las personas”, informó.

“Falta mucho por hacer, también es cierto que hemos avanzado significativamente en nuestro estado, se respira otro ambiente, les dije hace 5 años que no solamente íbamos a cambiar un gobierno, sino que se iba a dar un cambio de actitud, hoy en día voltean a ver a Tamaulipas y lo ven como lo que es, el Estado fronterizo más importante de nuestro país”, añadió.

Durante la entrega de apoyos, beneficiarios de comunidades de la región, reconocieron más bondades de las jornadas Un Gobierno Cerca de Ti.

“Estaba batallando porque no tenía cómo mover a mi hijo y estoy agradecida porque me lo apoyan, con esto no nada más yo, la demás gente también se beneficia con estos apoyos, se le agradece a la señora y al gobernador por todo el esfuerzo que hace por apoyarnos a todos”, señaló María Elizabeth Cervantes Villanueva, beneficiaria con una silla de ruedas para su hijo José Guadalupe Montoya Cervantes de 7 años de edad y originarios del ejido San Vicente.

“Muy bien porque se benefician con los desayunadores escolares, ahorita están mandando el desayuno, les ayuda mucho y esperamos que sigan así con estos apoyos que tanto necesitamos, estamos muy contentas con el apoyo que ha llegado, le agradecemos mucho al gobernador Francisco Cabeza de Vaca y a su esposa porque no se olvida de nosotros, de los niños más que nada y que están pendientes de ellos”, dijo Sayda Patricia Sifuentes Charles, madre de José Manuel Ramírez Sifuentes de 8 años de edad y beneficiario con un equipamiento de desayunador escolar.

“Nos sentimos muy contentos porque si es algo que ocupamos y si es de mucha utilidad para nosotros, le queremos agradecer, yo a nombre del ejido San Vicente, al gobernador y su señora esposa ya que para nosotros es complicado ir hasta allá y le agradecemos que se acerquen a nosotros”, agradeció María del Rosario Camacho Gutiérrez, beneficiaria con equipamiento de comedor comunitarios.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que en coordinación con el DIF Tamaulipas, seguirán los esfuerzos para llevar este tipo de servicios a las zonas más alejadas.

En gira de trabajo por Palmillas, García Cabeza de Vaca y su esposa visitaron la Iglesia de la Señora de las Nieves, primera iglesia católica en la entidad construida en 1777, la cual fue restaurada recientemente con apoyo del Gobierno de Tamaulipas a fin de preservar su historia y las obras de arte en su interior que datan del siglo XVIII, así como fortalecer al municipio como un destino turístico religioso.

En la jornada asistencial estuvieron presentes la directora general del DIF Tamaulipas, Diana Evelyn Mata Monreal, la presidenta municipal de Palmillas, Laura Córdova Castillo y la presidenta del DIF Palmillas, Silvia Pérez Barrón.