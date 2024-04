Falso que Victoria sea de las ciudades más violentas del mundo: Vocería de Seguridad

-Ninguna ciudad tamaulipeca se encuentra en esa clasificación



Ciudad Victoria, Tamaulipas .- Abril 26 de 2024.- Es una mentira que Ciudad Victoria se encuentre entre las 50 ciudades más violentas del mundo, afirmó el vocero de Seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuéllar Montoya, quien destacó que en el informe más reciente de la World Population Review, referente al 2023, no hay ninguna ciudad de Tamaulipas en ese “ranking”.



“Esa información es una mentira, es una gran mentira, es una mentira evidente, esta nota que aparece es una información real del 2018, no tiene nada que ver con el 2024”, indicó al referirse a una información publicada en un medio de esta capital.



“Sí ustedes ven la nota ahí mismo se van a dar cuenta porque en letra chiquita aclara que corresponde al 2018 donde se vivieron tiempos muy difíciles y donde era la realidad de ese momento porque más adelante la misma fuente, que es la World Population Review, misma fuente pero ya ubicado en el 2024, en febrero, publican los resultados correspondientes al 2023 y lo publican y aparecen las 50 ciudades más violentas del mundo y no hay ninguna ciudad tamaulipeca en ese listado, ninguna”, expresó.



El vocero de Seguridad insistió en que dicha publicación es una “fake news”, y alertó sobre la posibilidad de que se incremente este tipo de información que carece de veracidad debido al proceso electoral que está en marcha.



“Esa información es una verdadera ‘fake news’, falsa, errónea y yo no sé si tenga que ver y no lo dudo tampoco con el momento electoral que vivimos”, mencionó.



En entrevista con los medios de comunicación, Cuéllar Montoya también se refirió al reconocimiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador quien, en su conferencia mañanera del jueves, destacó la baja en la incidencia delictiva de Tamaulipas y reconoció el trabajo que diariamente se realiza en las Mesas de Construcción de Paz.



“En el tema particularmente de seguridad son los trabajos que se realizan en la Mesa de Construcción de Paz diariamente y que preside el propio gobernador; también reconocer el trabajo que realizan las Mesas de Seguridad y Justicia Ciudadana, que en Tamaulipas tenemos seis, es uno de los estados que más tiene y que más trabaja en ese sentido, me refiero a la de Victoria, Tampico y su zona conurbada, Matamoros, Reynosa, Laredo y Mante”, dijo.



Por último, insistió que son cinco los delitos en donde se han registrado de manera significativa avances y resultados favorables en su disminución: secuestro, homicidio doloso, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte. “Es una tendencia que nosotros esperamos continuar y para eso se sigue trabajando cotidianamente en este tema”, indicó.