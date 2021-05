Por: Raúl Terrazas Barraza

*Cierre, música y espejismo

Cierre de campaña no es igual a triunfo en las urnas, por tanto, más bien es un espejismo o una condición en la cual las y los candidatos, de todos los partidos quieren verse, para transmitir a los electores y a los ciudadanos la connotación alcanzada durante el tiempo que el proceso destina al proselitismo político.

El último día de campañas esta a la vuelta de la esquina, es el miércoles de esta semana a las 12 de la noche de acuerdo al Artículo 240 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en el que se lee que es la fecha límite para distribuir o colocar propaganda electoral, así cómo, para la celebración o difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo con carácter electoral.

Ahora bien, por lo regular los cierres de las actividades de campaña son un reto para los partidos y sus candidatos. Se planean casi desde el arranque, porque tienen que seleccionarse a quienes respaldarán la gran reunión ciudadana que dará la gran fotografía que demostrará a propios y extraños en la fuerza con la que se pone fin a las tareas de proselitismo y desde luego la gran capacidad de convocatoria.

Desde luego este último punto queda a juicio de los habitantes de los municipios y distritos, porque un gran porcentaje de los asistentes acuden para ver y escuchas música de los grupos que son contratados para el evento durante el cual, el candidato principal dará un gran discursos y sus compañeros de fórmula aprovecharán el templete para pedir el voto a los asistentes, no le hace que no les escuchen, porque la mayoría de quienes están allí van para disfrutar dela música en vivo de artistas que en un mes o temporada normal no podrán ver dado que, los costos son muy elevados y además, desde el año pasado no los hay porque debido a las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19 están prohibidos.

Las campañas de quienes buscan ser alcaldes o diputados locales comenzaron el 19 de abril pasado, por tanto serán los 45 días que marca la Legislación electoral y que, para efectos de validez, cada prospecto a cargo público tiene que respetar los topes de gastos que fueron establecidos por el Instituto Electoral de Tamaulipas y que, son revisados por la Comisión de Prerrogativas conforme a los reportes de gastos que son enviados de forma puntual.

También de los cierres debe considerarse que a los asistentes no se les olvida la actuación de los grupos musicales, eso sí, al día siguiente ya no recuerdan aquello que dijeron los patrocinadores de la música, es más, sí mucho, por los colores que vieron en el escenario podrán decir que se trató de un evento de tal o cual partido político, como sucedió con el caso de este fin de semana, que fue amenizado por Cumbia King, aunque luego corrió la versión de que no eran los verdaderos, sino una copia,

En Tamaulipas no ser verán en los días de cierre de campañas costosos grupos musicales o artistas, porque no hay campaña para Gobernador del Estado, pero, sí se vivirá dentro de un año, porque, para estar fechas estará a punto de celebrarse la votación para el cambio de titular del poder Ejecutivo, proceso al que pueden tener acceso los 10 partidos políticos que trabajan en la actualidad, siempre y cuándo alcancen el tres por ciento dela votación en la requerida por la Ley Electoral, de otra forma serán mucho menos.

Por cierto ha cosas que deben cuidarse con precisión, por ejemplo, si los topes de campaña están a punto de rebasarse y el costo de un grupo musical para cerrar el proselitismo supera ese límite, mejor que se olviden de traerlo, porque al rebasarse quedan expuestos a la cancelación de la candidatura o que el resultado de las urnas se invalide por incumplimiento de la normatividad. En el caso de que el cierre sea de la fórmula de candidatos de un partido en específico, deberá de comprobarse el porcentaje que les tocó pagar, aunque también puede ser que, aquellos cuyo tope de gastos de campaña es mayor, pueden cargar a su cuenta el costo del evento musical del cierre.

Los otros.

La cantidad de comentarios que hay en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre el presunto susto que les dieron a Mario Delgado Carrillo, dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, y sus acompañantes al circular por la carretera de Matamoros a Reynosa, es como para colección, porque le han dicho de todo, en especial, porque no es demostrable el hecho de que quienes injuriaron contra ellos estaban armados, según la versión oficial de las autoridades de seguridad pública que monitorean esa rúa.

Esto sucedió al manejador del partido del Gobierno Federal, en su visita para der un espaldarazo a las campañas de los candidatos para alcaldías y diputaciones en aquella región, aunque también asistieron las y los candidatos de casi toda la entidad, mínimo para tomarse la foto con él y llegar a sus lugares de origen a presumir que se vieron con Delgado Carrillo y por tanto ganarán las votaciones.

Por otro lado, respecto a la organización del proceso electoral, este lunes es el día en el que, los responsables de los Consejos Municipales Electorales, quienes ya tienen en su poder las boletas y el material electoral, lo harán llegar a las y los presidentes de las mesas directivas de casillas, quienes tendrán que resguardarlos y trasladarlos el domingo que viene al sitio en el cual funcionarán las mesas de votación.

Esto para cumplir con lo establecido en los Artículos 262 párrafos 6 y 7 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y el numeral 183 del Reglamento de Elecciones y la fecha límite para que toda la documentación y los materiales electorales estén en manos de los presidentes de mesas directivas de casillas, es el viernes cuatro de junio.

El presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre y su equipo de consejeras y consejeros, Nohemí Argüello Sosa, María de los Ángeles Quintero Rentería, Deborah González Díaz, Italia García López, Oscar Becerra Trejo y Jerónimo Rivera García, estarán vigilantes de que nada falle para el día de la elección por eso cada uno de ellos tiene encomiendas bien definidas y desde luego en su momento todas y todos deberán informar del cumplimiento de sus actividades