EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues desde el pasado lunes dieron inicio las campañas de los candidatos a la presidencia municipal de Soto la Marina…Cada uno a la medida de sus posibilidades políticas y económicas…Cada quien trabajando de acuerdo a sus propias y muy particulares estrategias…Serán 45 días de intensa campaña los que habrán de recorrer quienes aspiran al sillón principal del edificio de la Calle Juárez…Entonces las y los candidatos van a salir a recorrer casa por casa en “cacería” de los votos que los lleven al triunfo electoral el seis de junio…Claro que a la gente en su mayor parte no les gustan los candidatos que se dedican a denostar y calumniar a sus adversarios…A la gente le caen mal quienes en lugar de exponer sus proyectos, se dedican a ofender a quienes al igual que ellos también andan buscando el voto de la ciudadanía…Claro que hay como en botica…De todo…Y si hay segmentos de la comunidad a los que les “endulzan” el oído los candidatos groseros y pelafustanes que le tiran a todo lo que se mueve…Pero estos forman parte de una minoría…Para empezar las campañas, la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación los invitó a una misa el pasado lunes…Ahí se reunieron casi todos los que van por la alcaldía local…Acudieron ABEL GÁMEZ por el PAN, así como RENATO CEPEDA del PRI, además ROSY ARGUELLO de Encuentro Solidario, BETTY RAMÍREZ de Movimiento Ciudadano y TOÑO HINOJOSA del Verde y FEDERICO MARTINEZ BERNAL de Redes Sociales Progresistas y JACINTO HERRERA de Fuerza por México, así como ANTONIO MEDINA JASSO del PT-MORENA…Esperamos como parte de la sociedad pensante de nuestro municipio que así como todos se vieron de respetuosos en la iglesia, así se comporten durante la campaña electoral…Pues como les comenté renglones arriba…A la mayor parte de la gente de Soto la Marina, le amargan los candidatos pleitistas y llenos de rencor…Las páginas de nuestra edición impresa, así como en nuestra página electrónica, pueden dar cabal cuenta del seguimiento que se les da de manera oportuna a las actividades de los candidatos de prácticamente todos los partidos que van a participar en las elecciones del seis de junio aquí en Soto la Marina…Son candidatos que han tenido la humildad y la modestia así como un gesto de amistad con EL REDACTOR para trabajar de manera conjunta en estas elecciones…Ellos desde su trinchera dentro de la escena político electoral local…Y de igual manera EL REDACTOR desde nuestra posición como el medio informativo más profesional y ubicado en primer lugar dentro de las preferencias en nuestro municipio…La mayor parte de los partidos y los candidatos locales, durante toda la semana nos “atiborran” de información sobre sus respectivas campañas…Pues confían en la veracidad de la información que aquí se publica cada semana en el formato impreso…Así como de manera diaria en nuestro portal digital…Se hizo oficial que el profesor JOAQUIN CASTILLO sería el Coordinador General de la Campaña del candidato del PAN a la reelección en Soto la Marina ABEL GÁMEZ CANTÚ…El pasado lunes el médico ABEL le hizo la entrega de este importante nombramiento al Profr. JOAQUIN quien es considerado por propios y extraños su más cercano asesor en el área política…Ha estado muy apretada la agenda del médico ABEL en esta primera semana de proselitismo y es que visitó por ejemplo Tampiquito y La Pesca donde inauguró los respectivos sub comités de campaña y de igual manera caminó en “Lázaro Cárdenas” donde recibió múltiples expresiones de apoyo así como en el Mercado Rodante y en la Colonia “Raquel Alonso”…También anduvo el abanderado azul visitando negocios de comidas en la zona urbana el pasado viernes, entre otras actividades…De Movimiento Ciudadano que apoya las aspiraciones de doña BETTY RAMIREZ no tenemos datos que nos precisen informar sobre algunas acciones en lo particular…Aunque de seguro debe haber visitado algunas de sus muchas amistades que tiene aquí en Soto la Marina…Esperamos una mayor información para la próxima semana…Donde existe cierta dosis de inquietud es en las filas de Morena por la diputación federal con su candidato HUGO ROJO…Y es que los petistas y Morenistas de Soto la Marina hasta hace poco tiempo estaban unidos en torno al proyecto federal del profesor HUGO…Pero ahora resulta que el PT también envió su propio candidato a la diputación federal…Entonces el voto federal de los que integran la coalición PT-MORENA por donde se va a encauzar?…Se entiende entonces que los Morenistas se lo van a dar a HUGO ROJO?…Y los del PT al otro candidato que les mandaron?…Pues un par de verdaderos “tiburones” de la política municipal como lo son los profesores RAUL RAMÍREZ MIRELES y J. GUADALUPE VILLARREAL VILLARREAL se han integrado a la estructura del abanderado del PAN, ABEL GÁMEZ CANTÚ…El pasado lunes el médico ABEL les entregó de propia mano sus respectivos nombramientos…De igual manera LUPITA HINOJOSA ARELLANO quien tiene una importante trayectoria, también dentro del PRI como los primeros dos, ahora anda a todo lo que da en el proyecto de reelección del abanderado del PAN local ABEL GÁMEZ CANTÚ…TOÑO HINOJOSA empezó su campaña a tambor batiente y es que desde el lunes no ha parado un instante su peregrinar por el voto ciudadano rumbo al proceso electoral del seis de junio…TOÑO quien es el candidato local del Partido Verde es sin la menor de las dudas un elemento joven y una alternativa interesante para los electores que no le quieren dar su voto a los candidatos de los partidos tradicionales en nuestro municipio…Que sea TOÑO un cuadro joven tampoco quiere decir que sea un inexperto en la política…Y es que ya ha tenido algunas participaciones en elecciones anteriores…Pues al parecer en Soto la Marina el PRI no tiene presidente del Comité Directivo Municipal…Y es que al menos no se tiene comunicado alguno por parte de este instituto político a ese respecto…Desde la salida de la dirigente interina ROSY ARGUELLO PERALES la oficina del comité tricolor se encuentra cerrada…Claro que esto no impide que el abanderado a la alcaldía RENATO CEPEDA deje de trabajar…En días pasados lo pudimos ubicar por la Colonia “Nueva Rosita” en un recorrido casa por casa…Con todos los protocolos de prevención por el COVID claro está…Nos comentó que de esa manera protege a las familias y se protegen tanto su equipo de campaña, como él mismo…La muy estimada marinense MOIRA BARRIENTOS PÉREZ, hija del ex alcalde LEONARDO BARRIENTOS GARZA ha andado visitando muchas de las amistades que su papá sembró y cultivó a lo largo de su vida en Soto la Marina y que se han estado comprometiendo a darle su voto el próximo seis de junio…MOIRA está participando como candidata a la diputación local por el Partido Redes Sociales Progresistas…Esperamos que esta semana el abanderado de Fuerza por México JACINTO HERRERA nos brinde información sobre algunos recorridos o actividades proselitistas que haya realizado para su causa política…Nos dio a conocer en días pasados su planilla…Y la verdad es que supo integrar a cuadros de la sociedad que más allá de tener una importante trayectoria política son personas honestas y de buen vivir dentro de nuestra sociedad…Y esto es bueno para su proyecto…Me comentó el Director del Hospital Rural IMSS BIENESTAR de Soto la Marina, JESUS VELAZCO MURATALLA que todo el personal del espacio de salud a su cargo ya ha recibido las dos dosis de vacunas anti Covid…Pero de todos modos se sigue trabajando con los protocolos de salud preventivos…Para este próximo martes tenemos en la agenda una entrevista en nuestro estudio, con el candidato municipal de Redes Sociales Progresistas, FEDERICO MARTINEZ BERNAL…FEDERICO trae a LUPE GOMEZ de “El Porvenir” como candidato a la primera regiduría…Y de igual manera PEPE HERNÁNDEZ BARRIENTOS le coordina su campaña electoral…EFRAÍN HERNÁNDEZ de “Lázaro Cárdenas” le compuso un corrido a FEDERICO MARTINEZ BERNAL mismo que inauguró el día de la apertura de su comité de campaña…Estuvo el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ en nuestro programa en vivo, el pasado jueves por la noche…Dio a conocer su plataforma político electoral rumbo a las elecciones del seis de junio…Se le vio de lo más tranquilo y relajado…A una semana de campaña se mostró sumamente convencido del desarrollo y avance que se ha tenido a ese respecto…Jamás le hemos escuchado al médico ABEL, ni en entrevistas, ni en lo personal, una sola palabra que destile coraje o descalificación hacia los demás aspirantes a la presidencia municipal o hacia quienes los rodean…Siempre, centrado…Ecuánime…Tranquilo…En lo suyo…Sin perder el tiempo…Sin desgastarse con los demás…Y esto es sano para él, tanto en lo personal como en lo político…Pues bien cierto es que un candidato con coraje o rencores acumulados no toma de ninguna manera las mejores decisiones…Y si se les hace llegar al poder, lo utilizan para saciar agravios, que en la mayor parte de estos, solamente existen en sus cabezas…Anunció el médico ABEL GÁMEZ, la realización de un gallo este sábado en La Pesca…Así como otro gallo en esta cabecera municipal para el domingo, DIOS mediante en lo que será oficialmente, su arranque de campaña, donde se incluirá una brigada de impacto de pega de calcas para terminar con un baile popular…Por cierto el estimado amigo NONO RAMÍREZ del mero “Benito Juárez” cumplió años el pasado viernes por lo que fue muy felicitado por su familia y sus muchos amigos…De igual manera, en lo político reafirmó su apoyo al médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…