POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Tras un no de Morena, Maki sigue tocando puertas

El miércoles por la tarde Maki Ortiz y su hijo Carlos Peña Ortiz acudieron a la sede de nacional del partido Morena, y de acuerdo a trascendidos fueron desengañados, no habrá candidatura para la alcaldía de Reynosa, es decir la continuidad en el gobierno municipal, al que llaman la Joya de la Corona de Tamaulipas no será por ahí.

Las aspiraciones de la alcaldesa de heredar el trono a su único hijo, es un proyecto difícil de abandonar, la mañana de este jueves corrió la versión en la Presidencia Municipal de Reynosa, que la doctora seguirá insistiendo y tocando otras puertas de Morena para lograr su objetivo, aunque lo más fácil será buscar otras siglas que estén dispuestas a arropar a Carlos Peña Ortiz, el PVEM ya dijo que no, quizá la opción sea Movimiento Ciudadano.

Pero aquí lo interesante son las razones de peso que debió tener Morena para no aceptar la apetitosa oferta de la Dra. Ortiz, una estructura debidamente aceitada, es decir financiada, porque sin gasolina no camina y una antecedente de 150 mil votos con los que ella ganó la actual alcaldía por segunda ocasión, superando en la misma elección. la nada despreciable captación de sufragios de José Ramón Gómez Leal que fue de poco más de 100 mil, en este caso unidas esas dos fuerzas ante una instrucción superior, se puede usted imaginar los resultados.

Morena tiene cuando menos dos razones de peso a la vista para haber rechazado tal propuesta, por una parte la fortaleza que se atribuye al empresario gasolinero morenista y diputado local con licencia Rigo Ramos Ordoñez, que por cierto ha trabajado muy bien el elemento mediático y los triunfos primero se deben construir en el ánimo del electorado, si eso se logra, entonces hay un convencimiento de que esta es la carta ganadora y eso es ya un gran avance.

CINCO AÑOS EN EL PODER Y NO LLENA.- Por otra parte la manifiesta ambición de poder de la alcaldesa, porque va en el segundo periodo, el primero de dos años y el actual de tres, es decir gobierna Reynosa desde el 1º de octubre de 2016 y ahora pretende heredarle el trono a su hijito. Morena no se hubiera visto bien avalando con sus siglas este proyecto.

Pero además el primogénito de la Dra. Maki Ortiz se ha visto envuelto en los últimos tiempos en señalamientos de enriquecimiento inexplicable, que coincide con su gestión al frente del DIF municipal, lo cual puede no tener sustento porque pueden ser obsequios de su señora madre, pero no se ha aclarado el tema y eso no deja de ser una mancha más al tigre.

La alcaldía de Reynosa es apetitosa no sólo por el presupuesto de que dispone y ser un municipio muy poblado, aportador para los proyectos federales del 2021 y 2022. Se trata de la ciudad donde nació el actual gobernador de Tamaulipas y eso le da otro plus, sobre todo para el PAN, que deberá defender a sangre y fuego esa plaza.

Por lo pronto la candidatura de Carlos Peña Ortiz no es un tema terminado y por lo antes expuesto no se trata de cualquier proyecto político, sino del más codiciado por los tres frentes citados, el PAN, Morena y el particular de Maki.

EL RESENTIMIENTO SOCIAL EN TIEMPOS ELECTORALES.- Resentimiento social, es un activo político-electoral que rendirá sus frutos el 6 de junio, algunos políticos descubrieron que les reditúa más votos fomentar el deseo de venganza que una propuesta constructiva. Para una parte del electorado es más importante castigar con el voto al partido del que se siente traicionado, porque además, tiene la experiencia de que gobiernos van y vienen, sin que cambie su condición social.

Los sociólogos y politólogos que estudiante este fenómeno desde hace tiempo, porque no es algo que surgiera en el 2016 en Tamaulipas y en el 2018 en el país, consideran que las personas que se victimizan tienden a reprobar y rechazar al sistema o a los personajes que consideran sus victimarios sin aceptar las explicaciones que se les proporcionen.

Este grupo social (de victimarios) están a la espera de que un nuevo líder les prometa sacarlos adelante, incluso se conformarán con escuchar a quien o a quienes sean capaces de elevar la voz para lanzar las acusaciones que ellos tienen en su interior pero que carecen de la personalidad o la presencia social para hacerse escuchar.

En fin, ya vienen las campañas y el pregonero de buenas nuevas, o bien el discurso que aliente el castigo, habrá hogueras y cadalsos para ponerle fin al causante o causantes del infortunio ciudadano.

Este es un sector, hay otros estratos socio-culturales que analizarán las opciones. En pocas palabras hay un voto visceral y un voto inteligente, razonado que buscará la mejor opción porque está en juego el bienestar social, el desarrollo urbano entre otros aspectos, que conforman el entorno de nuestra ciudad y de la entidad.

PLAN DE VIDA Y CARRERA PARA ESTUDIANTES DE LA UAT.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas ha implementado un Modelo de Desarrollo Humano que contribuye a que los estudiantes de forma paralela al plan de estudios, desarrollen a partir del segundo semestre un plan de vida y de carrera, que acrecentará sus conocimientos a través de experiencias profesionales, de tal manera que al concluir sus estudios tendrán mayores posibilidades de conseguir empleo.

Este es un modelo exitoso implementado en otras instituciones, es el caso de las Universidades Politécnicas de México que nacieron con el Siglo XXI. En el modelo tradicional el estudiante tenía su primer contacto con el terreno de su profesión a través del servicio social y muchas veces ni eso. El modelo implementado por la UAT permitirá al estudiante tener una mayor preparación para ingresar a un posgrado o para obtener un trabajo remunerado.

En esas condiciones el Rector, Ing. José Andrés Suárez Fernández, instruyó a las áreas de Vinculación y de Desarrollo Profesional para que de manera conjunta proporcionen a los estudiantes, los recursos académicos que complementen su formación en aras de construir una vida profesional y personal exitosa.

Esta nueva estrategia inició con el curso “Plan de vida y carrera” el cual tendrá una duración de cuatro semanas y se impartirá una sesión cada martes por la plataforma Moodle, para lo cual se cuenta con lecturas y videos de apoyo a fin de proporcionar las mejores experiencias a los participantes.