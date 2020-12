EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El pasado martes 22 de diciembre concluimos las transmisiones 2020 del Noticiero en Vivo de El Redactor, con una entrevista que nuestro Director General HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ y un servidor le realizamos al presidente municipal, ABEL GÁMEZ CANTÚ en los estudios de nuestra casa editorial… Fue una entrevista cordial, fluida y sin mayores protocolos, lo que dio como resultado una plática amena en la que el jefe de la comuna dio a conocer los logros que se han tenido durante estos poco más de dos años de su administración…Claro que también aprovechó para dar cuenta de algunos compromisos que aún están de concretar …Acciones como la obra del puente peatonal, además el apoyo de al menos 15 sistemas de agua potable en las comunidades rurales y bacheo en la zona urbana, así como un amplio programa de alumbrado público, son algunos de los temas que se trataron por parte del presidente municipal…Y a pregunta expresa de nuestro comandante en jefe admitió que sí estaría dispuesto a ir por un proyecto de reelección, pues mucha gente incluso de otros partidos le han estado expresando su apoyo…Aunque se mostró precavido y cauto al decir que de momento está trabajando para la comunidad de Soto la Marina y que el tema de la reelección tiene algunos factores que hay que esperar…Como quiera no está de más agregar por nuestra parte que el Médico ABEL GÁMEZ parece ir en caballo de hacienda rumbo a la candidatura del PAN en el 2021…Que como él mismo lo expresó que en política no hay nada escrito, lo cierto es que si la gran decisión para Soto la Marina por parte del PAN se tuviera que dar el día de hoy, el beneficiario sería el Médico ABEL…Llegaron al estudio de El Redactor cuerpeando al jefe de la comuna el Secretario del Ayuntamiento, JOAQUIN CASTILLO y el líder del PAN local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ…Pues para inicios del 2021 se esperan una serie de declaraciones políticas de algunos pesos pesados de la grilla municipal…Se van a dar algunas adhesiones a favor del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ para un probable proyecto de reelección…Lo que le dará sin la menor de las dudas un plus si el jefe de la comuna es “palomeado” con el boleto local…Las circunstancias en la política como en la vida misma, claro que de un momento a otro cambian o se alteran…No hay nada escrito…Pero lo que es cierto es que si en estos momentos se tuviera que tomar la gran decisión por parte del alto mando en Tamaulipas sería el Médico ABEL GÁMEZ CANTÚ el gran beneficiario, por Soto la Marina…Pues el Partido Verde Ecologista en nuestro municipio va a ir solo en la elección local del 202,1 de acuerdo a lo que me comentó el dirigente TOÑO HINOJOSA ARELLANO, quien pudiera ser el candidato a la alcaldía como el mismo me lo dijo…Lo cierto es que en poco tiempo TOÑO HINOJOSA ha podido estructurar al Verde en nuestro municipio y podemos decir que es de los partidos que en Soto la Marina tienen casi al cien por ciento conformado su comité directivo…Siguiendo con temas políticos, pues RENATO CEPEDA no se detiene un solo momento en su andar por la geografía marinense y tan pronto se le pudo ubicar con pescadores, después con algunas familias de comunidades rurales…RENATO quiere ser el abanderado local de su partido el PRI…Claro que está haciendo lo que tiene que hacer…Llevar a cabo recorridos…Platicar y hacer saber sobre su proyecto político…Es válido…Tiene derecho a hacerlo…Igual de verdad es que en el PRI como en los demás partidos aún no hay nada…Que la decisión se tomará por parte de EDGAR MELHEM a principios de enero es también muy cierto…Pero también dicen que de nada sirve poner un huevo si no se cacaraquea…Hay que hacer ruido…Y en política, más…El compadre JUAN CABRIALES del Despacho II aquí en Soto la Marina llevó a cabo su tradicional sorteo de navidad el pasado 24 de diciembre…Fueron los premios una canasta navideña y además dos bocinas…De esta manera la prestigiada negociación que se encuentra ubicada sobre la carretera nacional en esta localidad agradece a sus clientes por la preferencia que le brindan durante todo el año…Pude saludar en días pasados al joven marinense PEDRO CABRERA TAVARES…El es un joven muy educado e inteligente que realiza sus estudios profesionales en Ciudad Victoria…Es hijo del estimado matrimonio formado por los profesores PEDRO CABRERA DE LA FUENTE y MARISELA TAVARES RODRÍGUEZ…Por lo tanto, nieto por el lado materno de ARNOLDO TAVARES DE LA GARZA e IRENE RODRÍGUEZ INFANTE…Tiene sangre marinense por la rama materna y de San Carlos por la vía paterna…Muy contentos se encuentran en la comunidad educativa de la telesecundaria del Poblado Las Tunas…Lo que pasa es que se desarrollan los trabajos del cercado perimetral por parte del gobierno del estado…Además se les aprobó un moderno y equipado centro de cómputo…Claro que por el COVID pues de momento no se pueden ocupar las instalaciones de la, pero una vez que pase la contingencia de salud los alumnos y en sí todos quienes forman parte de la institución contarán ya con más y mejores instalaciones…Platiqué la semana pasada con el líder del PAN en el municipio JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ…Una vez más me quedó la sensación y además la percepción de que es un dirigente con excelente futuro dentro del mundo de la política municipal…Es un cuadro centrado…Analista…Serio cuando de trabajo partidista se trata…Buena relación con la militancia…Y también con los simpatizantes de su partido….Bien ganada la confianza del primer panista de Soto la Marina ABEL GÁMEZ CANTÚ…Confianza ganada en base al trabajo…Y a los resultados…En otro orden de cosas cumplió 80 años de edad mi buen amigo JULIÁN CEDILLO HERNÁNDEZ del Ejido Ignacio Zaragoza…Pero lo festejó su familia el pasado 18 de diciembre en el municipio de Altamira, Tamaulipas…En la mera tierra de CUCO SÁNCHEZ…Felicidades JULIÁN…No es por nada, pero casi les puedo asegura que TOÑO HINOJOSA ARELLANO va a ser candidato del Partido Verde para algo…Puede ser para la diputación local o para la presidencia municipal…Pero una cosa es clara…TOÑO HINOJOSA va a ir en una de las boletas electorales del seis de junio…El líder de los comerciantes en pequeño de Soto la Marina, VICTOR LONA MUÑIZ hace saber que las ventas de los sábados de rodante estuvieron por debajo de lo que se esperaba…El año pasado les fue mejor en la temporada decembrina, esperando que este próximo martes se puedan recuperar de las bajas ventas que se han tenido durante todo el año, indicó…Para el mes de abril a más tardar podría estar terminada la obra del puente peatonal que conectará a la Colonia “Barrio Blanco” con la zona urbana de Soto la Marina…Esto de acuerdo a lo programado por parte de los responsables de esta que es una obra que gestionó el alcalde ABEL GÁMEZ ante el gobernador FRANCISCO GARCIA CABAEZA DE VACA…Con los mejores augurios aun con el tema del COVID es que los miembros del Club de Pesca “Forajidos” de Soto la Marina esperan el próximo 2021 de acuerdo a lo que me comentaron los jerarcas de la mesa directiva MARTIN RUBIO, CHAGO GONZÁLEZ y HÉCTOR RODRÍGUEZ….Por cierto los integrantes de este club deportivo tuvieron su tradicional convivencia anual con la presencia del alcalde ABEL GÁMEZ CANTU quien llegó acompañado por el Secretario del Ayuntamiento JOAQUIN CASTILLO…Por cierto en los asuntos políticos el Secretario del Ayuntamiento es con todo la mano derecha del jefe de la comuna…No está de más decirles que JOAQUIN CASTILLO en este tema se las sabe de todas, todas…El Presidente AMLO echa lumbre siempre que puede contra todo lo que huela a PRI-PAN…Los odia con odio jarocho…Pero este odio tiene sus particularidades…Y es que el presidente tiene entre sus allegados a ex miembros de esos partidos como MANUEL BARTLET y RICARDO MONREAL así como a ESTEBAN MOCTEZUMA y PORFIRIO MUÑOZ LEDO entre muchos otros más…Por cierto el Gobierno de México anunció con bombo y platillo la llegada de las vacunas COVID…Pero resulta que en un país de más de 120 millones de habitantes, apenas llegaron tres mil vacunas…Es decir…Fue más el ruido que las nueces…Pues todo hace ver que las clases presenciales van a tener que esperar todo lo que resta del presente ciclo escolar…El maldito COVID no deja en paz al planeta…Pero que raro que en China que es donde inició este brote ahora casi lo tienen controlado a un 90 por ciento…Muchas naciones ven con recelo a los Chinos y es que si está de lo más raro que ahora ellos estén prácticamente levantándose de la pandemia…Abundan los que aseguran que los chinos sabían desde antes la fórmula para la cura del COVID…Vaya usted a saber…Lo cierto es que el Presidente de los Estados Unidos DONALD TRUMP no se traga eso de que el COVID se generó en u mercado de Whan en China…Sobran en el planeta los que aseguran que el COVID fue fabricado en un laboratorio…Y entre estos el Presidente que va de salida del país más poderoso del mundo…Pues una desagradable información es que no todos los negocios del ramo de las comidas en esta localidad han cumplido con el uso del cubre bocas por parte de sus empleados…Quizás los empleados de COEPRIS no han realizado su trabajo de la mejor manera…O quizás han permitido que sucedan estas irresponsabilidades por omisión…Lo cierto es que la gente de COEPRIS en ciertos casos se han estado haciendo de la vista gorda…No queremos pensar que sea por $ituaciones de interé$…Pero al menos en Soto la Marina no han sido parejos en las supervisiones…Y es que al final todo se reduce a las cuestiones de salud de nuestra gente…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…