EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el Lic. JUAN JESÚS HERNANDEZ TORRES es el nuevo dirigente local de la Central Campesina Cardenista…En días pasados se le tomó la protesta de rigor en el salón de actos del Poblado Lázaro Cárdenas…JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES sustituye en el liderazgo de la organización productiva a PANCHO GUERRA, quien sigue formando parte solamente que ahora en calidad de Secretario de Organización…El Lic. JUAN JESUS le entiende y de sobra a la cuestión de la gestoría en proyectos productivos…Además tiene una formación profesional de primer orden…Sin la menor de las dudas que le habrá de dar un plus a la triple C…Cabe destacar que la triple C políticamente está del lado de la cuarta transformación…Y es que trabaja bajo el ideario del presidente AMLO…Esta organización perteneció durante muchos años al PRD en lo político…Pero cuando AMLO dejó ese partido la triple C lo siguió a MORENA…Entonces no estamos diciendo que el Lic. JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES vaya a buscar ser candidato de MORENA a la presidencia municipal…Aunque tampoco sería descabellado que busque un proyecto de este tipo…Lo que sí pudiéramos avizorar es que como cabeza de una organización ligada a la 4T el estimado amigo JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES pudiera apoyar a ese partido…Hablando de situaciones partidistas CHECO RANGEL organizó una actividad en motos este 13 de diciembre la cual cubriría algunas comunidades de la zona norte de nuestro municipio…CHECO ha levantado la mano ya que quiere ser el candidato del PRI a la presidencia municipal…Esta rodada en moto iniciaría en Vista Hermosa y llevaría a cabo un recorrido por prácticamente toda la zona golfo norte y terminaría en Benito Juárez con una comida para todos los participantes…Pues en la unidad deportiva de aquí de Soto la Marina se trabaja con los primeros trabajos de lo que será la construcción de una cancha de futbol sintético 7…Esta importante obra en beneficio de los futbolistas locales por parte del gobierno local del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ se suma a una más de las muchas acciones que en beneficio de sus representados se vienen realizando por parte de su administración…Claro que de momento las instalaciones deportivas no se pueden utilizar por el COVID-19 pero en cuanto primeramente DIOS se levante la contingencia será aprovechada esta cancha a todo lo que da…Se dice que un político peso pesado de Soto la Marina que incluso fue alcalde por el PRI ha manifestado que va con todo su apoyo para que el alcalde ABEL GÁMEZ CANTU busque la reelección…Y es que me dicen que no es cualquier priista del montón…Nada de eso, es uno de los “grandes”…Se inauguró el nuevo local de Carnes y Pollos Asados Medina el pasado viernes…Está ahora ubicado en la Calle Sarabia esquina con Calle Lateral de la carretera nacional…Anteriormente se encontraba casi en la Y griega a La Pesca..Dicen que en ese lugar se instalará una tienda COPPEL…Veremos y diremos…El pasado jueves se celebró el Día del Payaso en nuestro país…Muchas felicidades a los payasitos de Soto la Marina…Entre los que vienen a mi mente podemos mencionar a Maniguis, Chirrimplin y Javier Pocotonto, entre otros…Pues el equipo de SEBIEN estatal a cargo de MUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO sigue activo por demás…Ya sea en la entrega de tinacos rotoplas, como despensas y esta ocasión con las jornadas denominadas “Corte de pelo en tu colonia o comunidad rural”…El pasado jueves tocó el turno en el domicilio particular de MARTHA WONG en la Colonia Juventud Revolucionaria…Platicando con MUNDO DRAGUSTINOVIS nos comentaba sobre el importante ahorro que genera este programa en la economía de las familias…Y tiene toda la razón, ya que si por decir en ocasiones acuden al corte de pelo dos o tres miembros de una sola familia ya se están ahorrando entre cien o ciento cincuenta pesos…Ahora si hacemos cuentas de todos los que aprovechan este programa, son miles de pesos los que se ahorran entre todas las familias…Los aseadores de calzado de Soto la Marina esperan tener un importante repunte en la demanda de sus servicios en esta temporada decembrina…Vimos muy activos el pasado viernes a los más que conocidos y populares CUATE ALMAZAN, ANDRÉS ASTELLO y JULIAN COLLAZO realizando su trabajo…Por cierto y no es presunción, pero estos boleros de nuestro pueblo en el arte del aseo de calzado están considerados entre los mejores de Tamaulipas…Con el debido respeto que se merecen sus compañeros de oficio de Victoria y de Matamoros, pero los de Soto la Marina no les piden nada en cuanto a calidad y pulcritud a la hora de realizar su trabajo…El Centro de Salud a cargo del Dr. PEDRO TRUJILLO JUÁREZ instaló un módulo de vacunación en la Colonia del Rio Solidaridad el pasado jueves en donde se atendió a decenas de familias de ese populoso sector poblacional…Se vacunó contra la Influenza así como se completaron esquemas…De esta manera es como el Centro de Salud local sale a la comunidad para acercar estos tan importantes servicios…Pues no es un secreto que la CNC sigue siendo el sector que más votos le puede todavía generar al PRI en nuestro municipio…Igual de cierto es que la CNC desde hace muchas elecciones no tienen un representante ante los cabildos que han pasado…Y a ese respecto es que en Ciudad Victoria se escucha fuerte que el líder estatal de los cenecistas RAÚL GARCIA VALLEJO va a empujar fuerte para que en los municipios campesinos como Soto la Marina, sean los líderes locales de la organización quienes vayan apuntados para las primeras regidurías…No está de más decirles que el dirigente de la CNC en nuestro municipio lo es el joven político MARIO CRUZ OCHOA quien por supuesto no vería con malos ojos su inclusión en tan importante posición…En otro orden de cosas, vino a Soto la Marina el ex Director Administrativo de la Secretaría de Gobernación, HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ…Sostuvo una reunión con personas de la sociedad local en el privado del Hotel Los Generales…Fungió como anfitriona la señora IMELDA PAVÓN VALDES…Para nadie es desconocido que el famoso “Guasón” aspira a ser el candidato estatal de Morena en el 2022…También es cierto que la señora IMELDA tiene aspiraciones políticas rumbo al 2021 por la presidencia municipal de Soto la Marina…Claro que hasta la fecha nada claro hay en los temas de las candidaturas de Morena de ningún nivel…Pero ambos, trabajan para llevarse sus respectivos boletos…Por cierto en el evento que encabezó HÉCTOR MANUEL GARZA se pudo ver que se mueve muy cerca de él quien es el regidor Morenistas en el cabildo local J. CONCEPCIÓN LOZANO GÓMEZ…Lo cierto es que el escenario político marinense de repente como que ya tiende a calentarse en lo interno por parte de los diferentes partidos que tienen vida y presencia política, en Soto la Marina…En el Partido Verde todo pareciera indicar que en caso de que no vayan en alianza con otros partidos el dirigente municipal TOÑO HINOJOSA ARELLANO se podría estar haciendo de la candidatura municipal para el próximo año…En verdad que sorprende el activismo político que TOÑO le está imprimiendo a su partido y es que en verdad que son muchos los nombramientos que ha entregado como parte del comité directivo local…Me comentó la líder del PRI local ROSI PERALES ARGUELLO que son varios los presidentes de seccionales que han decidido ya no participar desde esa trinchera…Al igual asegura, que algunos cuadros que no habían tenido la oportunidad al frente de seccionales ahora han recibido una oportunidad que era esperada desde hace años…Lo cierto es que ROSI PERALES ha estado trabajando con lo poco que tiene a la mano…Ganas le ha puesto a su delicada encomienda…Que le tocó agarrar al partido en flacos tiempos de presupuesto es también muy cierto…Nos reportan que nuestro amigo LUPE MEDRANO y su esposa se encuentran hospitalizados en un nosocomio de Ciudad Victoria…Vayan desde aquí nuestros mejores deseos para que se restablezcan con la ayuda en primer lugar de DIOS nuestro señor así como de la ciencia médica…Pues al Presidente AMLO le salió otro familiar incómodo…Ya se había exhibido a su hermano PIO recibiendo fajos de billetes para una de sus campañas…Dinero que señaló el presidente era una “aportación” para su movimiento…Cabe decir que la autoridad competente exoneró a PIO…Faltaba más, pues es el carnal de ya sabes quién…Pues ahora la salió una prima incómoda en la persona de FELIPA OBRADOR quien ha recibido en estos apenas dos años de la 4ta transformación un poco más de 350 millones de pesos en contratos por parte de PEMEX…Claro que AMLO declaró que él no sabía nada…Pero cuando los gobiernos del PRIAN decía que los presidentes saben de todo lo que pasa en sus gobiernos…En asuntos locales para comentarles que el pasado miércoles, falleció mi primo hermano PEPE INFANTE HERNÁNDEZ…Nacido y criado en el Ejido La Peñita…Un gigante de la amistad…Permanente fabricante de amigos…Fue sepultado el pasado viernes en el panteón de esta localidad…El primo PEPE era cortés…Educado…Galante…Se quitaba el sombrero cuando saludaba a una dama…Enviaba saludos a los familiares de quienes estaba estrechando la mano…Educó a sus cuatro hijos…Profesionistas todos…Responsable en sus encomiendas a más no poder…La muestra es que se jubiló en la SAGARPA…Descanse en paz mi primo PEPE INFANTE…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…