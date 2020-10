EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues a ver quién es el próximo titular de la COMAPA aquí en Soto la Marina…Es un hecho que OSCAR ARGUELLO BERNAL ha dejado este cargo…Fue la gestión del nativo del 5 de Mayo sin la mayor de las trascendencias…A lo mejor haya cumplido bien en algunas cosas…Pero la verdad es que su paso por el organismo no dejó huella…Cumplió …Así a secas…OSCAR ARGUELLO es una buena persona…Pero definitivamente como funcionario no tiene esa “chispa” de los que se destacan al frente de sus cargos…Pero ha tenido una importante suerte política para que en varias administraciones locales lo hayan tomado en cuenta…Pues vaya que estuvo pesada la fuerte lluvia que cayó en esta localidad el pasado martes y es que causó inundaciones en algunas zonas poblacionales…Aunque personal de la presidencia municipal en equipo se abocaron a desahogar el agua que se dejó caer en el lapso de unas tres horas…Personal de Protección Civil así como de la Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos realizaron los trabajos pertinentes en los drenes para que el agua pudiera correr…Se hace necesario puntualizar que parte de la sociedad cuando suceden este tipo de precipitaciones pluviales rápidos y prestos empiezan a golpetear a la autoridad del municipio, en turno…Pero si vieran en verdad la cantidad de basura que impide que el agua desfogue por las alcantarillas, se espantarían…Gran parte de la sociedad es sucia y lo demuestran al tirar en las alcantarillas enorme cantidad de basura como hules de plástico, pañales y otras lindezas más…Y les podemos asegurar que son muchos de estos ciudadanos los que se andan quejando por las inundaciones…Si como sociedad no mejoramos nuestras costumbres…Entonces como?…Pues el día de hoy lunes la Presidenta del Sistema DIF local MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ junto a su esposo el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ pondrán en marcha una serie de actividades enmarcadas en Octubre dentro del marco del Mes de la Sensibilización contra el Cáncer de Mama…Iniciarán frente a la presidencia municipal con la entrega de folletos, así como de los distintivos botones rosas de esta lucha contra el cáncer de mama…Cabe resaltar que el DIF local es y representa la parte humana y social pues ahí es precisamente a donde llegan las familias más vulnerables a solicitar diversos apoyos…Y a este respecto es obligado puntualizar el muy buen corazón de la maestra MAGDALENA de quien hemos podido constatar el cariño y la paciencia con las que atiende a las gentes que más lo necesitan de nuestro municipio y que llegan ahí para solicitar cualquier tipo de apoyos…Pues el ex aspirante a la candidatura del PRI a gobernador HOMERO DIAZ RODRÍGUEZ se reunió con parte de la clase política del tricolor de la capital del estado en días pasados…Quién sabe qué es lo que se cocina en torno a HOMERO…El pudo ser el candidato cuando TOMÁS YARRINGTON gobernaba Tamaulipas…Pero por lo que sea y como sea, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES le ganó la partida en ese tiempo…Entre los y las asistentes a la reunión que les digo, se pueden contar a algunos de los que apoyaban sus aspiraciones como CHACHA DE ALEJANDRO y BLADIMIR MARTÍNEZ RUIZ entre otros…No faltan los que dicen que si HOMERO DIAZ hubiera sido gobernador otro destino fuera el de los priistas…Pero él hubiera no existe…Entre los hombres de negocios que tiene como sus clientes en su notaría en la capital del país les podemos mencionar al hombre más rico de México y tercero a nivel mundial CARLOS SLIM…En temas locales, para decirles que ayer sábado fue el Día del Caminero en nuestro país…Es decir en las residencias de la SCT de todo México debe de haber habido fiestas…En Soto la Marina fue la excepción…Y es que atrás quedaron aquellas fiestas en grande que se celebraban en este festejo…Ríos de cerveza y refrescos con música en vivo además de ollas retacadas de comida eran el distintivo de aquellas celebraciones que todavía hasta iniciados los noventas se escenificaban en el espacio que tienen los de la SCT en la Colonia Tres de Septiembre…Por cierto fue en la administración de LEONARDO BARRIENTOS GARZA cuando se les donó el espacio actual de la SCT después de que durante muchos años anduvieron por aquí y por allá…Y hay que darle el mérito a mi inolvidable amigo JAVIER RAMIREZ TORRES quien intervino ante LEONARDO de manera directa y aprovechando la amistad que aquel le profesaba como se hizo realidad de que contaran por fin con un lugar propio…JAVIER RAMIREZ en ese tiempo era empleado precisamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes…Por cierto JAVIER RAMIREZ y PANCHITO TORRES cada uno en diferentes tiempos y por lo tanto, en distintos comités, pero ambos formaron parte del sindicato de la SCT a nivel Tamaulipas…Al parecer solamente quedan unos cinco o seis empleados de los cerca de 200 que formaban parte del campamento de aquí de Soto la Marina…Unos probaron el bocado aquel del retiro voluntario y otros más ya se jubilaronm así como algunos que se adelantaron en el camino sin haber tenido ninguna de esas dos opciones…Visita y padrinazgo obligado de aquellas enormes fiestas era la de Don EFRAÍN ESCALANTE (+) con su acordeón colgado al pecho…Y con cajas y más cajas de cerveza regalada a sus amigos de la SCT…Que tiempos…!…Reconoció el Presidente AMLO que “se bajó el asunto” sobre la investigación en el caso de EMILIO LOZOYA…Raro que el Presidente acepte tan importante situación…No cabe duda que la exhibición de los videos de su hermano PIO agarrando bolsas de dinero ilegal para su campaña, le pegaron, pero en serio, “allá” justo donde más duele en el cuerpo…Dicen que el tenebroso CARLOS SALINAS le mandó recado en cuanto a que hay más de una docena de videos aparte donde le envían lana de dudosa protección en sus campañas al ahora Presidente…Y esto claro que le pegó en la cabeza…Al que le está yendo muy bien, en la Unión Americana en su faceta de músico es a MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ABUNDIS…Recordamos que MARCO fue el líder de la exitosa agrupación SHALOOM que después cambiara su nombre por IMPETU y MARKADO…Y antes la mayor parte de sus miembros tocaron en el grupo MILLÓN…Vimos al nuevo Tesorero Municipal JUAN GARCIA GALVÁN despachando en su reciente cargo y la verdad es que anda como pez en el agua…JUAN es un hombre que sabe bien el tema de administrar y es que desde hace varios años se ha dedicado al comercio en sus diferentes facetas aquí en nuestro municipio…De ahí que para nada va a tardar en agarrarle el hilo a su delicada responsabilidad, como Tesorero del Ayuntamiento local que le brinda su jefe el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Un saludo para mi primo PEPE INFANTE…El se ha encontrado con detalles delicados de salud desde hace un tiempo a la fecha…Se encuentra en Ciudad Victoria recibiendo atención especializada y bajo el cuidado de su familia…Muchos años fue empleado federal desde que era la SARH y luego la SAGARPA y lo que es ahora el SADER…Se encuentra jubilado desde hace unos años…Animo para mi primo PEPE INFANTE quien es nativo de nuestro hermoso y amado Ejido La Peñita…Desde la Sección 30 del SNTE se reporta VÍCTOR YÁÑEZ ARELLANO, ya que se desempeña como representante del sistema CECATI en Tamaulipas…Se hace necesario resaltar que VICTOR quien es originario de Soto la Marina es una de las personas de mayor confianza del Secretario General RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ a quien conoce desde hace un buen tiempo…Pues en MORENA se la quieren hacer de agua a ese tiburón de mar profundo de la política, como lo es PORFIRIO MUÑOZ LEDO…El INE ha ordenado que se vaya a otra encuesta, en cuanto tiene que ver con el tema de la dirigencia nacional contra MARIO DELGADO…En la primera encuesta de reconocimiento MUÑOZ LEDO le sacó una ventaja de tres a uno…Y en la reciente le ganó por apenas dos votos a MARIO DELGADO…Pero el INE bajo las instrucciones y a la orden del Presidente AMLO decretó un “empate técnico”…Sin importarles que en la democracia con un solo voto de diferencia se gana…Se espera un choque de trenes dentro de las filas Morenistas…Y es que se imaginan que en esta tercera encuesta ahora si gane MARIO DELGADO…Que van a decir los seguidores de MUÑOZ LEDO?…Le van a levantar la mano a MARIO DELGADO?…Claro que no!…Felicidades para RAFITA LOZANO RAMÍREZ, ya que se recibió como Licencido en Ciencias de la Educación por parte de la Universidad Internacional de América, Campus Ciudad Victoria…Felicidades por este paso importantísimo que ha dado tan estimado y apreciado amigo…Pues RENATO CEPEDA se metió a diferentes sectores de la cabecera municipal la semana pasada…Hasta se dio tiempo para grabar un video, en la Colonia Barrio Blanco, teniendo como fondo el rio de esta localidad…No es un secreto que el joven pesqueño quiere ser el candidato local del PRI…Quiere aparecer en la boleta electoral del seis de junio representando al tricolor…De igual manera CHECO RANGEL ha estado platicando con algunos de sus compañeros de partido y es que al igual que a RENATO le interesa el boleto municipal del PRI….Una incógnita lo que piensan políticamente los ex alcaldes MIRO GÓMEZ y LEONEL ARELLANO rumbo a las elecciones del seis de junio del 2021…Y hacia adentro de las filas locales del PAN la figura del alcalde ABEL GÁMEZ luce fuerte…Eso se nota…Y se siente!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…