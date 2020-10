EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

CHECO RANGEL nos hizo saber en días pasados que ha tomado la decisión de participar en el juego interno de su partido el PRI por la candidatura a la presidencia municipal…Dice CHECO no ser un desconocido ante la comunidad marinense…Añade de igual manera que conoce la problemática del municipio…Que en lo político y en la función pública tiene experiencia…Dice respetar a los demás compañeros que pueden tener aspiraciones para lo mismo…Y dice que si al final del proceso se consigue un entorno y escenario de unidad el PRI puede ir con todas las posibilidades del mundo a la elección municipal del 2021…Pues bueno…Con esta declaración ya tenemos a dos abiertos aspirantes al boleto local del PRI…Si consideramos que RENATO CEPEDA busca lo propio…Pues entrando en materia para comentarles que la semana pasada anduvo por acá en nuestro municipio el líder del PAN en Tamaulipas LUIS “Cachorro” CANTÚ GALVÁN…Encabezó un Foro de Participación Ciudadana en el salón de eventos del Hotel Los Primos…De esta manera es como el dirigente del PAN en el estado empieza a calentar motores con la militancia y la sociedad en general…Esto rumbo a las elecciones del próximo 2021…El joven líder del PAN en Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ fue el anfitrión del jerarca estatal del blanquiazul y sacó de la mejor manera su responsabilidad…Se puede decir que hacia el interior de las filas del PAN en nuestro municipio se vive un ambiente de unidad en lo general…Que puede haber puntos de vista encontrados entre algunos azules…Pues hasta normal viene siendo cuando se está gobernando…Pero en lo general las filas del panismo local reflejan unidad partidista…Y muchos deseos de que ya empiece la política en forma…El panismo marinense se nota fuerte…Hay cuadros sembrados en cada uno de los seccionales a lo largo y ancho de la geografía municipal…Tienen y cuentan con comités integrados, para lo que se ofrezca y en el momento que se requiera su participación en la campaña local…No quiere decir que el PAN no vaya a tener pelea por parte de los demás partidos…Específicamente por parte de MORENA y del PRI…Por cierto RENATO CEPEDA salió bueno para la grilla…No se detiene un momento…RENATO tiene valor…Y eso cuenta, pero bastante…RENATO CEPEDA va y se mete a las casas de los priistas y sin preámbulo les pide que lo apoyen rumbo al proceso interno de su partido…No estamos diciendo que en todas las casas que visita estén haciendo con él un compromiso a rajatabla…Pero de tantas redes que está tirando, claro que algo, está pescando…Pues los clientes de BANSEFI serán atendidos en el nuevo Banco del Bienestar que está próximo a inaugurarse…Así me lo comentaron algunos funcionarios del equipo de trabajo, de los Servidores de la Nación de este municipio…Cumplió años el primo LOCHO INFANTE el pasado miércoles…Aparte del festejo que se le hizo en casa, también los contertulios de la mesa del café de CHON CÓRDOVA compartimos de su felicidad por tan especial motivo en su vida…Le entramos duro al cabrito al ataúd entre otros manjares que devoramos desde que los pusieron en la mesa…Felicidades al primo LOCHO…Estuvieron presentes entre otros el ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA y Don ALEJANDRO ZÚÑIGA, así como RENÉ RAMÍREZ TORRES y quienes de manera diaria ahí nos reunimos…Por cierto en la mesa del Café de CHON CÓRDOVA se vive la pluralidad política a todo lo que da…Hay simpatizantes para todos los partidos…E incluso los hay quienes no se han definido…La pluralidad de ideas es lo que hace interesante a un grupo de amigos…Y es que si todos pensáramos igual, que aburrido sería…Por cierto un servidor tiene ya casi 15 años de pertenecer a tan selecto grupo de buenos amigos…Nos hemos ido cambiando de guarida al paso de los años…Esperamos que CHON nos aguante un buen tiempo…Con la triste noticia del fallecimiento de mi gran amigo HUICHO MARES BADILLO…Falleció el pasado lunes y lo sepultaron el martes en el panteón de esta cabecera municipal…Fue HUICHO MARES una persona de esas que casi no nacen…Excelente amigo…Gran habitante de nuestro planeta…Preocupado cuando a una familia humilde no le llegaba una despensa…Desde siempre fue así…Activista político de los de antes…Con cuaderno y lápiz en mano…Gestor incansable…Se llegó a sacar de su bolsa billetes de 200 o 500 pesos para dárselos a algunas personas necesitadas…Aunque en ese momento se quedara sin un peso…No me lo contaron…Yo lo vi…Compañero fue HUICHO MARES de algunos amigos de su generación como don PEPE RUIZ y DOROTEO ARGUELLO sin dejar de lado a SAMUEL PIZAÑA entre otros…Ellos con toda seguridad le están haciendo un mitin, como fiesta de bienvenida, en el cielo…Descanse en paz mi amigo HUICHO…Pues declaró el dirigente del PRI estatal EDGARDO MELHEM que para diciembre su partido ya tendrá definidos sus candidatos…Tanto a las alcaldías como a las diputaciones…Por supuesto que se espera que él se apunte en el listado plurinominal número uno para el Congreso por parte del tricolor…No, si el árabe no tiene un pelo de tonto…Con todo y sus dificultades financieras y políticas para la cúpula del PRI sigue redituándoles beneficios la marca de su partido…Y es que hay de por medio aparte de diputaciones, también un montón de regidurías en los municipios…De representación proporcional, claro está…MUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO sigue trabajando de lo mejor…Y por lo tanto, entregando excelentes resultados ante sus superiores, como en su caso el Secretario de Bienestar en Tamaulipas RÓMULO GARZA MARTINEZ…Ahora anda con el desarrollo de las jornadas sociales, “Corte de pelo en tu colonia o comunidad Rural”…Estas acciones se realizan en colonias de la cabecera municipal así como en la zona centro y se tiene programada una gira por las comunidades rurales…Todo esto por indicaciones del gobernador CABEZA DE VACA y el Secretario RÓMULO sin dejar de lado el apoyo que para estas actividades se tiene por parte del Alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…La semana pasada se desarrolló en la Colonia Tres de Septiembre en el domicilio de “La China” LUPITA ARREDONDO y ante la presencia del Delegado de SEBIEN para Casas y Soto la Marina JESÚS OSUNA CASTILLO…Nos encontramos a RAFITA LOZANO RAMIREZ el pasado jueves en la presidencia municipal…Claro que es motivo de gran gusto el platicar con tan joven pero inteligente amigo…Recordó que durante casi seis años se desempeñó dentro del programa federal Bienestar…Cuando él perteneció a este programa se denominaba Oportunidades que luego cambió a Prospera…Creo que RAFITA es una persona de principios y bien intencionado…Sería bueno que se le tomara en cuenta para eso de la función pública de cualquier nivel…Más allá de ataduras de corte político…Es capaz e inteligente…Además siempre ha sido institucional con sus jefes…Platiqué con la Lic. MAGDALENA PEDRAZA GUERRERO y me expresó su satisfacción por la excelente demanda de la gente de Soto la Marina hacia los servicios que se ofrecen en la UCD a su cargo…Tan es así que se tienen ya dos oficinas en esta cabecera municipal…Y es que no solamente ofrece el servicio de engomados de la organización…De igual manera se apoya en la elaboración y gestión de proyectos productivos y seguros de vida así como automotrices entre otros…Pues finalmente ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURÁN no resultó finalista para la dirigencia nacional de MORENA…Recalcamos esto porque en Soto la Marina tenía en HUGO ARELLANO a su incondicional promotor…Tanto es así que HUGO le organizó un evento de apoyo hace unos meses aquí en esta localidad…Por cierto como que HUGO ARELLANO ya no pelea tanto con sus compañeros de MORENA a través de las redes sociales…Y esto está bien…Pues de esta manera contribuye a que la gente de Soto la Marina se quite de la mente que en ese partido son puras peleas callejeras entre los mismos…Deliciosos los manjares del mar que ofrece mi compadre TOÑO ARELLANO CEPEDA en su Restaurante Costa Lora del Poblado La Pesca…Por medio de su red social nos enteramos de la buena demanda que sigue teniendo su negociación en la que por supuesto se exigen las elementales reglas de prevención sanitaria por el COVID 19…El joven JUAN JOSÉ ARREDONDO PEDRAZA forma parte del comité local del Partido Verde en Soto la Marina que está a cargo de TOÑO HINOJOSA ARELLANO…JUAN JOSÉ ARREDONDO está a cargo de la cartera de Comunicación…Pues el líder estatal del tricolor EDGAR MELHEM podría estar en esta cabecera municipal entre el 15 y el 20 del presente mes de octubre…Así se escucha en los pasillos del comité directivo estatal del PRI…Vendría a reunirse con parte de la estructura de su partido y con algunos ex alcaldes, así como con priistas distinguidos…Por cierto OMAR MARTINEZ se desempeña como eficiente Secretario Particular de MELHEM…El Alcalde ABEL GÁMEZ encabezó el inicio de una importante jornada contra el dengue en nuestro municipio el pasado viernes por la mañana en esta localidad…Lo acompañaron autoridades del sector salud…Es de suma importancia que la sociedad se sume a este esfuerzo de la administración local de manera coordinada con el sector salud mediante sencillas acciones, entre otras, como tener limpios los patios de cacharros donde se pueda acumular agua que genere en el criadero del mosco transmisor…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…