POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Los gobernadores panistas en su reunión semanal celebrada en Querétaro, examinaron la necesidad de acuñar un nuevo concepto de federalismo acorde a los nuevos tiempos, los tiempos de un gobierno federal que ha ido depositando cada vez mayores responsabilidades pero sin el recurso económico para afrontarlos, pusieron como ejemplo el caso de la pandemia que está siendo totalmente enfrentada por las entidades del país, con recursos ordinarios pese a estar frente a condiciones extraordinarias de emergencia.

Pusieron sobre la mesa el tema de la reactivación económica, la cual no se dará sin los recursos legales, financieros y económicos necesarios para aliviar la problemática que ya se vive y amenaza con desbordarse con efectos sociales negativos.

Al respecto el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca insistió en dejar claro que la vía del diálogo con la federación se ha seguido y seguirá buscando, pero también dejó claro que existen otras alternativas por la vía legal a través de la Ley de Coordinación Fiscal, incluso <controversias constitucionales parciales> que permita “que no se nos esté recargando mayores responsabilidades, cuando no se ve reflejado un respaldo económico”. Que es el caso de la pandemia.

La reactivación de la economía sólo se dará si las entidades cuentan con los recursos legales, financieros, económicos y políticos para empujar el alivio de México.

Es preciso repensar el federalismo mexicano para rescatar a la República, por ello los gobernadores de Acción Nacional resaltan que distintos expertos nutrirán de sus ideas y consejos para lograrlo, por ejemplo el día de ayer conversaron con el Ministro en retiro José Ramón Cossío.

2.- Por cuestiones del Covid-19 todos los partidos políticos sufren una parálisis política, pocos son los nombres que se “barajan” para la que será una de las campañas electorales más difíciles, primero porque la relación de persona a persona será disminuida, sino es que totalmente cancelada. En Tamaulipas sólo se ven en la arena electoral a dos partidos, el PAN y Morena. Sin embargo el Partido Revolucionario Institucional intenta convencer a aquellos que tienen trayectoria y buena imagen a jugársela

La actual directiva estatal del PRI anda en busca de priistas románticos o ingenuos, que estén dispuestos a arriesgar su capital político y económico en una aventura que no tiene posibilidades de éxito. Enrique Cárdenas hace un par de semanas dijo no estar interesado, Carlos Morris Torre aun lo ve como una distinción. Sería bueno que quienes se interesen en portar la bandera del Tricolor, le preguntaran su experiencia a Alejandro Etienne Llano, durante los comicios de 2019 cuando fue candidato a diputado local y perdió.

Tanto en la zona fronteriza como en el sur de la entidad, tienen claro que Edgardo Melhem Salinas, sólo está haciendo tiempo y que finalmente tejerá acuerdos con otros partidos (PAN y Morena) para obtener algún provecho y no precisamente institucional, dado que el PRI está destinado a desaparecer en Tamaulipas, donde apuradamente gobierna seis municipios de los más pequeños, que en conjunto no llegan ni a los 70 mil habitantes.

Descontando el pago de multas adjudicadas por la autoridad electoral, el CDE del PRI debe de estar recibiendo alrededor de un millón 750 mil pesos, mensuales, o mínimo millón y medio de pesos. Las demandas laborales las está pagando el Comité Ejecutivo Nacional, esto es en todo el país, porque los comités estatales carecen de la representación jurídica para ser demandados.

Esa son las prerrogativas para la operación del partido, aparte las que tendrán los candidatos que serán las más bajas de la historia porque el monto se calcula en base a los resultados de la elección anterior en los diferentes niveles (local, federal, ayuntamientos), cada voto de la anterior elección será aplicable económicamente a su respectivo candidato, en este caso los votos escasearon en las diputaciones locales y federales, igualmente en municipios, donde la pauta nos la dan los seis municipios donde actualmente gobierna.

Y lo mismo ocurre con los spots, el tiempo oficial en radio y televisión es asignado a cada partido en función de los votos logrados en la elección anterior, así es que para el PRI será meramente simbólica en Tamaulipas. Para el caso federal la bolsa mayor de mensajes será para Morena y en el caso de diputaciones locales y alcaldías, casi todo se lo lleva el PAN.

3.- Por otra parte le comento, que este sábado Jorge Luis Vela Villarreal en su columna de El Sol de Tampico hace un crudo retrato de lo que fue y lo que queda del PRI, y eso incluye el desempeño del actual presidente del CDE, Edgardo Melhem Salinas y refiere comentarios de priistas de la zona norte, las cuales transcribimos a continuación.

“Un experimentado priista de la fronteriza me confió su visión en torno a las intenciones del dirigente actual del PRI, me dijo que su mira está puesta en las elecciones del 2021 y 2022; apuesta a negociar candidaturas con Morena y el PAN, sabe que su partido no tiene posibilidades de ganar nada y su misión es buscar los votos para mantener el registro y la forma cómoda de encontrar el año que viene la diputación plurinominal en el Congreso local”.

“Para la sucesión gubernamental buscará hacer equipo con el candidato que llegue mejor posicionado a la elección, y enfatizará a los pocos priistas que queden, a que apoyen al partido ganador”. “Melhem nunca se ha caracterizado por ser un político de convicciones, es más bien un político convenenciero”.

Casi en la parte final Jorge Vela precisa: “Es por eso que el PRI está condenado a desaparecer, las malas decisiones de sus líderes y los malos gobiernos han hecho que sus simpatizantes se hayan retirado y por los resultados electorales sigan escaseando votos a favor de los candidatos del PRI, ni con una refundación podrá salir del hoyo de la historia”.

Hasta aquí el comentario de Vela Villarreal

4.- A lo anterior hay que agregar que a esa tumba de la historia del PRI, contribuyeron las gestiones de Sergio Guajardo, pero sobre todo de Yahleel Abdala Carmona, porque esta tuvo mejores ingresos que los de su antecesor y que los que hoy tiene Melhem y fue la que menos hizo a favor del partido.

Esta historia que hoy se prevé escribirá Melhem, es una réplica de lo realizado por la actual diputada local, efectivamente, sólo hizo tiempo para que le llegara la plurinominal, se peleó hasta con sus correligionarios, con cuando menos tres presidente de comités municipales del partido, no contribuyó ni siquiera a construir un buen ambiente mediático, vio en la prensa a sus principales enemigos.

En fin, unos mataron al partido, otros excavaron la tumba y ahora vienen las últimas paladas de tierras para cubrir el cadáver Tricolor. No cabe la refundación del partido, porque los fantasmas de la corrupción lo perseguirán, tanto los que están en la cárcel como los prófugos y los que están por caer en el escenario penal.

Los posibles arreglos con Morena están flotando en el ambiente. Cuántos de los gobernadores priistas salientes operarán a cambio de no ir a parar a la cárcel. No es difícil pensar que en esos mismos estados puedan operar para entregar diputaciones federales. Veremos que gobernadores salientes serán capaces de jugarle las contras al partido en el poder, eso serán los que no tienen cola que les pisen.

FAC. DE MEDICINA, ORGULLO DE LA UAT.- La Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” tiene una larga historia de reconocimientos por los resultados obtenidos por sus egresados. Es una institución muy rigurosa en la selección de los alumnos de nuevo ingreso y esa rigidez la mantiene a lo largo de la formación de los profesionistas que acuden a sus aulas y laboratorios.

No es un secreto que este plantel es orgullo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, reafirmado año con año, cuando los alumnos al cumplir con el internado médico son reconocidos por los diferentes hospitales a los que acuden a cubrir este requisito de su formación.

Traemos el tema a colación porque en esta ocasión, el Hospital Regional del ISSSTE de Monterrey, otorgó mención honorífica a dos alumnos de esta facultad, ellos son Yan Barrón Mar y David Sebastián Ramírez Calvillo, por sus respectivos desempeños en los ejes de asistencia, docencia e investigación, durante el período de internado de pre-grado de julio 2019 a junio 2020

El reconocimiento se hizo extensivo a la Universidad y a la Facultad de Medicina de Tampico, por la formación de excelencia de sus estudiantes de la carrera de Médico cirujano. No es esta la primera vez que se extienden reconocimientos a los internos que provienen de este plantel.

La Facultad de Medicina cuenta con acreditaciones internacionales que certifican la calidad de sus programas académicos, de igual forma el personal docente está debidamente acreditado por organismos especializados, eso independientemente del prestigio profesional acuñado en el ejercicio de la profesión