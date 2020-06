EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El regidor de MORENA ante el cabildo local, J. CONCEPCIÓN LOZANO GÓMEZ me comentó que hacia el interior de su partido son solamente tres los ciudadanos que pueden ser considerados en el juego por la candidatura en Soto la Marina…Se refierió a la señora IMELDA PAVON VALDES, a HUGO MIGUEL ROJO RAMOS y MARTIN INFANTE HINOJOSA…Esto me lo comentó en días pasados durante una charla que sostuvimos en la plaza principal en esta población…Refiere el regidor Morenista, que con estos tres aspirante es más que suficiente ya que destacó que los tres son cuadros de respeto y con muy buena aceptación entre la sociedad local…También es cierto que me comentó, que su percepción es a título estrictamente personal…Entiendo que esta postura política que asume el regidor, es de carácter meramente, institucional, pues de todos es sabido que en lo personal, J. CONCEPCION LOZANO simpatiza con el proyecto de la señora IMELDA PAVON VALDES…Lo cierto es que la señora IMELDA trabaja políticamente con un importante grupo de féminas que forman parte de su círculo más cercano y cuenta con el respaldo y aval de su esposo Don ALEJANDRO ZÚÑIGA GARCÍA…Mientras tanto, el profesor HUGO ROJO aunque al parecer no es el Coordinador del Programa Integrador en el municipio, si tiene el liderazgo moral de quienes forman parte de los Servidores de la Nación…Y de igual manera tiene su red de simpatizantes dentro de la comunidad…De MARTIN INFANTE HINOJOSA podemos decir que representa una cara nueva dentro de la política municipal…La mayor parte de su tiempo no la pasa en Soto la Marina ya que reside en Matamoros por cuestión de su empresa…Pero es nacido en este municipio, de manera concreta en el Ejido Los Arroyos…Es marsoteño cien por ciento…Emigró para buscar nuevos y mejores horizontes como tienen todos el derecho de hacerlo…Pero quiere a Soto la Marina como el que más, y claro que está a la espera de que se pudeda presentar una oportunidad para encabezar la candidatura local de MORENA…De que aparte de estos tres elementos hubiera algunos más que de repente pudieran salir a escena es muy poco probable…El círculo de aspirantes se va a cerrar con esta tercia…Por ahí se decía que el ex alcalde por el PRI el buen TEMO ARELLANO buscaría la candidatura municipal, pero no pasan de ser chismes que la gente inventa para ponerle sabor al caldo…El detalle como siempre lo he dicho, es que los de MORENA no saben sumar en lo interno…De ahí que hacerlo hacia el exterior se les dificulta, todavía más…A no ser que ya ahora sí les esté cayendo el veinte de que en unidad es como pueden aspirar a cosas mejores…Y es que su propia historia los pone como poco proclives al dialogo y las negociaciones entre ellos…En otros asuntos para comentarles que se llevaron a cabo las ceremonias de fin de cursos del COBAT de Soto la Marina y del CEMSADET del Poblado La Pesca…Los dos planteles de educación media superior del municipio forman parte del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas…Hay otras dos escuelas aparte en Soto la Marina, como son las de Tampiquito y La Piedra del mismo Sistema del COBAT…Cabe decir que en La Pesca el Director es el Lic. MARIO ESTRADA ARELLANO y en la institución de esta cabecera municipal lo es el Lic. JUAN LEOPOLDO INFANTE GARCÍA…El pasado miércoles se celebró el Día Internacional del Socorrista…Por ello es que se realizó un pequeño evento en la delegación local de Cruz Roja a cargo de MARI GARZA CRISANTO…Se notó la ausencia de Don RENÉ GONZÁLEZ JUÁREZ, quien siempre está presente en los eventos y las actividades de la benemérita institución…Su ausencia se debió al cumplimiento de compromisos previamente establecidos en Ciudad Victoria…La Lic. DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN hizo llegar a la Delegación un emotivo detalle que los presentes disfrutaron a más no poder…Muy contentos los aseadores de calzado de la plaza principal con la techumbre que quedó concluida en días pasados al cien por ciento y que les mandó construir el presidente municipal, ABEL GÁMEZ CANTU…Y tienen razón en estar contentos pues con los infernales calorones de los últimos días, en mucho les sirve esta techumbre para no ser tan castigados por los inclementes rayos, del astro rey…La pandemia por el COVID-19 generó que el profesor NABOR MEDINA VÁZQUEZ suspendiera las reuniones que venía encabezando en las comunidades rurales de Soto la Marina en su calidad de representante de la Gubernatura Nacional Indígena en nuestro municipio…El profesor andaba “desatado” en el ofrecimiento de proyectos de diferente tipo…En algunos ejidos le creían y en otros tantos, la gente no lo tomaba en serio y se mostraba escéptica y es que muchas personas no creen ya en las organizaciones…Pero de que levantaba revuelo en cada ejido, es muy cierto….Su presencia no pasaba desapercibida…Unas gentes comentaban que era un vendedor de ilusiones y de espejito, mientras que otro tanto aseguraba que en el levantamiento de las propuestas de las comunidades el profesor les iba a dar cauce y seguimiento a donde correspondiera…Lo cierto también es que al ser la Gubernatura Nacional Indígena una organización dependiente del gobierno federal en las filas de MORENA, no faltan los que ya le tienen recelo y desconfianza por lo del juego interno local…Aunque la verdad es que NABOR MEDINA en lo más mínimo se ha referido a este respecto…Hasta el pasado fin de semana se contabilizaban ya más de 26 mil muertos a causa del COVID…Esa curva que no se le puede aplanar al inepto Dr. GATTEL…Ya de plano nadie le cree nada a este Subsecretario de salud…Hasta para contar es malo…Y es que de acuerdo a datos de organizaciones de salud independientes en nuestro país el número de fallecidos por el virus es fácilmente el doble de lo que este empleado de AMLO se empeña en dar a conocer…Respondiendo por supuesto a las indicaciones que el presidente le da y que tienen que ver con esconder la realidad de esta pandemia en nuestro país…El alcalde ABEL GÁMEZ visitó las familias de Noche Buena el pasado jueves…Les anunció puras cosas buenas, ya que adelantó acciones y apoyos en el preescolar, primaria y telesecundaria, así como para el parque de béisbol y el salón de actos de la referida comunidad…Y no solo eso…También entregó aparatos funcionales a los señores GUADALUPE PADRÓN y GUADALUPE CRUZ…Las familias por supuesto que le patentizaron su reconocimiento al jefe de la comuna, pues no les llegó con las manos vacías, ni con discursos huecos…Les llegó el alcalde con hechos…Y esto es realmente lo que cuenta…Acompañaron entre otros funcionales locales al presidente municipal, el Secretario del Ayuntamiento, JOAQUIN CASTILLO, así como los Sirectores de SEBIEN y de Obras Públicas PEDRO MARES y SILVERIO FRAGOSO respectivamente…Y claro, su eficiente, Secretario Particular JUAN GARCÍA GALVÁN entre otros…Fueron excelentes anfitriones el Comisariado NORBERTO CORTINA y el Delegado Municipal JUAN CARLOS CRUZ…Por cierto JUAN CARLOS CRUZ es toda una leyenda dentro de la oncena de béisbol de Noche Buena…Incontables los títulos que Noche Buena se ha adjudicado en el rey de los deportes a nivel municipal bajo el poderoso brazo de JUAN CARLOS CRUZ…Por cierto, el profesor ALEJANDRO GRACIA TOBIAS agradeció al presidente municipal por los apoyos que estaba anunciando para la escuela primaria a su cargo, así como para la comunidad en su conjunto…Dicen que la Secretaría General de Gobierno a cargo de CÉSAR VERASTEGUI OSTOS empieza a realizar su trabajo político rumbo al proceso electoral del próximo año…El trabajo de la Secretaría General de Gobierno por lo general se realiza en silencio y con el mayor de los sigilos…Cuando interviene, casi nadie se da cuenta, ni percibe la manera y el modo como mueve los hilos de la política…Se dice que por lo menos un ex alcalde del PRI de Soto la Marina y algunos cuadros considerados como líderes del tricolor e incluso de MORENA en el municipio comen de la mano de la Secretaría General de Gobierno…Nada de espantar…Siempre se ha estilado que por la General de Gobierno desfilen y hagan ante sala dirigentes sociales y políticos de “oposición”…Y esta práctica no es de ahora…Es de siempre…Así que no se crean de todo lo que aparentemente se ve en la política municipal…El que sigue dando muy buenos resultados es MUNDO DRAGUSTINOVIS como Delegado de SEBIEN estatal en nuestro municipio…El programa de despensas y de comedores comunitarios así como de los tanques rotoplas de subsidio entre otros los ha sabido sacar adelante y de la mejor manera…Le ha dado su lugar al alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ cuando de entregar apoyos se refiere y le ha agradecido cuantas veces ha sido necesario por todo el respaldo que le ha brindado para realizar de manera eficiente su gestión…Claro siempre recalcándose por parte de MUNDO su agradecimiento al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA por haberle dado su confianza y reafirmarlo en tan delicada responsabilidad en la que está siempre a las órdenes del Secretario de SEBIEN en Tamaulipas, RÓMULO GARZA MARTINEZ…Qué causó baja el profesor MATILDE RAMIREZ TORRES como funcionario de la presidencia municipal…Así se corrió el rumor en los pasillos de la alcaldía el pasado fin de semana…Al parecer su función era como gestor o enlace ante dependencias del estado o algo así…Al menos así me lo comentaron personas serias que se desempeñan como parte del organigrama de la presidencia municipal de Soto la Marina…También me aseguran que el ex alcalde NEY TAVARES amarró importante cargo dentro del equipo de trabajo del diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien es el Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión…Se están llegando los tiempos políticos…Y con ello se están llegando los tiempos de las definiciones, en el tema de las lealtades…En Soto la Marina es innegable el liderazgo que hacia el interior del PAN encabeza el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Nadie hasta ahora dentro del PAN tiene los tamaños y el valor para tratar de jugar con él a las vencidas políticas…Con certeza y precisión me atrevo a decir que el médico ABEL es el cuadro político más cercano al primer panista de Tamaulipas aquí en nuestro municipio…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…