EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues falleció la semana pasada el pariente LUIS LAURO INFANTE RAMÍREZ…Perdió la batalla en un hospital de Ciudad Victoria donde había sido internado unos días antes…Fue el primo LALO un hombre de respeto…De pocas palabras…Pero muy certero y correcto en sus decisiones…Si decía o se comprometía a algo, era inamovible en sus posturas…Perdiera…O ganara…Se le recuerda como miembro del consejo directivo de la Asociación Ganadera Local en varias administraciones…Fue un hombre recto…Y correcto en su comportamiento…Muchas pero en verdad fueron las pláticas que al calor de humeantes tazas de café por parte de él y de un servidor una sabrosa Coca Cola Light nos echamos junto a otros amigos mutuos en El Charrito…Tardes inolvidable de gozo que solamente las pláticas entre amigos se pueden disfrutar…También fue miembro activo del Club Los Jueves…Descanse en paz el primo LALO!…El gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA envió la segunda etapa de las despensas de su programa Alimentario a través de la SEBIEN que en el estado encabeza RÓMULO GARZA MARTINEZ y en Soto la Marina está a cargo de RAYMUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO…Las beneficiarias como en este tipo de apoyos fueron cientos de familias que viven en situación económica vulnerable…La entrega se realizó por medio de la red de vocales de SEBIEN que se encuentran diseminadas a lo largo y ancho de nuestro municipio…Llegamos a ya casi los 5 mil decesos en nuestro país…Somos el segundo lugar de muertes COVID en América Latina…A pesar de que AMLO desde enero machacaba en sus mañaneras que estábamos preparados…Estamos en pleno mayo y seguimos en la compra de ventiladores COVID…Que quiere decir?…Que eran mentiras…Que AMLO no estaba preparado…Que nos jugó el dedo en la boca…No quería y de hecho, no quiere gastar mucho en salud…Para no entorpecer sus estúpidas obras del Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas…Estas tres obras son la prioridad de AMLO…No es el COVID de manera lastimosa la prioridad de la 4ta transformación…Por otra parte, me dicen que los negocios de comidas y de flores tuvieron un pequeño repunte en sus ventas el pasado diez de mayo…Pero esto fue solamente ese día que se celebró a nuestras madrecitas…El sector comercio de Soto la Marina está batallando, pero en serio por la maldita contingencia del COVID 19…Muchos tienen sus números de teléfonos pegados en sus cortinas para una atención personalizada…Pero nunca va a ser igual…Ya se habla de empleados despedidos en negocios de diferentes ramos de esta cabecera municipal…Y algunos sin una mísera cantidad de liquidación en sus bolsillos fueron despachados a sus casas…Con solamente el compromiso de volverles a dar trabajo “cuando esto pase”…A se me olvidaba el Presidente AMLO está aconsejando a los mexicanos a no aspirar a tener más que un par de zapatos…Con eso es suficiente, resaltó desde su púlpito mañanero…Y si van a comprar un carro que sea modesto, nada más para el trabajo…Con eso es suficiente para ser felices, asegura con esa burlona sonrisa de lado que le caracteriza…Lo que la gente no se explica es entonces porque a sus hijos no les está pidiendo lo mismo…Sus tres parásitos mayores ya son empresarios de una fábrica de cerveza, accionistas de Trivago y dueños de una chocolatera en tiempo récord…Suben fotos con sus parejas y amigos paseando en yates y hospedados en hoteles de gran lujo…Debería de empezar el presidente con predicar esto entre sus hijos, primero…El gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ya construyó ocho Hospitales COVID en Tamaulipas…Es el gobernador tamaulipeco el mejor evaluado de entre todos los ejecutivos estatales en cuanto a las acciones desarrolladas en la contingencia por el COVID…Ya lo hemos comentado en anteriores ediciones que FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA se adelantó con un mes a las decisiones que se tomaron por parte del gobierno federal lo que da como resultado que hasta el momento Tamaulipas sea de los menos perjudicados en casos de fallecidos por COVID 19…Por otro lado los que con la gracia de DIOS nuestro señor logremos sobrevivir a esta pandemia lo vamos a recordar durante el resto de nuestros días…Les vamos a platicar a nuestros nietos que en Soto la Marina en largas horas del día no se veía un solo automóvil en la calle y que el 90 por ciento de los negocios tenían las cortinas cerradas y que la autoridad nos obligaba a andar con cubre bocas y aplicarnos gel a la hora de entrar a los negocios…Las medidas que por ahora muchos consideramos “normales”…El día de mañana van a ser historia…Incluso las fotografías que se han tomado en estos tiempos con las calles solas y los negocios cerrados van a ser en un futuro realmente unas “joyas”…No acabaríamos si nos ponemos a personalizar las felicitaciones para todos los maestros y maestras de Soto la Marina que han dedicado su vida profesional a formar y forjar a los niños y niñas de hoy que son el futuro de nuestro pueblo, de nuestro estado y de nuestro país…Como tampoco nos daríamos abasto para felicitar a quienes ya se encuentran disfrutando de sus merecidas jubilaciones…El pasado viernes se celebró en nuestro país El Día del Maestro…Felicidades!…Los amigos del Club, “Los Jueves,” están muy tristes por el fallecimiento del primo LALO INFANTE RAMÍREZ quien fue parte de esa membresía durante no pocos años…Mandaron publicar una condolencia a través de EL REDACTOR para el estimado compañero que se les fue…En Soto la Marina como en todos lados hay cantidad de gente que es inconforme por naturaleza…Si el alcalde da una despensa se quejan…Si no diera despensas, igual se quejarían…A todo le tratan de buscar el lado malo…Aunque esté bien…Nunca que un servidor tenga memoria los presupuestos del municipio han alcanzado para cubrir todas las carencias sociales y de obras que se tienen en Soto la Marina y mucho menos han alcanzado para cubrir las necesidades particulares de las familias…Si les afirmo que nunca han alcanzado los recursos locales, les quiero recalcar que es NUNCA…En estos últimos días he podido checar en las redes sociales, que por ejemplo, un par de hermanos a los que el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ los apoyó con la enfermedad de su madrecita y hasta con el ataúd, le echan tierra por todo en el face…Aquí y en China a esto se le llama ser malagradecidos…El alcalde tiene el compromiso de ayudar a la comunidad en lo que está a su alcance…Ningún alcalde está obligado a darle de comer a la gente…Y menos cuando ésta se encuentra en plenas facultades físicas y mentales…Bien jóvenes, llenos de vida y bien gordos, pues…Fueron más de 4 mil las despensas que el alcalde compró con recursos propios del Ayuntamiento a su cargo…Mismas que fueron entregadas por sus enlaces en la zona urbana y en los ejidos del municipio…Esto como apoyo a las familias por la pandemia del COVID…Pues bien sabido es que la mayor parte de los hogares marinenses estamos batallando pero en serio para la papa…De ahí que sea de reconocerse esta buena voluntad del presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ…Independientemente del veneno que algunos tiran aprovechando sus redes sociales ilimitadas para la expresión, las familias beneficiadas le han estado haciendo llegar su agradecimiento al alcalde por medio de sus enlaces…En días pasados tuve que ir por necesidad a un asunto al Poblado La Pesca…Ya quitaron el retén las familias de esa comunidad…Y la verdad es que el aspecto de la calle principal es realmente, desolador…Las demás calles, igual de vacías…Los comercios apenas trabajando a un 15 o 20 por ciento…Sin clientes, locales siquiera…Turistas menos…Creo que la economía de las familias de La Pesca si no está tronada ya, está por tronar…No hay movimiento…No hay ingresos…Muy cercano a la caracterización de un pueblo fantasma…Pero igual, creo que la actualidad que se vive por el COVID 19 les tiene que dejar enseñanzas a los prestadores de servicios y comerciantes de esa comunidad…Después que esta contingencia termine, tienen que apreciar y valorar más y mejor al turismo…El turismo es para ellos la mítica “gallina de los huevos de oro”…Y es que da la casualidad que pocos en La Pesca han valorado a la gallina de los huevos de oro… Pocas en verdad las ofertas que ponen a sus cuartos de hotel en temporadas flojas…Y en temporadas altas, de turismo, menos…Hay hoteles que de plano con sus tarifas “espantan” literalmente al turismo…A no dudarlo en La Pesca se tienen las menores ofertas y promociones de cuartos y restaurantes de casi todos los centros turísticos por excelencia…Hay hoteles de La Pesca, que tienen tarifas más altas que algunos de muy buena categoría de Acapulco, por ejemplo…Cuestión de checar y comparar en algunas páginas especializadas de hoteles que tenemos a la mano en Google… Y en temporadas de semanas santas recientes, algunos pesqueños con cervezas en la panza hasta golpeaban a sus visitantes…Así no es…Claro que hay personas de la sociedad civil y comerciantes que hacen siempre su mejor esfuerzo para atender como se debe a los turistas…Pero no son la mayoría…Pero todo en esta vida tiene remedio y por lo tanto se puede mejorar…Yo les preguntaría a la gente de La Pesca…Verdad que si hace falta el turismo?…Pues entonces en tiempos próximos, a cuidarlo!…Si en la zona urbana de Soto la Marina se resiente…Mucho más en esa comunidad que en su mayor parte sus ingresos los tienen por medio de la derrama económica que les dejan sus visitantes…La Delegación Sindical D-I-129 de primarias que encabeza el profesor ALEJANDRO CASTILLO ROJAS y quienes forman parte de la Zona Escolar 113 felicitan al Supervisor JOSE ENRIQUE CASTILLO por el reconocimiento que le hizo llegar el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA el pasado 15 de mayo, resultado de sus 40 años de servicio educativo permanente…El reconocimiento le fue entregado por la titular del CREDE local MARIA DOLORES CASTRO NARVAEZ precisamente en las oficinas regionales de la educación de nuestro municipio…La trayectoria del profesor ENRIQUE CASTILLO es una historia de éxito en base al trabajo desde abajo y es que durante al menos 32 años laboró como maestro ante grupo y los últimos ocho se ha desempeñado como director y supervisor…Por ello la felicitación de la clase sindical a cargo de ALEJANDRO CASTILLO ROJAS y de sus compañeros de la zona 34 de primarias…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…