EN OPINION DE

Fernando Infante Hernández

Bendito sea DIOS…Soto la Marina es uno de los municipios que hasta el momento de escribir estas líneas se encuentra libre del maldito COVID 19…La seriedad y responsabilidad a este respecto por parte de la sociedad de nuestro municipio ha sido fundamental…La mayor parte de los habitantes de Soto la Marina permanecen en sus hogares…Es común ver en la calle o realizando compras al jefe o la jefa de familia…Y claro a los que tenemos que salir por fuerza a ganarnos el pan de cada día…No es común ver en las aceras a familias enteras como era la costumbre, hasta antes de que apareciera en el planeta el virus del que nos estamos refiriendo…Que se están presentando casos de estrés intrafamiliar es también muy cierto…Pero es mejor permanecer resguardados a la medida de nuestras posibilidades…Pues igual de cierto es que está complicado para quienes no gozan de un sueldo base que les llega a su cuenta así truene o relampaguee…Pero bueno, en lo que cabe hasta el día de hoy Soto la Marina es un ejemplo de responsabilidad social…Los números en ceros en cuanto a casos comprobados o al menos sospechosos de COVID así lo dejan de manifiesto…Agregar así mismo que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA se adelantó casi un mes al gobierno federal en cuanto a implementar acciones preventivas para enfrentar esta pandemia…Hablando del COVID, las redes sociales como que se quieren ganchar gentes de esta localidad y de La Pesca…Se sentó un mal precedente el trato que se les dio a algunos abuelitos que acudieron a hacer efectivo su recurso en la oficina de TELECOMM de esa localidad pesquera…Me reportan que hubo excesos en cuanto a la forma de tratar a las personas de la tercera edad que por necesidad acudieron a cobrar su bimestre, por parte de algunas personas que estaban de encargadas de dar fluidez a las largas filas de ancianitos…En lo personal mi señora madre tiene 86 años con la gracia de mi padre DIOS…Pero realmente si alguien la trata mal o tan siquiera lo intenta, no sé yo de lo que sería capaz…Así que es fácil adivinar cómo se sienten los hijos o familiares de estas hermosas personitas que fueron sobajadas…Claro que no se puede generalizar a una comunidad por el comportamiento de algunas personas como en este caso de La Pesca, pues en esa comunidad me precio y enorgullezco de tener estimados amigos y amigas que ni con el pensamiento son capaces de ofender a nadie…En otros asuntos, para comentarles que malos ciudadanos de nuestro municipio siguen tirando basura de todo tipo en el canal de riego que pasa por la orilla de nuestra zona urbana…En verdad que nuestro planeta nos ha estado enviando señales de cansancio por lo que estamos haciendo con nuestro entorno…Pero de manera lamentable, mucha gente no entiende estos mensajes que nos da día tras día nuestra madre tierra…Hasta el Ejido El Olmo le hacemos llegar nuestras felicitaciones a nuestro pequeñito amigo DIEGO GUERRERO RAMÍREZ pues cumplió seis añitos el pasado viernes…El es nietecito de mi muy estimado amigo profesor MARCILIO RAMÍREZ GARCIA y reside con sus papás en el Ejido El Olmo de Ciudad Victoria…Felicidades DIEGO!…Inconcebible que algunas personas que se dicen seres humanos se atrevan a dañar a personal médico y de enfermería que están trabajando a todo lo que da en estos tiempos de la contingencia por el COVID…Ellos se encuentran en la primera línea de batalla contra el Coronavirus…Deben de merecer todo nuestro respeto y nuestra máxima consideración…Nadie como ellos le están dando pelea al temible virus…Dejan solas a sus familias en casa para cumplir a cabalidad con su juramento profesional…A y la semana pasada salió la jefe de gobierno de la Ciudad de México CLAUDIA SHEINBAUM a decir que sería bueno que los doctores y las enfermeras donaran un porcentaje de su salario para la compra de medicinas y equipos…En lugar de que la gobernante Morenista hablara de que se les aumentará el sueldo!…Falleció mi buena amiga la señora ESPERANZA JUÁREZ ALEMÁN el pasado viernes…Venía sufriendo desde hace mucho tiempo con una delicada enfermedad…Ya está en el cielo recibiendo el abrazo de DIOS nuestro señor…Mi más sentido pésame para su esposo MAURICIO MARES así como para sus hijos e hijas y toda su familia…Doña ESPERANZA fue sepultada el mismo viernes en el panteón de esta localidad…El Hospital del Sector Naval La Pesca ha sido registrado como Hospital COVID para que en el caso de que DIOS no lo quiera, ahí puedan ser recibidos y atendidos quienes adquieran este mortal coronavirus…Soto la Marina se sigue manteniendo entre los municipios libres de la enfermedad, con todo y que somos un municipio que tiene enorme flujo de personas de paso…Ya sea rumbo a la frontera norte como a los estados del sureste de nuestro país…El alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ se dio a la tarea de repartir entre el municipio más de 4,500 mil despensas para las familias vulnerables…4,500 despensas que tuvo a bien adquirir con recursos de la presidencia municipal para apoyar a las personas en estado económico bajo en esta contingencia por el COVID 19…Este apoyo se lo hizo llegar a todas las familias que en primer lugar son de condición muy humilde y que aparte no están registrados en los apoyos alimentarios de los programas institucionales…Siempre hay gente inconforme cuando los apoyos no llegan a tiempo…Y también cuando los apoyos llegan, siempre tienen algo que criticar…Son de esos inconformes sin razón…Pero en este caso, creo que es de justos el reconocer el esfuerzo que hace el alcalde en cuanto a la adquisición de estas 4,500 despensas para familias pobres de Soto la Marina…Y las despensas en mención están llegando a todas las familias necesitadas…Los comentarios en contra sentido que se pueden leer en las redes sociales descalificando estas acciones tienen solamente como propósito el tratar de demeritar tan noble acción por parte del Médico ABEL GÁMEZ quien ha estado recibiendo el agradecimiento sincero de los beneficiados con estas despensas…Por otra parte me reportan una mala noticia para los adoradores del Dios Baco…La cerveza en sus diferentes presentaciones se está terminando en Soto la Marina…Salvo algunos cuantos negocios, la mayor parte lucen sus refrigeradores vacíos…Las “caguamas” son las primeras que se acabaron y esto es desde hace unos días a la fecha…La semana pasada se estuvieron entregando las despensas que envió la esposa del gobernador MARIANA GÓMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA a los alumnos de este municipio…El alcalde ABEL GÁMEZ inició con estas entregas en algunas escuelas de la zona urbana de Soto la Marina…Pero de manera simbólica, porque se hicieron llegar a todas las escuelas del municipio…Nuestro amigo RIGO SEGURA los espera en su negociación ubicada sobre un costado de la carretera nacional “Taquería, Los Rigos” para atender a sus clientes y amigos con el sazón inigualable de sus tacos, tostadas, flautas y otras delicias para los paladares más exigentes…En la modalidad de solamente para llevar, claro está, en total respeto a las instrucciones del sector salud…En otro orden de ideas, el seguro de PEMEX contra daños que anunció AMLO no es mérito de su persona…Este seguro de PEMEX se contrató durante el sexenio de VICENTE FOX y siguió con CALDERON y posteriormente con PEÑA NIETO… Incluso AMLO trató de cancelarlo cuando entró porque decía que era muy caro…Y ahora servirá este seguro de colchón ante la caía de la paraestatal…Así que para nada es un logro de AMLO…Este fue un logro de los neo liberales que tanto dice detestar!…AMLO acaba de contratar una mega deuda de 6 mil millones de dólares a plazo de hasta 31 años…Para que la terminen de pagar nuestros nietos…Y siempre repitió la misma cantaleta de que su gobierno no adquiría nuevas deudas…Igual de cierto es que en un año AMLO se chupó la mitad del fondo de contingencias que por un monto de 700 mil millones de pesos le dejaron los “corruptos” del PRIAN…A pero el mundo chairo se escandalizó en Tamaulipas cuando el gobernador solicitó un crédito para atemperar la situación del COVID…Ven la viga en el ojo ajeno, más no en el propio…Algo así…Un saludo para mi estimado amigo HÉCTOR RODRÍGUEZ del Restaurante Campestre….HÉCTOR es un producto de la cultura del esfuerzo como decía LUIS DONALDO COLOSIO…Desde muy joven (de hecho, todavía lo es) empezó trabajando como mesero creo que en El Norteño y en el Tampico, entre otros restaurantes de aquí de Soto la Marina…Hoy en día ya tiene tiempo como cabeza de El Campestre con el apoyo de su familia…De igual manera, se ha distinguido como un constante y permanente promotor deportivo en nuestro municipio…En otro orden de ideas, hasta el pasado sábado un video grabado en nuestra página digital donde EFRAÍN HERNÁNDEZ le canta un corrido al COVID registraba ya más de 26 mil vistas…Felicidades EFRAÍN!…Nuestro amigo EFRAÍN se ha distinguido por ser compositor de corridos para candidatos y de personajes de la vida común así como de sucesos extraordinarios que han sucedido dentro de nuestro entorno y esta ocasión hizo lo propio del COVID donde su objetivo principal fue según nos lo comentó que la gente haga conciencia sobre la importancia de cuidarnos y seguir las recomendaciones del sector salud…Por cierto me mostró también un corrido que ya le tiene a mi abuelo LUIS INFANTE RODRÍGUEZ quien fuera el fundador del Ejido La Peñita…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…