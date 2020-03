EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya que el Coronavirus tiene encendidas las alertas a nivel mundial…La economía del mundo está casi llegando a fase roja…Con graves y enormes riesgos de colapsar…Muchísimos países ya han aplicado la cuarentena para sus ciudadanos…Los llamados y las alertas de la Organización Mundial de la Salud son una constante a los gobiernos de todo el mundo…De manera lamentable México es uno de los poquísimos países a los que estas recomendaciones les valen un pepino y un reverendo cacahuate…El presidente AMLO sigue encabezando eventos por doquier…Abrazando y besando a medio mundo…Y es que como él mismo lo dice, “yo soy un mesías, por lo tanto estoy libre de contagio”…Aparte sacó en una de sus mañaneras unos amuletitos que dice lo tienen a salvo de esta enfermedad…Sin la menor de las dudas, tenemos un presidente poco serio…E irresponsable a más no poder…Mientras tanto a nivel local no habrá Mercado Rodante ni mañana martes 24 ni el 31 del presente mes de marzo debido a la situación de contingencia que se vive por el Coronavirus…Indicó lo anterior el dirigente de los comerciantes en pequeño del municipio VICTOR LONA MUÑIZ…De esta manera los comerciantes ambulantes de Soto la Marina acatan las disposiciones que a este respecto se les hicieron llegar por parte del Sector Salud, así como en plena alineación con el Ayuntamiento a cargo del médico ABEL GÁMEZ CANTU…Las Misas dominicales también se suspendieron en la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación desde el día de ayer…Y así se continuará hasta que las autoridades del Sector Salud de Tamaulipas levanten la contingencia por el Coronavirus de acuerdo a lo que nos comentó el Párroco JOSÉ LUIS OBREGON MOLINA en entrevista con un servidor en nuestra página digital…Total que todo mundo preocupado por este virus y la mortandad que se trae en el planeta…Menos el presidente AMLO que es quien en el papel se entiende debería de ser el más preocupado por aplicar medidas sanitarias y de prevención hacia la sociedad…Pero de manera increíble sigue dando sus conferencias mañaneras abundando sobre temas menores en estos momentos, como la construcción del Aeropuerto Santa Lucía y el tema del Tren Maya!…Pues el regidor de MORENA ante el cabildo CONCEPCION LOZANO GÓMEZ descalifica a todos quienes ostentan organizaciones sociales y andan prometiendo apoyos del gobierno federal…Me comentó que el presidente AMLO ha sido muy reiterativo en cuanto a recalcar que los apoyos del gobierno federal a su cargo se reparten de manera particular y sin intermediarios de por medio…Quien sabe quién será el o los destinatarios de semejante dardo envenenado que lanzó el regidor Morenista…Fue muy enfático el regidor en cuanto a reiterar que el gobierno de la república tiene sus instancias para la gestoría y en su caso el aterrizaje de los programas sociales….Y que la gente, por lo tanto no tiene necesidad de buscar que las organizaciones los patrocinen…En otro orden de ideas, bajó de precio la gasolina en este municipio…Más o menos un peso había bajado hasta el pasado fin de semana…En relación a hace unos 15 días…Igual de cierto es que la guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia es la que ha generado el bajón a nivel mundial de las gasolinas…Digo esto porque no faltan los adoradores de AMLO que a toda costa le quieren colgar este mérito a su mesías…Como dicen los chavos de hoy…”Nada que ver”…Esto se da por los ajustes internacionales…Ni modo que AMLO sea presidente mundial y que por decreto haya autorizado la baja en los costos de la gasolina en todo el mundo…Está bien que se auto proclame como El Mesías pero que no la chifle…Porque es cantada!…Déjeme decirle que en la presidencia municipal desde la semana pasada se dio permiso laboral con goce de sueldo a los empleados mayores de 60 años de edad, así como a embarazadas y quienes tienen capacidades especiales…De esta manera el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ deja por asentada su solidaridad y protección con estos sectores vulnerables ante el Coronavirus que trabajan para la administración local a su cargo…Y también hace eco de la medida que ha aplicado para los burócratas del gobierno del estado con estas características que implementó el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Pues como que el tema del Coronavirus trae un poco sordeado el renglón político en nuestro municipio…Solamente en la cámara de diputados, ahí si la prioridad siguen siendo los intereses políticos y es que los senadores de MORENA se auto aprobaron una ley electoral que les permite participar varias veces en la reelección…Mientras el país entero se preocupa por el mortal virus, los Morenistas andan pensando en su reelección!…El presidente municipal ABEL GÁMEZ apoyó con una bomba de agua a las familias del ejido Nombre de Dios…De esta manera el suministro del vital líquido se ha solucionado para quienes residen en esta importante comunidad rural de la zona sur del municipio…De igual manera el Director de Desarrollo Rural, FRANCISCO SILVA CISNEROS en representación del alcalde hizo entrega de 30 paquetes del Programa Huertos de Traspatio a beneficiarios del Ejido 5 de Mayo…Estos apoyos los gestionó el presidente municipal ante el gobernador y le fueron autorizados a través del Director de Desarrollo Rural en el estado, ARIEL LONGORIA GARCÍA…La cosa por la pandemia del coronavirus está que arde y por ello es que en Soto la Marina de manera responsable se han suspendido todos los eventos de carácter masivos de acuerdo a lo que me comentó el Secretario del Ayuntamiento, JOAQUIN CASTILLO GARCÍA…El auditorio no está disponible para ningún tipo de evento sea social, laboral o político…Así como otros espacios que le corresponden al municipio o que están a su cargo…Y se suspendió toda actividad en las ligas de deportes de Soto la Marina…En el Hospital Rural IMSS BIENESTAR de Soto la Marina se está recomendando que solamente una persona como máximo acompañe a los pacientes que acuden a consulta general o a citas ya establecidas…Ahí va quedando el parque de béisbol de esta localidad…La verdad es que está quedando hermoso…Lámparas con intensa iluminación…Servicios sanitarios….Malla sombra nueva y de calidad…Entre otras muchas otras adecuaciones que se le están haciendo…Todo esto por parte de la administración municipal a cargo del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Me atrevo a afirmar que el parque de Soto la Marina va a quedar al nivel de los mejores de Tamaulipas donde se practica el béisbol de manera no profesional…Los mexicanos nos la pintamos solos para eso de reírnos hasta de la adversidad…Con motivo del Coronavirus los memes se multiplican en las redes sociales…Nos reímos hasta cuando estamos en peligro de muerte…Será por los nervios…Será por lo que sea…Pero así somos!…Hasta el pasado fin de semana solamente al personal de Pollos Medina pudimos ver que trabajan con tapa bocas en la cabecera municipal…Y claro a quienes laboran dentro de dependencias del sector salud…La gente común de nuestro municipio, sigue todavía sin utilizar, este artículo que es recomendado en tan confusos y delicados tiempos de salud…Elementos de la Policía Estatal y de Protección Civil del municipio han instalado un par de filtros para cerrar el paso a la Playa de La Pesca…El primero casi en la Y griega de esta localidad…Y el otro casi al llegar a la playa…Todo este es lo que está arrojando el tenebroso coronavirus…Fíjense que esta medida de cerrar el acceso a la Playa de La Pesca ha generado en buena respuesta por parte de la gente de esa comunidad…Los pesqueños en su mayor parte son gente aguerrida y obstinados en algunas situaciones que tienen que ver con asuntos que les lastimen su economía…No siempre siendo dueños de la razón…Pero son tercos en muchos casos…Pero esta vez como que han tomado real conciencia del problema del coronavirus y es que por medio de las redes sociales algunos incluso exhortan a los turistas a no visitar la playa de La Pesca, en cuanto pase la contingencia…Misma que no sabemos a ciencia cierta, cuánto tiempo va a durar…Los encuestadores del INE realizan su trabajo de manera cotidiana…Solamente que siguiendo algunos protocolos de prevención como no entrar al interior de los domicilios particulares y realizar la encuesta en el patio o la banqueta, de acuerdo a lo que me comentó el Coordinador Municipal IVÁN SALOMÓN DE LA CRUZ RAMOS…Se espera que para este próximo viernes 27 de marzo se cumplan al cien por ciento las expectativas de encuesta planeadas, me comentó…Hubo cambio de mesa directiva en el Ejido Soto la Marina y por mayoría fue electo RODRIGO GARCÍA el famoso ““flaco” como nuevo Comisariado…”El flaco” sustituye al “Bebe” JOSÉ LUIS CAMACHO ADAME en esta delicada responsabilidad…El Ejido Soto la Marina está integrado por productores del sector social de los Poblados Las Tunas y Tampiquito…Las elecciones de Comisariado siempre se realizan en esta última comunidad…Sería bueno que un día se realizaran en Las Tunas…Aunque me imagino que ahí nunca se llevan a cabo ahí, porque no tienen un salón de juntas…Me dicen que el ex alcalde del PRI en Soto la Marina TEMO ARELLANO ya trae candidato por MORENA para la presidencia municipal…Si, me refiero a TEMO aquel que muchas veces dijo que lo envolvieran en la bandera del PRI cuando le tocara entregarle cuentas al creador…Que el candidato de TEMO es un elemento de la zona sur del municipio…Dicen…Podría ser!…El pasado viernes cumplió años mi gran amigo GUICHO MARES…Claro que lo felicitaron sus familiares de manera amorosa así como muchos de sus amigos y amigas que ha sabido cultivar y cosechar a lo largo de su vida…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…