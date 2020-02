EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Nuestro buen amigo RAYMUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO asumió el despacho de la Coordinación de SEBIEN estatal en Soto la Marina…Entró en lugar de LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA…MUNDO ya se venía desempeñando como parte del equipo de trabajo de la dependencia ahora a su cargo…De ahí que se esperan los mejores resultados de su parte…En entrevista concedida a un servidor expresó su agradecimiento al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA por la confianza depositada en su persona…Así como resaltó que sabrá darle continuidad a los programas sociales que el gobernador impulsa por medio de la SEBIEN a cargo de ROMULO GARZA MARTINEZ…Y por supuesto que manifestó que habrá de trabajar de manera coordinada con el alcalde ABEL GÁMEZ CANTU…Con RAYMUNDO DRAGUSTINOVIS ya son tres los elementos que han estado al frente de este cargo a lo largo del presente sexenio…Cuestión de recordar que el primero que estuvo como delegado fue JULIO LORENZO CRUZ…Por parte de buenas fuentes sabemos qué MUNDO podría en su momento ser ratificado en tan importante y delicado cargo…Mientras tanto vamos a esperar…Lo cierto es que ha recibido un cargo así de importante al tratarse nada más, ni nada menos, que el programa social por excelencia del gobernador de Tamaulipas…En temas locales, para comentarles que tuvo eco la propuesta del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA en cuanto a que el tramo carretero de Las Tunas fuera adoptado en partes por la comunidad y es que el Telebachillerato y la Telesecundaria del poblado en referencia iniciaron con acciones en ese sentido…El gobernador inauguró en fechas recientes la moderna techumbre de la Telesecundaria con lo que se echó a la bolsa a las familias de Las Tunas y a muchas de la cabecera municipal que tienen a sus hijos estudiando en este plantel de educación básica…Un saludo para mi muy pero muy estimada amiguita doña RAFITA MOLINA ALVARADO…Me conoció “desde antes de nacer” un servidor…Sabe de mi vida…Sabe de dónde vengo…Y sabe que la quiero mucho…Con todo y que el trato no es diario…Siempre le pregunto a mi BENO por ella y por su estado de salud…Bendiciones RAFITA!…La semana pasada tuvieron reunión de trabajo los miembros del Comité Directivo local del Partido Acción Nacional que encabeza JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ…Vinieron la Secretaria General del comité estatal así como la dirigente de Acción Juvenil…Las recibió JUAN CARLOS ALCOCER quien refrendó el compromiso de la familia azul de Soto la Marina de ir juntos y en unidad por otro triunfo electoral en las próximas elecciones…Salió bueno JUAN CARLOS como dirigente del PAN…Es joven…Y tiene capacidad…Su llegada al cargo azul contó en todo momento con la bendición política del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Todo gobernante tiene en el cargo partidista de su territorio a algún cuadro de su confianza como en este caso se da aquí en Soto la Marina…Oigan creo que está para el sicólogo el caso del presidente AMLO…Ahora sale con la ocurrencia de que dará cuatro informes de gobierno en este 2020…5 de abril, uno de julio, uno de septiembre y uno de diciembre son las fechas que AMLO ya escogió para sus informes anuales a la nación…Así o más protagónico lo quieren?…Durante sus doce años de opositor criticó duramente los informes presidenciales pues argumentaba que eran un homenaje a la imagen del presidente…Pues ahora él se apresta a rendir, cuatro informes…En un año!…La esposa del senador de MORENA, MARTI BATRES GUADARRAMA que tiene por nombre CLAUDIA ARENAS tiene el cargo de Coordinadora de Vinculación Institucional en el Gobierno de la Ciudad de México que encabeza CLAUDIA SHEINBAUM donde cobra arribita de los cien mil pesos mensuales…Bendecida familia de Chairos…Verdad?…Este matrimonio al igual que el de muchos funcionarios de la cuarta transformación son lo que se llama “millonarios comunistas”…Y pensar que mucha gente que no saca con su trabajo más que para mal comer, se atreven a defenderlos…Ay mi México lindo!…La Asociación Regala una Esperanza continúa con su noble labor de apoyar a sus semejantes…Ellas son pensionadas y jubiladas de diferentes dependencias estatales y federales y se reúnen para elaborar tamales que después venden y cuyo recurso obtenido lo entregan a personas pobres de nuestra comunidad para que solventen, diversas necesidades…Felicidades!…La comunidad estudiantil de la Telesecundaria del Poblado Las Tunas a cargo de SANTIAGO SÁNCHEZ RAMÍREZ iniciaron con la limpieza de un tramo de dos kilómetros por el tramo carretero de esa localidad…Esto como respuesta positiva al reto o propuesta del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA durante la ceremonia de inauguración de la techumbre de este plantel educativo…Tenemos que recordar que el gobernador vino en días pasados a las tunas y dentro del marco de la inauguración de la techumbre de la telesecundaria lanzó el reto para que las escuelas y la comunidad se sumaran a acciones de limpieza de su tramo carretero por ser una rúa de paso que utilizan miles de turistas…Por cierto en ese evento el gobernador mencionó a un grupo de mujeres muy trabajadoras que ofrecen a la venta, en los “topes” diferentes productos y las puso como ejemplo de trabajo y esfuerzo…Este grupo de mujeres iniciaron ya hace años con la venta exclusivamente de maguacatas…Pero al paso de los años le han incluido algunos otros productos como tamales y dulces entre otros…Cualquier día de estos si DIOS quiere les vamos a caer por ahí…Para hacerles un verdadero reportaje…Al estilo EL REDACTOR!…En días pasados acudí con mi familia a la capital del estado y andando por allá en la plaza del Ocho Hidalgo…La del centro…Me dirigí a darle lustre a mis cansados zapatos…Muy atento me recibió y trató el aseador de calzado…Plática muy sabrosa incluida y algunos que otros pormenores de lo que sucede en la vida cotidiana de los victorenses…Pues bien, el caso es que una vez más comprobé que como los boleros de mi Soto la Marina, no hay otros…La verdad es que los aseadores de calzado de Soto la Marina por fuerza y con la razón en la mano tienen que ser considerados de los mejores en su ramo en Tamaulipas…Mis respetos para el cuate ALMAZÁN y para ASTELLO así como para el joven COLLAZO!…La joven doctora PAOLA HERNÁNDEZ CORTINA se desempeña como Directora del Centro de Salud de aquí de Soto la Marina…La joven profesional de la salud es cien por ciento marinense…Para orgullo de los que de aquí somos…Estudió la carrera de Medicina en la prestigiada Universidad La Salle de Ciudad Victoria…Y hoy en día aquí está de regreso, en su pueblo y con su gente…Poniendo en práctica lo aprendido durante su estancia en La Salle… Hablando de gente con raíz marsoteña de pura cepa, vaya un cordial además de muy afectuoso saludo para mi amigo JUAN JOSÉ ROMERO DE LA GARZA…JUAN JOSÉ es contador de profesión…Y comerciante desde hace muchos años…Tiene un negocio de abarrotes en la esquina de Felipe de la Garza con Manuel Acuña en la zona centro…Vive su vida con la tranquilidad que le genera el que sus hijos ya cuenten con una carrera profesional, que es el principal objetivo de todos nosotros como padres de familia responsables y preocupados por el futuro de nuestros muchachos…”Los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir, para gobernar con el propósito de corregir, dichos problemas, culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre” de ANGELA MERKER canciller de Alemania…”Te hablan LÓPEZ”!…La Presa “Vicente Guerrero” que es la que surte el agua para riego en los seis módulos del Distrito de Riego 086 se encuentra al 60 por ciento de su capacidad…Si no se presentan importantes precipitaciones pluviales en dos años más ya no se podría contar con agua para el riego destacó el presidente del Módulo VI de nuestro municipio MARIO AGUIÑAGA MORALES …Resalta el presidente de este módulo de regantes, que de ahí nace la importancia de que los usuarios hagan el mejor uso del líquido vital para sus cultivos…Es decir, que no desperdicien el agua!…Quienes leen esta colaboración estarán de acuerdo si les digo que el tramo carretero de Soto la Marina a Ciudad Victoria está muy bien vigilado…En el trayecto es normal encontrarnos mínimo tres patrullas de diferentes corporaciones de ida y vuelta así como a los Ángeles Azules…También es común ver que tanto los elementos de seguridad como los Ángeles Azules estén apoyando tanto remolcando vehículos como en cambios de llanta o en situaciones de mecánica…Estas acciones le dan confianza a uno como sociedad…Por ello es importante el tráfico vehicular por las noches en esta rúa…Algo impensable, en pasados tiempos!…Hoy lunes 24 de febrero se celebra el Día del Mecánico en nuestro país…AUTOJISA líderes en partes automotrices del consorcio de la Plaza Comercial Mi Pueblito cargo de ALBITA QUINTANILLA RUIZ los festejará el próximo miércoles si DIOS quiere…Será ésta la primera celebración que se realizará en nuestro municipio a quienes se encargan de tenernos en buenas condiciones mecánicas nuestros vehículos…Por cierto PEPE GUZMÁN LARA tiene 47 años de ejercer de la mejor manera como mecánico automotriz…Felicidades, al igual que a todos sus demás compañeros de oficio de Soto la Marina…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…