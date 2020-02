GRILLA POLITICA

Por: Humberto de la Garza González

Con todo el respeto que me merece la investidura presidencial, la verdad de las cosas es que nuestro país está en manos de un loco….Es lo menos que puede decirse de quien un día comete un error garrafal y otro también, porque todo hace indicar que no está bien de la memoria….Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, solo sus “chicharrones truenan”, no le importa para nada lo que opinen, digan o firmen sus muy allegados funcionarios del gobierno federal….Y lea bien porque digo lo anterior con tanta seguridad…..Resulta que gobernadores del Partido Acción Nacional decidieron no adherirse al Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI) hasta en tanto no se aceptaran algunas de sus propuestas, ya que dicho programa caree de reglas claras de operación…..Y bien, para llegar a un acuerdo, mandatarios de ocho estados se reunieron con el Secretario de Salud federal y con el Director del INSABI y tras un análisis profundo, firmaron un acuerdo donde se aceptaban sus propuestas y que para que todo quedara debidamente protocolizado solo haría falta la firma del Presidente AMLO, con quienes los gobernadores del PAN se reunirían otro día…..Pero resulta que AMLO lejos de respetar el acuerdo ya firmado por su gente cercana, les dio como postre a los gobernadores, ya que comieron con él, un No! rotundo a sus propuestas, “todo o nada”, les habría dicho, pasándose por el arco del triunfo lo acordado……Ah y pese a que había salido a decir que ya se había llegado un buen acuerdo con los gobernadores del PAN sobre el INSABI…..Otra ocurrencia, porque no puede llamársele de otra forma, es cuando sale a decir que se van acabar los “puentes” escolares, porque los estudiantes no saben de fechas históricas…..O sea, al Presidente AMLO no le importa en lo más mínimo la economía, los millones de pesos que se van a perder por esos fines de semana largo, para él es más importante que se conozca de historia, aunque se vaya a quedar mucha gente sin trabajo, por al irse para abajo el turismo nacional, los empresarios se verán obligados a prescindir de empleados……Sobre este asunto que ha causado una gran controversia no solo por parte de la sociedad, sino de quienes forman parte de la industria del turismo así como de los Secretarios de Turismo de todo el país, hay una buena noticia, el Secretario Miguel Torruco Maques ha declarado, que defenderá ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador los fines de semana largos, que le presentará números sobre lo grave que podría ser acabar con los “puentes”, ya que hasta donde se sabe, él fue parte fundamental en el pasado, para que este proyecto se concretara….Pues a ver si AMLO no lo corre por no estar de acuerdo con sus ocurrencias…….Seguramente que nadie le ha dicho al Presidente, que la celebración de los días festivos no se corre a los fines de semana, que por el contrario, los alumnos asisten a clases precisamente el día festivo, para el “puente” y eso debe ser aprovechado por los maestros para impulsar la historia, que le importa más al jefe de la nación, a que haya crecimiento económico o empleos, si para eso les paga a los “ninis”, quienes con toda seguridad no van a trabajar cuando termine el año de “beca”….Y esto no es todo, la ahí tiene usted el asunto del avión presidencial, que dijo habría de rifar porque no había quien la comprara…..Pero como para poder llevar a cabo este sorteo con la Lotería Nacional, que por cierto despareció al fusionarla con los Pronósticos para la Asistencia Pública tendrían que hacerse modificaciones a la Ley, AMLO cambia de opinión y da a conocer “que dijo mi mamá que siempre no” y que el avión no entrará en el sorteo, pero que habrá 20 millones de pesos para 100 agraciados….Y es que habría dicho que el costo del avión es muy alto y que tanto dinero le podría hacer daño a quien fuera el afortunado…..Vivillo el Presidente, el avión fue el “gancho” de su show, vender “cachitos” a 500 pesos, solo 6 millones!!!, para obtener 3 mil millones de pesos, repartir dos mil millones entre los 100 afortunados, obtener una ganancia de mil millones y quedarse con el avión….Así o más descarado….Pero que se puede esperar de alguien que se cree un mesías y que solo él tiene la verdad absoluta……Pero él no tiene la culpa, sino los millones de mexicanos que creyeron en sus mentiras y de los que todavía hay millones que le siguen creyendo, a pesar de que no hay desarrollo ni crecimiento, que la salud esta para el “perro” con perdón del “perro” y que la inseguridad en muchos estados del país sigue creciendo, ya que en su administración han matado más gente que en los sexenios anteriores….Abrazos, no balazos, es su estrategia…….Pero en fin, esta es mi opinión muy personal y respeto a las opiniones de quienes no estén de acuerdo conmigo…….En otros temas para comentarle, que allá por el mes de septiembre inicia en nuestra entidad, Tamaulipas, el proceso electoral para el 2021, donde habrán de elegirse alcaldes, diputados locales y diputados federales, en cuyo proceso los actuales representantes populares tienen derecho de acuerdo a la ley, solicitar a su partido que les permita participar en la reelección…..Y como se está viendo el panorama electoral para el 2021, todo hace indicar que la fortaleza del Partido Acción Nacional se verá reflejada nuevamente en las urnas, tal y como ocurrió en las pasadas elecciones federales, donde borró por completo las ilusiones de los morenistas de pretender adueñarse del estado….Y es que en MORENA, el partido en el poder a nivel federal, sus integrantes siguen comportándose como perredistas, ante la complacencia de AMLO, quien los ha dejado hacer lo que quieran a su antojo, como si ya no le importara el rumbo que puede tener el partido que fundó….En lo que concierne al PRI, sus bonos están más allá del sótano y de no aliarse con el PAN, que sería el partido que los pudiera mantener “vivos”, se pronostica que solos no van alcanzar ningún triunfo electoral……Pero bueno, todavía falta tiempo para ir deshojando la margarita política que tendrá su desenlace, si no me equivoco, el 6 de junio del año próximo, por lo que allá por el mes de diciembre deberá irse despejando el camino….Es todo, nos leeremos en la próxima.