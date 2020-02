EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Me comentaron unas familias que iban de paso a la frontera norte, procedentes de Veracruz, que al hospedarse en un hotel de esta localidad pudieron darse cuenta de que no cuenta con salidas de emergencia…Ni tiene áreas de fumadores…Y que a eso de las once y media de la noche, prácticamente “encierran” a los huéspedes con llave…De repente la gente de Protección Civil pudiera dedicar algo de tiempo a la revisión para constatar que todos los hoteles de Soto la Marina cuenten con las medidas de seguridad pertinentes…Y es que DIOS no lo quiera pero en un momento dado pudieran ser causa de una desgracia…Por otra parte y hablando de cosas buenas, el presidente municipal ABEL GÁMEZ junto al Secretario de Desarrollo Económico, CARLOS GARCIA GONZÁLEZ entregaron Microcréditos por más de 825 mil pesos a cuatro grupo de emprendedores que en su conjunto sumaron 36 beneficiarios aquí en Soto la Marina…El alcalde reiteró su agradecimiento y reconocimiento al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA por su permanente apoyo a la comunidad de nuestro municipio como en este caso a quienes forman parte del grupo de acreditados en sus diferentes niveles y etapas…Por cierto mi amiga LICHITA CASTILLO recibió un público reconocimiento por parte del funcionario estatal ya que tiene 15 años de ser una acreditada responsable y cumplida…Todo un ejemplo!…Soto la Marina va creciendo cada día más y para muestra una nueva colonia que se está formando por la salida a La Pesca…Son más de cien lotes los que ya se están cercando e incluso algunos posesionarios ya construyen sus viviendas…Estas son buenas noticias y es que Soto la Marina está creciendo y esto nos habla de la confianza de la gente foránea por asentarse en nuestra población y los que ya son de aquí demuestran que le están apostando al arraigo en esta su tierra…Tómelo con las reservas del caso, pero me comentaron que es posible que para el próximo semestre escolar se podría estar abriendo una preparatoria particular en esta cabecera municipal…La fuente que me hizo el comentario es un catedrático jubilado de esta localidad…Persona seria…La semana pasada celebramos el Día de la Candelaria en la mesa del café de CHON CÓRDOVA…Asistimos la mayor parte de los que ahí “arreglamos” el mundo los días de la semana…También algunos que aunque no son propiamente de todos los días, pero que de vez en cuando nos visitan como los casos de los ex alcaldes LEONEL ARELLANO OCHOA y HABIEL MEDINA, así como don ALEJANDRO ZÚÑIGA y GONZALO RUIZ HERNÁNDEZ…El ex presidente municipal NEY TAVARES no alcanzó a llegar a tiempo, pero era su intención haber asistido de acuerdo a lo que me comentó en los días posteriores…Los temas fueron variados…Pero por respeto a los visitantes, el tema político, para nada se trató…El propósito era y fue exclusivamente el de la sana convivencia…Por cierto un enorme gusto la presencia de mi enorme amigo el profesor MARCILIO RAMÍREZ quien llegó del brazo de su hijo NONO RAMÍREZ…Felicidades para HÉCTOR JAZELAM JIMÉNEZ GONZÁLEZ y para KARYME GONZÁLEZ HERNÁNDEZ quienes resultaron ganadores en el Concurso de Oratoria de sus respectivas zonas escolares…El primero es alumno de la Secundaria Técnica 12 y ganó por la zona 5 de ese sistema, mientras que KARIME hizo lo propio en la Zona 17 de Telesecundarias que encabeza el profesor JOSÉ MANUEL TIJERINA CASTILLO…Los dos se preparan de la mano de sus asesores rumbo a sus siguientes etapas…La semana pasada anduvo por acá por Soto la Marina el buen amigo RENÁN MARTINEZ BERNAL, Presidente de la Asociación de Beisbol de Tamaulipas…No pudimos saber con exactitud lo que vino a hacer…Pero se le pudo ver en conocido restaurante de la localidad…RENÁN es de toda la vida un apasionado del rey de los deportes…Y políticamente ya sabemos que juega muy pero muy cerquita del Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública HÉCTOR MANUEL GARZA GONZÁLEZ el famoso “Guasón” quien es uno de los candidateables de MORENA para el relevo sexenal que para algunos está muy lejos…Pero que para otros, no falta tanto…Todo es depende del cristal bajo el cual se mire tan apasionante tema…Lo cierto es que estamos entrando de lleno al cuarto año del presente sexenio…Y el gobernador de prosapia y de origen azul FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA luce fuerte en lo político…Y en cuanto a su función de gobierno hasta la gente de la federación le ha reconocido su gestión en cuanto tiene que ver al bajón tan significativo que la dado al rubro de la inseguridad…El gobernador tamaulipeco hoy por hoy luce en primerísimo lugar nacional, dentro del grupo de panistas que gobiernan en sus respectivos estados…CABEZA DE VACA es respetado en Tamaulipas…Y más allá del estado, en base a los resultados que su administración ha generado en beneficio de sus representados…El pasado domingo se celebró el Día del Odontólogo en nuestro país…Por ello es que procedimos ese día a entrevistar al compadre RAMÓN GÓMEZ LEAL respecto a lo que tiene que ver con su delicada profesión…Felicidades también para las odontólogas AZUCENA GARCIA CISNEROS y ALEJANDRA REYES HUERTA…Pues JAIME GUADALUPE CASTILLO YPIÑA ha dejado de ser Director de la Universidad del Norte de Tamaulipas, Campus Soto la Marina…De acuerdo a versiones hacia el interior de dicha institución de nivel superior al menos tiene ya tres semanas que dejó la dirección…No pudimos saber a ciencia cierta si a YPIÑA lo despidieron o si él decidió dejar este cargo para trabajar al cien por ciento en la cuarta transformación donde se viene desempeñando desde hace meses como responsable del Programa Becas “Benito Juárez” en nuestro municipio…Igual de cierto es que la permanencia de YPIÑA en la Dirección de la UNT local se venía complicando por algunos “detalles” que tenían inconformes a un grupo de estudiantes, así como de ex alumnos…Incluso, hace apenas una semana se hablaba de un posible plantón de estudiantes que tenían en mente ir a reclamar algunos asuntos pendientes…Plantón que por cierto, al último no se realizó…En otro orden de ideas, mi estimado amigo PACO LERMA es el fotógrafo oficial del Certamen de Belleza “Mexicana Universal Tamaulipas”…Creo a no dudarlo que este reconocimiento que se le brinda dentro de su carrera profesional es en virtud a su empeño, dedicación y enorme profesionalismo que lo han caracterizado, como todo un artista de la lente en que se ha convertido…Recordar que PACO es todo un orgullo marinense!…Pero a la par de su pasión, por la cámara, él no se ha limitado en lo profesional a este oficio y es que se graduó no hace mucho en la carrera de Licenciado en Sistemas…El pasado viernes cumplió años JUAN GARCIA GALVÁN por lo que su familia encabezada por mi hermana CHABELITA INFANTE y sus hijos lo festejaron con todo el cariño y amor que le tienen…JUAN GARCIA GALVÁN se desempeña en lo laboral como Secretario Particular del presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ quien se sumó ese día a las felicitaciones que le expresaron a su colaborador…Bastantes actividades son las que se tienen en el CATET Soto la Marina a cargo de la Maestra BLANCA ROSA DE LEÓN MÉNDEZ…No hay semana sin que no se tengan reportes de cursos y capacitaciones a la clase directiva, así como a supervisores y docentes del nivel básico de nuestro municipio, en dicho espacio dependiente de la SET…La Maestra BLANCA ROSA DE LEÓN MÉNDEZ ocupa el CATET local después de años de trabajo y deseos de superación en esta su profesión que tanto le apasiona…Pero de igual manera está ahí como resultado de sus constantes capacitaciones y al apoyo de su familia encabezada por su esposo el también maestro HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ GARCÍA ya jubilado, por cierto…Por cierto en el CATET tiene como colaboradores a BRENDA RODRÍGUEZ (primero las damas) así como a JAVIER ROJO además a JAVIER RAMÍREZ y TOÑO TORRES…En días pasados anduvo por esta localidad mi hermano RENÉ AMIGÓN INFANTE…El es nativo de nuestro Ejido La Peñita…Es maestro y se desempeña actualmente como representante de los maestros de educación física de Tamaulipas, ante la Sección 30 del SNTE que preside el profesor RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ…Me comentó el Director de la Telesecundaria de Las Tunas, Profr. SANTIAGO SÁNCHEZ RAMÍREZ que todo está listo para que el próximo jueves el alcalde ABEL GÁMEZ inaugure la moderna y funcional techumbre del plantel educativo a su cargo…Resalta el apoyo del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Así como la invaluable gestoría que a ese respecto se llevó a cabo por parte del presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ…Pude observar la semana pasada la techumbre y la verdad es que sus dimensiones son extraordinarias…Es decir, se construyó a todo lo que da…”Sin miserias”, digamos…AURELIO GARCIA es el Delegado Municipal del Ejido La Peñita…Y su hermana MARIA ELENA es la comisariado de esta misma histórica comunidad enclavada en la zona de riego de Soto la Marina…La presidenta del DIF local MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ será la madrina de la generación de estudiantes que culminará su educación media superior en el CEMSADET de La Pesca…Así me lo comentó el director de este plantel educativo de nivel medio superior MARIO ESTRADA ARELLANO…Del que no se tiene la menor noticia es del dirigente del PRI local JAVIER MOLINA…Parece como si la tierra se lo hubiese tragado…A no ser porque ya tenga “ganchada” la primera regiduría para las próximas elecciones…Y que por ello, prefiera mantener un perfil extremadamente bajo…Aunque se le está pasando la mano en eso de no “notarse”…El alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ cumplió años el pasado domingo por lo que recibió múltiples felicitaciones de su esposa MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ así como de sus hijos y por supuesto de sus colaboradores en la alcaldía, además de muchísimas de sus amistades…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…