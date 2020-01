Por: Ana Luisa García G.

1.- El fin de semana pasado, el Director de RTC (Radio, Televisión y Cinematografía) Rodolfo González Valderrama estuvo en Tampico y se abrió con declaraciones muy importantes que por lo pronto dibujan a un político con experiencia, realista, que si bien no niega sus aspiraciones por la candidatura a gobernador reconoce el proceso que debe seguirse para alcanzarla.

Pero además precisa lo que necesita Morena para conquistar victorias electorales, sabe que la aceptación al gobierno del Presiente López Obrador que confirman las encuestas no es suficiente para ganar en las urnas.

Esto a diferencia de sus correligionarios morenistas que piensan que AMLO es el “abracadabra” que les traerá el triunfo en las urnas. Eso fue lo que ocurrió a los candidatos de 2019 cuando de 22 distritos sólo ganaron 1 y se confiaron creyendo que la sombra del caudillo sería suficiente para impulsarlos a la victoria, él lo dijo así: no basta la aceptación al gobierno del Presiente López Obrador que revelan las encuestas.

Con los pies en la tierra dice González Valderrama que “no es eso lo único que se necesita, se requiere estructura, unidad y compromiso con el proyecto nacional”. Pero además hace otro señalamiento oportuno en el escenario que hoy vive el partido guinda en el forcejeo que se traen diferentes grupos que impulsan a diferentes aspirantes a presidir el instituto político.

El antecedente es que algunos morenistas dijeron “todos vamos unidos a la sesión del Consejo Nacional –del 26 de enero-) y sin hacer referencia literal, González Valderrama se refirió a la existencia de una coyuntura en Morena en este momento. “Es la renovación de la dirigencia nacional y de las dirigencias estatales, una vez que se definan, vamos a estar seguramente, todos los simpatizantes y todos los que tenemos un compromiso de sacar adelante el proyecto, vamos a estar unidos. No unidos en eso”. Esto lo consigna el portal Noticias de Tampico.

Y Ahí está un mensaje muy importante, porque tal como se ven las cosas en este momento ya hay una fragmentación del partido y como en todos los casos habrá una parte ganadora y otra derrotada, lo cual puede generarse en una división con impactos negativos en los comicios que vienen, por eso advierte él, luego de la renovación de dirigencias, todos unidos por un proyecto. Es una advertencia, un consejo o un buen deseo, como Usted lo quiera ver, pero conlleva un mensaje para la reflexión de los morenistas.

Por cierto la presencia del Director de RTC se hizo visible al ser invitado a las instalaciones de la Universidad del Norte de Tamaulipas campus Tampico. Ahí sostuvo una plática con los estudiantes, en compañía del rector Francisco Chavira Martínez, cuyo activismo político no está a discusión, dado que encabeza movilizaciones sociales en diferentes puntos del país, así es que no es casual que el alto funcionario del Gobierno de la Cuarta Transformación tuviera palabras de reconocimiento para Chavira por “la labor social” que ha tenido en la zona sur.

Es más, Rodolfo González Valderrama lo precisó así: “Es un luchador social y de compromiso con las mejores causas nacionalistas el doctor Chavira, quien tiene un antecedente muy importante dentro de la izquierda y quien también es muy cercano a AMLO”.

Por si había alguna duda, ahí tiene Usted la afirmación de uno de los tamaulipecos de primer nivel en el Gobierno del Presidente López Obrador.

CAMBIÓ DIRIGENCIA LA GOAN.- Se reunieron gobernadores panista en la ciudad de México en cumplimiento a la agenda del Gabinete de Seguridad, en ese escenario surgieron posturas en tono al INSABI, asimismo aprovecharon para renovar la presidencia de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), resultando electo Martín Orozco de Aguascalientes en sustitución de Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, quien cumplió su ciclo y este martes sostuvieron un encuentro con el Presidente López Obrador en el marco de la CONAGO en la que concurren los mandatario estatales de los diferentes partidos.

Como es del dominio público hay un escenario de protestas por la incapacidad del INSABI para cumplir la demanda de atención para la salud en la mayor parte del territorio nacional, 9 mandatarios integrantes de la GOAN manifestaron su postura de “no politizar el tema de salud porque no es prudente”.

Esta afirmación formulada un día antes del encuentro que habrán sostenido este martes con el Presidente López Obrador puede ser tomada como un signo de buena voluntad.

Sin embargo, Martín Orozco ya como Presidente de la GOAN declaró que no firmará ninguna carta de intención con el Gobierno Federal para desaparecer el Seguro Popular, además puntualizó: “somos ocho de 32 entidades que no hemos firmado esa carta de intención, ni nada que apruebe la centralización del sector salud a nivel federal, no lo vamos hacer”, así de preciso.

Al mismo tiempo dejaron testimonio de su disposición de colaborar con ese sector del gobierno federal de manera conjunta. “Apoyamos la gratuidad, pero con la certeza de que sea de calidad”, asentaron.

Por cierto en el balance del año 2019 en el seno de la CONAGO, Tamaulipas presento un saldo a favor en el tema de seguridad al registrar de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicaciones en el número 18 y 21 en homicidios dolosos e incidencia delictiva respectivamente. Esto ha sido durante los últimos dos años de manera consecutiva y lo cual resulta satisfactorio porque habiendo un parámetro de 32 entidades, la mitad de ellas, 16 pintan en los indicadores más altos en esta clase de eventos.