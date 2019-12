EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Ya estamos en diciembre!…Así es estimados lectores…El 2019 se está yendo muy rápido…Ya se empiezan a escuchar melodías propias de la hermosa época navideña…Ya va llegando diciembre y sus posadas,.. Otra navidad sin ti y otras más que son íconos del mes de diciembre…Pues entrando en detalle para agradecerles de manera infinita a las cientos de personas que nos acompañaron el pasado miércoles al festejo que por el 25 aniversario de El Redactor organizó nuestro comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ…Tan importante celebración se desarrolló en el auditorio local…La presencia de tantas amistades nos llenó de emoción a todos quienes de una o de otra manera formamos parte del equipo de trabajo de esta casa editora…En lo personal estoy por cumplir 17 años de trayectoria laboral bajo la guía del profesor HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ…Bajo su experiencia periodística de más de cuarenta años le he tratado de abrevar algunos puntos que son fundamentales para todo aquel periodista que se jacte de ser ético y profesional…Nunca meterse en la vida íntima de las personas, con todo y que sean públicas…No publicar cosas sin al menos constatarlo por al menos un par de fuentes, creíbles…Y jamás develar el nombre o los nombres de nuestras fuentes de información…Un periodista serio y que respeta su profesión jamás de los jamases dirá el nombre de sus fuentes…Pues de acuerdo a información de la presidenta interina de Bolivia en el 2016 el joven ARCHIVALDO GUZMÁN hijo de el Chapo GUZMAN estudió en aquel país bajo la protección del gobierno de EVO MORALES y hasta se le concedió una credencial especial para que tuviera acceso al palacio legislativo de aquel país…Que bonita en la conformidad…Verdad?…Dice también que el gobierno de Brasil le pidió a EVO MORALES en su momento la extradición de 16 narcotraficantes y éste simplemente ignoró dichas solicitudes…”En Bolivia todos sabemos que EVO MORALES es un narcotraficante”, añade…Pues el pasado jueves se encendió el pino navideño del Consorcio Comercial de Don HÉCTOR MEDERES…En su representación la señora RAQUEL ALONSO CARMONA tuvo a su cargo la ceremonia de este hermoso pino ante la presencia de empleados y sus familias…De esta manera es como el ambiente de la navidad ya ye hecho su arribo a Soto la Marina…En otro orden de cosas, el sector farmacéutico de Soto la Marina está preparado con suficiente medicamento para las gripas y en sí las enfermedades respiratorias de acuerdo a lo que me comentó el Gerente de la Farmacia FLOSAMED, el estimado amigo JORGE LUNA FLORES…JORGE LUNA antes fue gerente de la Farmacia UNIKA por lo que su experiencia dentro de este ramo está más que comprobada…Por cierto en Soto la Marina se tiene suficiente cantidad de farmacias si tomamos en cuenta a la Benavides y dos Similares así como la de plaza comercial Mi Pueblito y la Ahuacatlán…Y por supuesto la FLOSAMEDED por lo que estamos hablando de seis negocios de este tipo…Hablando de negocios de Soto la Marina pero de esos que ya no existen pero que dejaron y marcaron profunda huella dentro de los marinenses de antaño tendremos que mencionar las tiendas de Don RAÚL RIESTRA DE LA GARZA, así como la de Don ROSENDO TORRES…La primera casi donde empieza la bajada al río por donde estaba el Chalán y la segunda en lo que era el casco urbano de nuestro pueblo en la esquina de Díaz Mirón con Manuel Acuña…La cantina, “El Tenampa” de Don ANTONIO BALANDRANO…De Don RAÚL dicen los viejos de la comarca que le daba rabia que le fueran a comprar sus clientes en short o en playeras de resaque…”Carajo, eres un corrupto, a poco a ti te gustaría que yo fuera a tu casa encuerado?…Para después con un cinto en la mano echar en corrida de su negocio al atrevido…El buen ERASMO HERNÁNDEZ DEL ANGEL el famoso “Lamo” era un fiel creyente del Dios BACO al que de manera continua le hacía honores con botella en mano…ERASMO era buena persona, pero cuando agarraba la garra que era muy seguido por cierto la lengua se le soltaba de más y de su boca salían palabrotas que espantaban a las gentes de buenas costumbres de ese entonces…Por ello es que cada que se emborrachaba su papá decía, “no me da pendiente que ERASMO tome, lo que me da pendiente es el hocico que tiene”!…Otro personaje de los años idos de nuestro pueblo lo fue el famoso PEPE “El Mudo”…PEPE era nativo al parecer del Ejido El Verde…Le gustaba usar uniforme de color verde para hacerse la ilusión de que era policía rural, de los de ese entonces…También era aseador de calzado…Pero como se hacía a la idea de que era policía le gustaba actuar como tal en ocasiones para que le gente lo viera…Hasta ahí todo bien…Pero resulta que a mediados de los sesentas cuando se casaron ARNOLDO TAVARES DE LA GARZA y la prima IRENE RODRÍGUEZ INFANTE se hizo un pleito de los mil diablos y los pocos policías municipales que había eran insuficientes para meter paz en esa endemoniada bronca y es cuando a PEPE le pegan una pedrada en pleno tobillo que lo hizo irse al suelo retorciéndose de dolor…Eran sus gritos tan desaforados que la gente presente decía “le ha de doler mucho, porque la pedrada que recibió, lo hizo hablar”!…Saludos para mis estimados amigos ROLANDO TAVARES y su esposa CAROLINA DE LA FUENTE…Ambos de prosapia cien por ciento marinense y asiduos lectores de EL REDACTOR…La oficina de los servidores de la Nación de este municipio se encuentra ubicada en el SADER…En lo que antes se denominaba CADER en la parte norte de nuestra zona urbana…Me comenta el responsable HUGO MIGUEL ROJO RAMOS que se trabaja de manera transparente en cuanto a los censos y aplicación de los diferentes programas federales que se aterrizan en Soto la Marina…Por otra parte amigos de Cd. Victoria, como la maestra CHACHA DE ALEJANDRO y MARIO DE LA GARZA GUAJARDO, así como ALEJANDRO GOVEA y PEDRO ESPINOZA BACA estuvieron acompañando al comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ en la celebración del 25 aniversario de EL REDACTOR el pasado miércoles en el auditorio local…Nos acompañaron también el jefe de la Unidad de Estudios Superiores Agropecuarios y Ciencias del Mar en Tamaulipas JAIME ARIEL CASTILLO TORRES y los ex alcaldes como LEONEL TAVARES DE LA GARZA, ARTEMIO ARELLANO, GUADALUPE BERNAL BARRETO y LEONEL ARELLANO OCHOA…Tan extraordinaria celebración fue el marco perfecto para que se demuestre una vez más la importancia de EL REDACTOR en territorio marinense…No por nada es el espacio de información profesional que está en primer lugar dentro del ánimo de la siempre sabia y por demás exigente sociedad de Soto la Marina…Lo decimos esto con la mayor de las humildades…Conscientes de la responsabilidad que esto genera y conlleva por parte de quienes colaboramos desde las diferentes trincheras en este medio de comunicación que es nuestra casa…Llevar a cuestas el nombre de EL REDACTOR es aparte de un orgullo…También es una exigencia el sabernos comportar de la mejor manera ante nuestros lectores…Tanto en lo profesional…Como en el tema personal…Por cierto, elocuente el mensaje que con motivo del 25 aniversario envió a los presentes el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ quien refrendó su compromiso con la Libertad de Expresión por parte de la administración a su cargo y quien refrendó su reconocimiento al jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ por el profesionalismo que imprime en el cada día por medio de EL REDACTOR…En fin que el pasado miércoles se dio cita en el auditorio la clase política, económica y social de Soto la Marina…Se trabaja por parte de la administración local en el reencarpetado de buen número de cuadras en la zona urbana de Soto la Marina…Me comentó el Director de Obras Públicas, SILVERIO FRAGOSO JIMÉNEZ que esos trabajos le darán un mejor rostro al entorno urbano de la cabecera municipal…Así como son precisamente las instrucciones del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…En fin, se está cerrando bien el año en el tema del arreglo de calles en nuestra localidad por parte de la administración local…Que nunca se ha alcanzado antes, ni ahora ni después para arreglar todo el pueblo es igual de cierto…Tampoco pudieron arreglar todas las calles los alcaldes que estuvieron antes…Ni lo harán los que después van a seguir…Pero se está trabajando en esta recta final por parte del médico ABEL…Por cierto están listas para su inauguración otras cuadras que han sido pavimentadas con concreto hidráulico como la Jiménez con Boulevard Enrique Cárdenas y 20 de noviembre de la colonia tres de septiembre y la Francisco I. Madero entre Carranza y Sarabia…Pues ahí tienen ustedes que la mayoría del Congreso de la Unión que encabeza MORENA se auto aumentaron su aguinaldo, así como el sueldo para el próximo año…Austeridad, quien habló de austeridad?…La austeridad es para los niños que tienen cáncer y que se les negó presupuesto para la adquisición de sus medicamentos…Austeridad? Esa es para los campesinos a los que se les recortó más del setenta por ciento…Cual austeridad del gobierno de AMLO cuando le está dando alojo y estancia al delincuente electoral de Bolivia EVO MORALES con el dinero generado por nuestros impuestos…Austeridad federal?…A otros, con ese cuento!…El dirigente local del PAN el estimado amigo JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ cumplió un año más de vida el pasado sábado por lo que fue muy felicitado por su esposa YURI MARES y su cachorrito CARLOS RENÉ…Claro que en el transcurso del día JUAN CARLOS siguió recibiendo felicitaciones y parabienes por parte de su mamá MARISA VÁZQUEZ y el resto de su familia así como de sus múltiples amistades…Una persona ampliamente conocida en Soto la Marina lo es mi buen amigo ROLANDO TAVARES…Marsoteño de pura cepa…Bueno pues en días pasados estuve en su domicilio particular y la verdad es que me dolió verlo algo delicado de su estado de salud…ROLANDO sufrió una caída en su casa…Y por ello es que mientras avanza en su recuperación anda en una silla de ruedas…Claro que en todo este proceso de recuperación, cuenta con el apoyo incondicional de su esposa CAROLINA DE LA FUENTE y ROLANDO JR…Ánimo ROLANDO!…El Oficial del Registro civil en el municipio RENÉ GALVÁN CASTILLO, recibió con el mejor de los agrados la elección de MARIELA LÓPEZ SOSA como Secretaria General del PAN en Tamaulipas…MARIELA fue Directora del Registro Civil en el Estado por lo que se desempeñó como jefa de RENÉ GALVÁN durante una buena parte del actual sexenio y por lo tanto existe una excelente relación entre ambos…También es cierto que el nuevo líder del PAN en Tamaulipas LUIS “Cachorro” CANTÚ GALVÁN es muy allegado al alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Igual es de cierto que que el alcalde conoce al jerarca estatal del PAN desde que éste era un niño y se expresan un afecto y confianza que rebasa más allá de lo que es el tema político…Por lo tanto se puede decir con certeza que el médico ABEL quedó muy fortalecido con este cambio en el liderazgo azul tamaulipeco…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…