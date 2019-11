EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Falleció el muy estimado amigo ROSENDO CANCHOLA DE LEÓN el pasado viernes por la mañana…Fue sepultado al día siguiente en el panteón de esta cabecera municipal…Vaya desde este espacio nuestro abrazo solidario para sus hijos e hijas…De manera muy especial para el QFB ROSENDO ISAC CANCHOLA GONZÁLEZ y su hermano…..Fue ROSENDO CANCHOLA un hombre entregado a su familia…Y comerciante de pura cepa…Al lado de su esposa también ya fallecida Doña ELSA GLORIA GONZÁLEZ, le dieron vida a una muy prestigiada negociación de abarrotes aquí en Soto la Marina….Que en paz descanse!…Pues la semana pasada el Presidente AMLO se comparó con JESUCRISTO…Ahora solamente esperamos que haga revivir a los muertos…Que haga caminar a los inválidos…Y que convierta el agua en vino!…En verdad estará al cien por ciento de sus cabales nuestro presidente?…En sus campañas y ya al inicio de su gobiernos se comparaba con JUÁREZ y LÁZARO CÁRDENAS…Será que estos próceres ya le quedaron “chicos”…Qué bárbaro AMLO…Urge un psiquiatra en Los Pinos!…Ya estamos bien entrados en noviembre…Un mes más y empieza el calor navideño entre las personas de buena fe de este mundo…Aquí en Soto la Marina las tiendas de ropa y calzado ya lucen prendas propias de la temporada…Es decir, chamarras, suéteres, sudaderas y botas empiezan a apoderarse de los exhibidores comerciales de nuestra localidad…Hasta ocioso es apuntar que la temporada de navidad es la más hermosa del año…DIOS padre nos permita disfrutarla!…Se espera un cierre de año 2019 con muy bajas temperaturas…Y es que igual de cierto es que en los últimos diciembres las temperaturas han sido en Soto la Marina por así decirlo, cálidas…Pero esperamos que haga frio y es que en verdad que una navidad sin frío pierde su esencia…Entrando en materia para comentarles que los panistas tamaulipecos tendrán nuevo dirigente en la persona de LUIS RENE CANTU GALVÁN…Es el único que se registró para contender por el liderazgo azul estatal…Lo acompaña como propuesta para la Secretaría General a MARIELA LÓPEZ…Por cierto MARIELA LÓPEZ es muy amiga del alcalde de Soto la Marina ABEL GÁMEZ CANTÚ…Y también tiene una excelente amistad con el oficial del Registro Civil RENÉ GALVÁN CASTILLO, quien fue su jefa cuando fungió como Directora del Registro civil en Tamaulipas…Lo cierto es que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA tiene y mantiene un férreo control de la vida política de su partido en el estado y es que las dos propuestas tanto para la presidencia como para la secretaría general del partido tienen su firma y su sello…El control interno del PAN en Tamaulipas solamente tiene un jefe y se llama FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Igual de cierto es que MARIELA LÓPEZ se identifica con el equipo del Secretario General de Gobierno CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS pues incluso fue alcaldesa en el municipio de Xicoténcatl, la guarida política del famoso “truco”…En otro orden de cosas el Director del COBAT local, JUAN LEOPOLDO INFANTE GARCIA tiene nueve jefe estatal, ya que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA entregó nombramiento a MARIO LEAL RODRÍGUEZ como nuevo Director General del Colegio de Bachilleres en Tamaulipas…MARIO LEAL que se venía desempeñando como Subsecretario de Planeación en la SET sustituye a CÉSAR GUERRA MONTALVO…Igual de cierto es que el Delegado de SEBIEN estatal, LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA anda muy contento, porque el gobernador ratificó ahora como Secretario de la SEBIEN en el estado a RÓMULO GARZA MARTINEZ, con quien tiene una excelente amistad…Tanto en el plano laboral como en el aspecto personal…Buenos son los comentarios que se escuchan en torno al regidor del tricolor RAÚL RAMÍREZ, pues en días pasados apoyó a una familia de Tampiquito con block…Así como antes lo había hecho con otra familia de Benito Juárez…Ya que andamos por Benito Juárez un saludo para mi estimado amigo ARIEL PERALES OCHOA, eficiente Director de Alcoholes del Ayuntamiento de Soto la Marina…Y siguiendo con el ejido Benito Juárez, como no acordarme de una gran herencia de amistad que me dejó mi papá y me refiero al Profr. MARCILIO RAMÍREZ…Tesoro de amigo…Enorme ser humano y ejemplar habitante de nuestro planeta…Frondoso tronco y raíz gigante de una hermosa familia de bien que supo formar al lado de su amada esposa LUPITA RODRÍGUEZ…En otro orden de cosas, la verdad es que el equipo de trabajo del alcalde ABEL GÁMEZ se aventó un diez con la limpieza del panteón de esta localidad…Y también de los panteones de La Pesca y Tampiquito…Las reacciones de los visitantes a estos espacios fue de lo más positiva…Lucieron estos camposantos bien limpios y por ello con una imagen de resaltar de buena manera…Parece ser que hasta el pasado fin de semana las condiciones del clima ya habían permitido que se tenga un importante avance en las obras de pavimentación que se llevan a cabo en algunos sectores de la cabecera municipal…De acuerdo a lo que me comentó el Director de Obras Públicas, SILVERIO FRAGOSO las indicaciones del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ son en el sentido de que estas se realicen con los más altos estándares de calidad…Me comentaban algunos ciudadanos que ya tiene cierto tiempo de que el presidente municipal puso en marcha estos trabajos…Lo que es cierto…Pero también es muy cierto que las benditas lluvias han retrasado el desarrollo de los trabajos…Lo de la captura y posterior liberación de “El Chapito” GUZMAN de plano ya se convirtió en un verdadero circo por parte del gobierno federal…Le han querido mentir al pueblo de México no sé ya ni cuantas veces…Que primero se lo encontraron de manera fortuita…Después que sí iban por él para extraditarlo a Estados Unidos…Que lo soltaron porque no había orden de aprehensión y después que si había orden…Que el gobierno federal ya no va a perseguir a los líderes del narco…Que siempre sí que seguirán en la lucha contra la delincuencia organizada…Total que AMLO está peor que VICENTE FOX cuando despachaba como presidente…Pobre gente la que tiene AMLO en comunicación social…Todos los días tratando de adivinar con qué tontería irá a empezar el día…Y luego ingeniársela ellos mismos para enmendarle la plana…Lo peor de esto es que el pueblo bueno sigue dándole su voto de confianza…Qué Bárbaro!…En temas locales me reportan de parte de muy buenas fuentes que no pocos trabajadores de la educación de Soto la Marina acudieron a afiliarse, en días pasados, al partido político que ELBA ESTHER GORDILLO MORALES pretende fundar…Que la afiliación se realizó en la ciudad cañera de Mante, Tamaulipas…Que entre los que se afiliaron hay algunos cuadros muy conocidos dentro del entorno político municipal y por lo tanto, cuyos nombres van a dar mucho de qué hablar…Ya recuperado al cien por ciento se encuentra mi hermano MARTIN INFANTE HERNÁNDEZ después de la operación a la que se sometió en fechas pasadas…Se encuentra trabajando de lleno en su desempeño docente en la Secundaria Técnica del Poblado La Pesca…Un muy digno tercer lugar estatal, es el que se trajo el joven estudiante del COBAT local JUAN JESÚS CISNEROS RUBIO del certamen La Voz COBAT 2019 que se celebró en el Puerto de Tampico la semana pasada…Claro que su Director, JUAN LEOPOLDO INFANTE GARCIA así como sus compañeros alumnos y la planta de catedráticos de la institución le expresaron sus más sinceras felicitaciones por tan destacado logro…En el CBTA local recordaron y honraron la memoria de CLEMENTE GIL CÓRDOVA y JORGE ALBERTO CÓRDOVA MONTES durante la instalación del altares de muertos que realizaron en la explanada principal el pasado viernes…Los dos fueron docente en la prestigiada institución de nivel medio superior…CLEMENTE se había ya jubilado….Mientras que JORGE ALBERTO recién iniciaba su trayectoria como docente…Claro que hicieron acto de presencia algunos familiares de ellos dos…Mientras que el altar de la presidencia municipal se instaló en recuerdo del ex alcalde RUBEN HINOJOSA CORTINA y de LUIS ALFONSO ABUNDIS CONDE…Los dos se desempeñaron hasta el final de sus días como funcionarios de la alcaldía…En otro orden de ideas el primo CRUZ INFANTE no se raja y lo podemos ver a diario con su negocio de naranjas y toronjas a un costado de la plaza principal de Soto la Marina…El primo CRUZ ha tenido algunos detalles de salud en estos días…Pero los enfrenta con el mejor de los ánimos…Como debe de ser!…Algunos miembros de la familia ARGUELLO DÁVILA recordaron a sus papás don DOROTEO ARGUELLO y doña AMPARO DÁVILA…Hasta música les llevaron a su tumba el pasado viernes que se celebró el día de finados…En la Escuela Primaria “Felipe de la Garza” recordaron el día de finados precisamente al general cuyo nombre lleva esta prestigiada institución educativa como lo fue el General “ FELIPE DE LA GARZA”…Pues la Telesecundaria “Manuel Cavazos Lerma” del Ejido La Piedra obtuvo el primer lugar en el Concurso de Escoltas que en la etapa municipal se desarrolló en el auditorio de esta localidad, con lo que se ganaron el pase a la justa de inter zonas a llevarse a cabo en fechas próximas…De esta manera la Telesecundaria de La Piedra se mete de lleno a la élite de los planteles de telesecundarias de Soto la Marina que están a cargo del supervisor JOSÉ MANUEL TIJERINA CASTILLO…Se acuerdan de la visita de AMLO a Soto la Marina de manera concreta al Hospital Rural?…Pues los días pasan y pasan desde esa ocasión y de esa visita solamente lo que nos queda son aquellas frases ridículas de fuchila y guacala…Pues no dejó apoyo alguno para esta institución de salud…AMLO vino, hablo y habló y habló, pero hasta por los codos…Pero no dejó un solo peso para infraestructur,a ni nada que se le parezca…Puro rollo nos trajo…Y un populismo endiablado…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…