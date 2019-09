POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- No es por intrigar (como acostumbra a decir la periodista Martha Isabel Alvarado), pero…El PRI va en retroceso, el nuevo Delegado enviado por el Comité Ejecutivo Nacional a Tamaulipas, José Luis Garza Ochoa no “pinta” para grandes faenas, menos si tiene que atender también al partido de Nuevo León, bien dice el refranero, <el que a dos amos sirve, con alguno queda mal>.

El hombre a sus 45 años de existencia apenas si ha sido regidor y diputado local (2015-2018) en el Congreso de Nuevo León, eso sí por mayoría, ya sabe cuándo menos lo que es una campaña, los demás puestos que abonan a su formación son en las filas juveniles del Tricolor y al parecer esta será “su primera vez” como Delegado del CEN en un estado.

¿Cómo estará el panorama? que no lo quisieron exponer a los medios en su primer día de actividades. Hasta ayer en el CEN del PRI no tenían claro si el conducirá el proceso de sucesión o será provisional, porque tampoco había fecha para cuando lanzar la convocatoria, pero no se les ve prisa.

Nada más falta que sea otro recomendado de San Pedro Garza García. Porque sabrá Usted que la filtración del nombre de Tomás Gloria Requena proviene de Nuevo León, hay una historia que lo vincula con el exgobernador tamaulipeco que en otro momento comentaremos.

Para colmo el Delegado del CEN, Garza Ochoa tiene otra responsabilidad en el Comité Directivo Estatal Tricolor de Nuevo Laredo, encargado de Gestión Social, de tal manera que los priistas de uno y otro estado tendrán que compartirlo, y eso durante preparativos de campaña no es posible y menos cuando en el vecino estado se estarán preparando para dar la batalla en pos de la Gubernatura en 2021.

En este momento la preocupación de los pocos priistas tamaulipecos leales al partido, es que los mensajes hasta ahora enviados por el CEN que preside Alejandro Moreno Cárdenas no son alentadores.

Por otra parte Alito Moreno acaba de dar posesión a la tamaulipeca Monserrat Alicia Arcos Velázquez, como Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres ONMPRI, exdiputada local y exdiputada federal ala que hay que reconocer que realizó gestoría en beneficio de sus paisanos maderenses.

2.- El homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ofrecido en el Senado de la República y convocado por el Partido Movimiento Ciudadano, encierra un doble mensaje. No sólo fue una exaltación del hombre que ya hizo historia aunque no llegó al poder (¿recuerdan la frase de Muñoz Ledo?). La diferencia entre Porfirio y el hijo de Tata Lázaro, es que este último no fue comprado con las miserias que da el poder.

Cuauhtémoc no ha doblado la cerviz ante ya sabe Usted quien. Incluso a su hijo Lázaro Cárdenas Batel la 4ª T lo alquiló como coordinador de asesores, pero ni así convencieron al padre, por eso este homenaje consistente en la develación de un busto del ingeniero y fundador del PRD e imposición de su nombre a la Sala de Juntas del MC es trascendente, fue un acto modesto como lo ha sido siempre Cárdenas Solórzano, pero de profundo significado por las figuras prominentes que reunió, las de ayer y la de hoy, pero todos con la influencia del peso político que les ha proporcionado la historia.

No podía falta Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y compañero de andanzas de Cuauhtémoc en el PRD, asimismo la flamante nueva Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Mónica Fernández Balboa, pero también estuvieron Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida Ochoa, Ivonne Ortega Pacheco, esta última recién renunció al PRI, el ex rector de la UNAM, José Narro Robles y muchos otros identificados con el proyecto “Futuro 21”, es el caso del Dr. Miguel Ángel Mancera.

Presentes, Dante Delgado coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano partido que convocó a este homenaje, y los coordinadores de las bancadas del PAN, Mauricio Kuri y el Vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve.

Todos o casi todos los asistentes representan una opción contraria al gobierno de la 4ª Transformación, quizá por eso aceptó con gusto el homenaje el ingeniero Cárdenas.

NO MÁS ARMAS A DELINCUENCIA: PEÑA FLORES.- En Tampico a donde asistió al I Informe del alcalde Jesús Nader, el diputado electo Gerardo Peña Flores, fijó el posicionamiento de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de Tamaulipas en los temas del aborto y legalización de la marihuana, y refirió: “No vamos apoya algo que dañe a la sociedad, como son la familia y la vida”. “Por el contrario vamos a recuperar el tejido social y a dañarlo más, nos proponemos poner en orden muchas cosas, entre ellas el respeto al prójimo y recuperar las buenas costumbres”.

El extitular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado, considera que: “No debemos darle más armas a la delincuencia para dañar el tejido social, en cambio debemos fortalecer prácticas como el civismo para reconstruirlo”.

A Peña Flores se le ve encaminado a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de la próxima Legislatura Tamaulipeca que estará arribando al Congreso el próximo 1 de octubre.

EL PVEM TIENE RELEVO DE KING .- La franquicia del PVEM más conocido como el Partido Verde, está por tomar su 2º aire en Tamaulipas tras la renuncia de su dirigente estatal Patricio King López al principio de esta semana, al parecer ya hay relevo en la persona de Ricardo Gaviño.

Usted sabe que en esta entidad este partido no logró captar el 3 % para mantener su registro, incluso durante el proceso de 2019 participó sin disponer de prerrogativas y no ocupará ninguna curul en la legislatura local que inicia el 1 de octubre.

Pero a nivel nacional el PVEM conservó su registro, tiene 13 elementos de los 500 que conforman la Cámara de Diputados y sus seis senadores de un universo de 128 han sacado de apuros en algún momento a Morena.

El PVEM ha realizado alianzas con el PAN, el PRI, ahora con el partido guinda.