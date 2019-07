EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Ahí tienen ustedes que al Presidente LÓPEZ le siguen renunciando funcionarios de primerísimo nivel…Hace un mes le aventó el arpa el Director del IMSS, GERMÁN MARTÍNEZ PACHECO…Y la semana pasada le presentó su renuncia nada más y nada menos que el Secretario de Hacienda CARLOS URZUA…Este funcionario le renunció bajo el argumento de que las políticas públicas del gobierno federal las están aplicando de manera desordenada y sin la menor idea de cómo se deben de realizar…También habla de conflictos de interés hacia el interior del equipo presidencial…Como siempre el presidente incapaz como es de aceptar que se equivoca dice que nada de esto es cierto…Pero da la casualidad que tanto el que fuera Director del IMSS como el que estuviera en Hacienda le renunciaron en medio de denuncias de políticas erróneas y populistas…Ahora ni como culpar el Presidente LÓPEZ a la prensa fifí o a los conservadores o la mafia del poder…Estos señalamientos los están formulando quienes fueron funcionarios de primer orden en su gabinete presidencial…Pues en la presidencia municipal ya están de vacaciones desde el pasado viernes…Como lo anunció de manera oportuna a la comunidad el secretario del ayuntamiento JOAQUIN CASTILLO GARCÍA…Salieron el viernes…Y retornan al igual que en el Gobierno del Estado de Tamaulipas hasta el 29 de este mismo mes de julio…La semana pasada les comentamos en este mismo espacio sobre las actividades que se han estado realizando en la playa de La Pesca, por instrucciones del Gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Y que tanta actividad programada en nuestro máximo paseo natural se convierte o se genera en ingresos económicos importantes para los comerciantes y prestadores de servicios de esa localidad…Todo esto por los miles de paseantes que llegan a disfrutar de las actividades en referencia…Si en la zona urbana de Soto la Marina se registran altas ventas…Pues imagínense en La Pesca?…Es importante puntualizar esto para que la gente que no entiende acepte y valore el esfuerzo que el gobierno del estado realiza para que la derrama económica de la gente de La Pesca se eleve y se fortalezca…La cercanía y el aprecio del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA se nota y se siente…Estos son hechos…No palabras…Y nada más para que vean el cariño del gobernador para nuestro municipio, ahí tienen ustedes que la semana pasada se puso en marcha en la Primaria “Lázaro Cárdenas” la inauguración estatal del Programa Escuela Tamaulipeca de Verano…Llegaron numerosos maestros de todo el estado a este evento que encabezó el encargado de despacho de la SET, MARIO GÓMEZ MONROY, en representación del gobernador y pudimos ver antes y después de la ceremonia que restaurantes como el “Tampico” y otros más estuvieron a reventar de comensales…Y las gasolineras y los Oxxos ni se diga…Ya que hablamos de este evento, en verdad nos dio mucho gusto que entre el equipo de trabajo del líder de los maestros en Tamaulipas RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, se desempeñan seis profesores nativos de Soto la Marina…GUADALUPE GÁMEZ GARZA de El Saladito; JUAN REYES IBARRA de Lavaderos; FERNANDO MARTINEZ PACHECO de La Piedra; CECILIA ROBLES RIESTRA de esta cabecera municipal; RENÉ AMIGÓN INFANTE de La Peñita y VÍCTOR YÁÑEZ ARELLANO de nuestra zona urbana, pero con raíces en “El Verde”…Nunca un Comité Ejecutivo de la Sección 30 del SNTE había estado tan representado por gente nativa de nuestro municipio, como en este caso el que encabeza RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ…Claro que algunos de ellos están en el comité estatal del sindicato de maestros bajo la representación de sus delegaciones que se encuentran en otras partes del estado en donde ellos se desarrollan profesionalmente…El pasado lunes 8 de julio partió a los brazos de nuestro DIOS el señor VENANCIO PÉREZ RIVAS a la edad de 101 años…Con don VENANCIO se fue un importante girón de la historia viviente del Ejido La Peñita…Don VENANCIO era uno de los fundadores que aún sobrevivían, junto a su esposa Doña PORFIRIA PICÓN…Ya cumplidos sus 101 años de edad todavía don VENANCIO andaba caminando y realizando una que otra actividad…Todo un hermoso roble…Pero una caída sobre su propio peso le fue minando su salud…Don VENANCIO PEREZ era originario del Estado de San Luis Potosí pero llegó a La Peñita casi recién casado…Por lo que amó inmensamente a esta comunidad en la que nacieron sus hijos e hijas…No hay palabras para describir el sentimiento que embarga al que escribe por la partida eterna de quien fuera aparte de compadre, un enorme amigo de mis viejos FERNANDO INFANTE y REYNITA HERNÁNDEZ…La casa de Don VENANCIO y Doña PORFIRIA a la que más que dividir las unía una cerca de alambre, era también mi casa…Los “burritos” que hacía a base de tortilla de masa recién salida del comal, embarradas de sal tan sabrosos que hacía doña PORFIRIA para sus hijos e hijas eran también para mí en nuestra ida niñez…Un verdadero manjar!…Por lo tanto el dolor que hoy sufre su familia también me corroe y recorre mi ser…El saludo solidario, amoroso y fraterno para toda su familia…Descanse en paz, Don VENANCIO PÉREZ, uno de los grandes, uno de los gigantes, del Ejido La Peñita!…Me pude dar cuenta por parte de fuentes dignas de todo crédito que LUPITA GONZÁLEZ quien se desempeñó como Jefa del CADER de Soto la Marina, acaba de recibir en días pasados un muy importante puesto en la Delegación del SADER en Tamaulipas…Queda al frente del Programa Agropecuario a nivel estatal, lo que se puede considerar como un muy destacado ascenso dentro de su trayectoria profesional laboral en esta dependencia del gobierno federal…Si ya hemos visto los miles de despidos que se están llevando a cabo en todo el país en los SADER en donde las revisiones del gobierno federal están siendo de lo más estrictas…Entonces dentro de este escenario, si a LUPITA le acaban de dar este ascenso, entonces es una prueba de que su paso por el antes conocido como CADER en el municipio, fue aparte de óptimo a todas luces de lo más transparente…Felicidades LUPITA!…Pues se ha visto muy seguido a SERGIO LOZANO atendiendo por los rumbos de las oficinas de Seguridad Pública…A no ser que ahora sea el nuevo juez calificador…Digo esto porque la permanente presencia de SERGIO LOZANO por esos rumbos coincide con la ausencia de JUAN JAVIER CRUZ GÁMEZ…Quién sabe!…El pasado viernes 12 de julio inició la canícula, misma que concluye hasta el 20 de agosto!…Se esperan cuarenta días de infernal calor en Soto la Marina…Por ello es que el Director de Protección Civil, ENRIQUE ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ hace un llamado a la comunidad para que tomen las debidas precauciones, como no exponerse demasiado a los rayos del sol…Y de igual manera que las personas se hidraten de manera continua…Sobre todo que la atención se esmere en los niños, personas adultas y quienes son diabéticos e hipertensos…Si de por sí las temperaturas en el termómetro ya venían oscilando casi de manera permanente en cerca de los 40 grados y en ocasiones hasta un poco más…Cuestión de imaginarnos ahora que entramos a la época más caliente del año!…Pues me comentó el Director de la Primaria “Alberto Carrera Torres” mi estimado amigo JOAQUIN CASTILLO GARCIA, que el próximo ciclo escolar no se aplicarán cuotas por concepto de inscripciones en el plantel a su cargo, pensando en proteger el bolsillo de los padres y madres de familia…La verdad es que esta escuela, se sacó, un diez!…Quién sabe si los de la CFE ya hayan acudido al rancho San Isidro al que todavía hasta el pasado miércoles, lo tenían, sin el servicio de energía eléctrica desde hace más de un mes!…En otro asunto, Criminales, literalmente hablando…Insensibles…Pero rapaces y voraces cuando de cobrar el recibo se trata…Claro que hay evidencias de ciertos ranchos a los que les brindan el servicio de manera rápida aunque no hayan reportado al infame conmutador al que nos tenemos que comunicar los clientes, ”normales”… Pues el pasado miércoles acudimos a darle cristiana sepultara a quien fuera nuestro buen amigo BRUNO DEL ÁNGEL VÁZQUEZ…Acompañamos a sus familiares a hacer entrega de su envoltura física a nuestra madre tierra…Fue BRUNO un hombre joven de lucha y de trabajo…Pero los destinos de nuestro DIOS solamente él los aplica…Solo el padre DIOS sabe porqué y como suceden las cosas…En fin BRUNO ya reposa para siempre…Pero su esencia y sus recuerdos aquí siguen entre nosotros…Fue un amante de las flores y las plantas…Tanto así que creó y le dio vida al lado de su familia a un vivero del cual sacaba el sustento para los de su casa… otra parte, el regidor de MORENA en el cabildo local CONCEPCIÓN LOZANO GÓMEZ, estuvo presente en el presídium, dentro del marco de la ceremonia de graduación del CBTA local…Comentando con algunos amigos de esta cabecera municipal sobre el periodo vacacional de verano, uno de ellos muy sarcástico expresó, como creen que voy a tomar vacaciones, “si no tengo para quedarme, ,menos para salir”!…En otro orden de ideas me comentan que sí hubo rapiña de cerdos que traía a bordo un tráiler que se volcó frente al Rancho “Los Pescados” de este municipio el pasado miércoles por la noche…Pues el estimado amigo RENÁN MARTINEZ BERNAL anduvo por acá en Soto la Marina el pasado jueves, ya que acudió como invitado a la ceremonia de graduación del CBTa local…Es evidente la cercanía de RENÁN con el Oficial Mayor de la SET, HÉCTOR MARTIN GARZA , a juzgar por el material de sube de manera permanente en su red social…La titular del CREDE local MARIA DOLORES CASTRO NARVAEZ representó al Alcalde, ABEL GÁMEZ en la ceremonia de fin de cursos del CBTa 271 de Soto la Marina que se desarrolló en el Auditorio Municipal…El Director del COBAT local, JUAN LEOPOLDO INFANTE GARCIA fue padrino de la generación de egresados de la Escuela Primaria “Luis Puebla y Cuadra” de la Colonia Barrio Blanco…El Ing. VENANCIO GARZA CEDILLA quien estaba como jefe del SADER en Jiménez ahora es el Jefe de Distrito de Abasolo…Cargo que ostenta desde hace más de una semana…Pues apenas acababan de sepultar a don VENANCIO PÉREZ en La Peñita, cuando falleció el buen amigo FRANCISCO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ de esa misma localidad…A la edad de 73 años PANCHO se fue a hacerle compañía a su consuegro al lado del gran arquitecto del universo…Mis sinceras condolencias para quien fuera su esposa, MARIA JASSO, así como a todos sus hijos e hijas…Tanto don VENANCIO como PANCHO RODRÍGUEZ jamás se metieron en problemas o pleitos con nadie de La Peñita…Almas buenas las de los dos…Por motivo del periodo vacacional de verano no saldrá a circulación la edición del 22 de julio de EL REDACTOR…Hasta el 29 primero DIOS estaremos de regreso con ustedes, pero les recordamos que en el Facebook los tendremos al tanto de la información más sobresaliente…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…