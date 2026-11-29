Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 29 de 2026.- Con la participación de más de 3 mil asistentes, concluyó el Congreso de Infraestructura Nacional, un encuentro que reunió a representantes del sector de la construcción, especialistas, empresarios y profesionales para compartir conocimientos, intercambiar experiencias y generar oportunidades de colaboración en materia de infraestructura y obra pública.

El evento fue organizado por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas, en colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), consolidándose como un espacio de diálogo y vinculación entre los distintos actores del sector.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya realizó la clausura oficial del Congreso de Infraestructura Nacional, destacando la importancia de generar espacios que fortalezcan la participación de la iniciativa privada, además de promover la actualización profesional y contribuir al intercambio de conocimientos para impulsar el desarrollo de infraestructura.

Con este encuentro, el Gobierno del Estado refrenda su disposición de trabajar en coordinación con los organismos empresariales y el sector de la construcción, promoviendo la colaboración, innovación y generación de oportunidades que impactan al crecimiento económico y al desarrollo de Tamaulipas.

En el desarrollo de actividades de este magno evento, se llevaron a cabo diversos paneles de análisis y conferencias magistrales, en los que especialistas y representantes de la industria abordaron temas relacionados con los retos, las oportunidades y las nuevas perspectivas para el desarrollo de infraestructura, propiciando el intercambio de ideas y experiencias entre empresas, instituciones y profesionales.

Asimismo, la realización de este congreso representó una importante oportunidad para impulsar la actividad económica en Tamaulipas, mediante la derrama generada por la llegada de participantes y visitantes, además de fortalecer los vínculos comerciales y abrir posibilidades para nuevos proyectos y alianzas entre empresas del sector.

Cabe destacar que como parte del cierre, se presentó la conferencia del influencer Arqui Juve, quien compartió sus conocimientos y experiencias con las y los asistentes, en su mayoría estudiantes del Tecnológico de Victoria, Nuevo Laredo y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, poniendo el broche final al programa de conferencias de este importante congreso que por primera vez tuvo como sede Ciudad Victoria.