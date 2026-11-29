Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Noviembre 29 de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) llevó a cabo el Tercer Maratón por la Lectura y las Artes en la Escuela Primaria “Prof. José Martínez y Martínez”, en Ciudad Victoria.

Acompañado por autoridades educativas, directivos y docentes del plantel, Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, participó en esta actividad que tuvo dos objetivos: promover entre las alumnas y los alumnos la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, así como fomentar el hábito de la lectura.

El titular del sector educativo intervino con una lectura en voz alta, en la que se resaltó que todas las mujeres y niñas deben recibir un trato digno y tener las mismas oportunidades que los hombres.

Destacó que, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en México se ha avanzado mucho, pero que también se debe reflexionar sobre las condiciones de discriminación, acoso e incluso abuso que lamentablemente enfrentan algunas mujeres, lo cual no debe ser permitido.

Precisó que el mejor ejemplo del avance en este tema en nuestro país es que México tiene por primera vez una mujer presidenta de la República, quien con su llegada al poder rompió el techo de cristal y ha manifestado públicamente que con ella llegaron todas las mujeres.

Expresó también que, a pesar de encontrarnos en la era de la tecnología y de la inteligencia artificial (IA), las personas jamás deben perder la capacidad de reflexionar, de analizar y de sentir, proceso que se concreta a través de la lectura, por lo que hay que seguir promoviéndola.

“La lectura sigue siendo el proceso que más nos hace ser personas, por eso en las escuelas primarias cómo aquí en la José Martínez y Martínez, pues tenemos que seguir fomentando que los niños, que las niñas se sigan aficionando a la lectura, la lectura al final del día enriquece el espíritu, hace que dominemos el lenguaje y también nos hace que nos comuniquemos mejor”, puntualizó.

Subrayó el compromiso del Gobierno del Estado y del gobernador Américo Villarreal Anaya con las niñas, los niños y los jóvenes de Tamaulipas de brindarles una educación libre de violencia, de calidad y con un enfoque en valores como el respeto, la inclusión y la solidaridad, en la que el humanismo se convierta en la visión de las y los estudiantes.

Como parte del maratón de lectura, alumnas, alumnos, docentes y autoridades educativas leyeron historias cortas. Además, la Secretaría de Educación entregó a la escuela una dotación de libros para que las y los estudiantes puedan consultarlos en la biblioteca.