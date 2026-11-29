-Con charlas, módulos informativos y asesoría buscan fomentar el autocuidado de las personas jóvenes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 29 de 2026.- Con el propósito de acercar información oportuna y herramientas de prevención a las juventudes tamaulipecas, se realizaron jornadas educativas vinculadas a la estrategia “EduSex” en las regiones norte y sur del estado, con la participación del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, dirigido por su director general, Oscar Azael Rodríguez Perales.

En Reynosa, las actividades tuvieron sede en la Universidad TecMilenio, donde se impartieron conferencias enfocadas en las juventudes y se instaló el módulo móvil EduSex para brindar atención y orientación a las y los asistentes.

Por su parte, en la zona sur se inauguró la plática “EduSex” dirigida a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) de Tampico, con el respaldo de su directora, Elda Ruth De Los Reyes Villarreal, representada en el encuentro por la secretaria técnica, Esperanza Sida Ponce.

Este espacio se llevó a cabo de manera conjunta con la Coordinación de Participación Estudiantil, encabezada por José Salvador Vidales Del Ángel, el Instituto, representado por Erick Eduardo González Loredo, delegado municipal en Ciudad Madero, y la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

Durante la jornada, la conferencia estuvo a cargo de la Dra. Estefanía Ibarra Peñaloza, la Lic. Liliana Adonai Domínguez Zúñiga y la Lic Benita Yulissa Castro Balleza. Las ponentes compartieron información relevante y reflexiones orientadas en el cuidado, la prevención y el desarrollo integral de la comunidad estudiantil, sumándose a los esfuerzos de la institución educativa por ofrecer espacios formativos y de acompañamiento que fortalezcan el bienestar del alumnado.

La realización de estas actividades en Reynosa y Tampico refleja el trabajo coordinado entre instituciones académicas, dependencias de salud y organismos juveniles para abordar temas de prevención con las nuevas generaciones, fomentando entornos informados y de apoyo durante su etapa estudiantil.

Estas acciones forman parte de las labores interinstitucionales impulsadas por el gobierno del estado a cargo del doctor Américo Villarreal Anaya, a través del INJUVE de la Secretaría del Trabajo, con el objetivo de fortalecer el bienestar y el desarrollo integral de las juventudes de la entidad.