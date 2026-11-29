En el 2026, el rector Dámaso Anaya termina 23 obras de infraestructura en 7 campus de la UAT en todo Tamaulipas

Con transparencia y ejercicio responsable del presupuesto, la administración del rector Dámaso Anaya edifica obras necesarias para el crecimiento, la calidad y la cobertura educativa de la máxima casa de estudios de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.- 29 de noviembre de 2026.- Como parte del balance de actividades de 2026, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), encabezada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, impulsa un programa de 23 obras de infraestructura en sus campus y dependencias académicas de Ciudad Victoria, El Mante, Nuevo Laredo, Río Bravo, Reynosa, Matamoros y Tampico-Madero.

Estas acciones responden a las políticas institucionales de crecimiento, calidad y cobertura educativa que impulsa el rector de la UAT, y son posibles gracias a una política de manejo responsable y transparente de los recursos universitarios, en apego al Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028 y al presupuesto 2026 aprobado por la Asamblea Universitaria, como máximo órgano de gobierno de esta casa de estudios.

Con ello se da prioridad a las necesidades de infraestructura que planteó la propia comunidad universitaria, edificando únicamente obras necesarias, con planeación, orden y rendición de cuentas.

Entre las obras de mayor impacto, se destacan: la construcción de diez aulas nuevas en Río Bravo, Reynosa y Nuevo Laredo; en la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante avanza la primera etapa de un edificio de tres niveles, mientras que en la Preparatoria UAT Tampico (de reciente creación) se adecuan espacios en el Laboratorio Experimental B.

En otro rubro estratégico para el crecimiento en la zona norte, se destaca el proyecto del Centro Universitario Nuevo Laredo, avanzando en la construcción de redes de drenaje sanitario, red hidráulica, red eléctrica de media y baja tensión, así como la red de voz y datos, obras de fondo que garantizan la operación del campus a largo plazo.

En tanto que, en el Centro Universitario de la zona sur (Campus Tampico), se concluye el Edificio “E” de la Facultad de Odontología, con clínica, laboratorio y módulo de servicios sanitarios, para fortalecer la formación práctica y la atención a la comunidad. Además, se rehabilitó de forma integral el auditorio del Centro de Excelencia.

En la zona centro, en Ciudad Victoria, destacan la ampliación de la planta alta del Edificio A de la Facultad de Ciencias de la Educación, la remodelación de la biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así como la adecuación de espacios para la nueva sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Sobre estas acciones, el rector Dámaso Anaya Alvarado afirmó que “Cada peso que administra la Universidad tiene un destino claro: nuestros estudiantes, docentes y trabajadores”.

“Estas 23 obras son el resultado de unas finanzas ordenadas y de una administración que rinde cuentas, y nos permiten llevar espacios dignos, seguros y modernos a todas las regiones de Tamaulipas. Una universidad fuerte se construye con infraestructura a la altura de su comunidad”, subrayó.

Con este programa de obras, la UAT fortalece su presencia en todo el estado y reafirma su compromiso con una educación de calidad, incluyente y con sentido humanista