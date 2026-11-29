-Además, se registra un salario promedio diario de $702.39

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 29 de 2026.- El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, impulsa el fortalecimiento económico y la generación de oportunidades laborales en la entidad, en donde se registra una población total de 3 millones 602 mil 540 habitantes, de los cuales se tiene una población económicamente activa (PEA) de 1 millón, 715 mil, 509 personas.

El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, en suplencia por ausencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Emanuel Reséndez Gómez, dijo que esto, a su vez representa el 58.9 por ciento de sus habitantes y una población ocupada de 1 millón 669 mil 623 personas, logrando así una tasa del 97.3 por ciento de ocupación laboral, además de 930 mil 129 personas en formalidad laboral, lo que representa el 55.7% de sus habitantes y 29 mil, 470 patrones registrados.

Precisó que se da seguimiento puntual a los indicadores de empleo formal afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que alcanzan 679 mil 131 empleos con un salario promedio diario de $702.39 en el estado.

El funcionario estatal añadió que de acuerdo con el desglose de empleos por sector productivo en Tamaulipas durante 2026, la distribución se concentra principalmente en las siguientes actividades:

Industria de la Transformación: 278,976 empleos

Comercio: 132,204 empleos

Servicios para empresas: 75,585 empleos

Transportes y comunicaciones: 73,247 empleos

Servicios sociales y comunales: 54,503 empleos

Construcción: 44,469 empleos

Eléctrica y agua potable: 10,019 empleos

Agricultura, ganadería, silvicultura: 8,672 empleos

Extractiva: 1,456 empleos

Por último, añadió que estos avances en materia laboral, ocupación y formalidad en Tamaulipas se realizan bajo la política del gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a promover el bienestar de las familias tamaulipecas y el desarrollo sostenible de la entidad.