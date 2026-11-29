Acerca IDPET servicios de defensa jurídica a personas privadas de la libertad en el CEDES de Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 29 de 2026.- Garantizar que todas las personas tengan acceso a una defensa legal digna y oportuna es una tarea fundamental para una justicia cercana, transparente y con pleno respeto a los derechos humanos.

Con este propósito, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) realizó una brigada jurídica en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria para revisar el estado procesal de los expedientes, atender asuntos pendientes y dar seguimiento a los procedimientos judiciales de las personas privadas de la libertad.

La jornada fue encabezada por la Directora General del IDPET, Roxana Guerrero Galván, y el Director de Defensorías, César Alejandro Ávalos González, quienes supervisaron la atención proporcionada por las y los defensores públicos y escucharon directamente las inquietudes de las personas usuarias.

Durante las actividades, se brindó orientación y seguimiento jurídico, verificando que cada proceso se desarrolle conforme a la legalidad y con respeto a las garantías individuales.

Al respecto, Roxana Guerrero Galván destacó que estas brigadas permiten mantener un contacto directo con las personas privadas de la libertad, conocer sus necesidades jurídicas y dar seguimiento puntual a sus procesos.

“En el Instituto de Defensoría Pública trabajamos para que ninguna persona se quede sin acceso a una defensa adecuada. Nuestra responsabilidad es brindar atención cercana, escuchar y atender cada asunto con profesionalismo, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y el debido proceso”, expresó.

Además, afirmó que estas acciones forman parte de la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, que coloca la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales como principios esenciales de la actuación gubernamental.