La cuera tamaulipeca impulsada por el general Alberto Carrera Torres y el trabajo de las y los artesanos nos llena de orgullo y nos identifica a nivel mundial, aseguró la senadora

Tula, Tamaulipas.- La senadora Olga Sosa participó en la certificación mundial de la cuera tamaulipeca, un evento impulsando por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el alcalde René Lara Cisneros, de la mano de las autoridades de Turismo Federal, en la que se estableció un nuevo récord Guinness con el conteo de 447 personas portando la cuera tamaulipeca, al pie de la cuera monumental, en el pueblo mágico de Tula.

Durante el encuentro Encuérate en Tula, la legisladora federal resaltó el trabajo de las y los artesanos tultecos quienes han hecho de esta prenda, confeccionada originalmente para el general Alberto Carrera Torres, la vestimenta de identidad con la que se reconoce a Tamaulipas.

“La cuera nace en Tula, y al cabo del tiempo, los artesanos la confeccionan a la ciudadanía; greca, flecos, son parte de las características de la cuera tamaulipeca, mundialmente reconocida y con identidad geográfica”

También expresó el reconocimiento al gobernador, al alcalde y a todo el equipo de turismo por lograr que Tula esté en el récord guinness y también en el ojo nacional, agregó la representante de Tamaulipas en el Senado de la República.

En su mensaje, tras la confirmación del récord, el gobernador Américo Villarreal señaló que este reconocimiento se suma y se significa en las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación para darle un nuevo impulso y una nueva cara a Tamaulipas.

El récord se enmarca en el 25 Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios que se celebra en Tampico del 26 al 29 de noviembre y que reúne a los 177 municipios con esta denominación.

En la entrega del récord guinness participaron también Carlos Alberto Presenda Jiménez, coordinador de Destinos del Sur, en representación de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora; el secretario de Turismo del estado, Benjamín Hernández y, por parte de Guinness World Records, Ingrid Rodríguez, encargada de dar a conocer el resultado.

Al evento asistieron también alcaldes de diferentes municipios, así como visitantes de los municipios de Tamaulipas, así como de otros estados del país; quienes vivieron la experiencia en uno de los dos pueblos mágicos con los que cuenta Tamaulipas.