Altamira, Tamaulipas.- Noviembre 28 de 2026.-Como parte de la estrategia que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para que las empresas tamaulipecas sean parte de los proyectos energéticos que se desarrollan en el estado, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, encabezó la reunión de incorporación de más de 30 nuevas empresas interesadas en suscribir el convenio de colaboración del Clúster Estratégico de Energía de Tamaulipas.

En reunión realizada dentro de las instalaciones del municipio de Altamira, se destacó la importancia de integrar a más empresas tamaulipecas a los proyectos energéticos que actualmente se desarrollan y aquellos que están por llegar a la entidad, con el propósito de fortalecer la proveeduría local, generar mayores oportunidades de crecimiento para el sector empresarial y el capital humano.

“Nos hemos reunido con diferentes empresas de Tamaulipas, personas industriales interesados en participar en los nuevos proyectos que vienen en materia de energía para el estado, ya anunciados desde la Federación y también por nuestro señor el gobernador, que van a configurar un nuevo capítulo del sistema energético donde Tamaulipas”, agregó.

Señaló que, el estado será protagonista en materia de electricidad en su componente renovable y convencional; en petróleo y gas, con los nuevos proyectos en aguas ultra profundas y en bioenergía con las innovaciones que se proponen desde la SEDENER.

A través del Clúster Estratégico de Energía, se busca vincular a empresas, proveedores y actores del sector energético, promoviendo la colaboración y el aprovechamiento de las capacidades productivas del estado para que los beneficios de los nuevos proyectos permanezcan en territorio tamaulipeco.