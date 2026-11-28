POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Adiós al cash, el dinero plástico en la 4ª T

Durante décadas el gobierno mexicano tomó decisiones económicas pasando por el tamiz político, hoy en día está implementado medidas que pueden no contar con la simpatía de algunos sectores, pero son necesarias para evitar “fugas”, por no decir sustracciones o robos. Es el caso de la cancelación de pagos en efectivo en el peaje de las carreteras y en la compra de combustibles, es sin duda el comienzo de una nueva era, paulatina, pero que irá despidiendo al efectivo, no totalmente, pero sí de manera parcial.

“Se va a impulsar que cada día, haya cada vez más pagos digitales”. Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera. “El objetivo es ir disminuyendo el efectivo”.

La cuestión es que en 15 días hábiles contados a partir del 27 de noviembre, los mexicanos conocerán las reglas y plazos exactos, de los pagos en efectivo que la ley va a eliminar; por lo pronto están a la vista la compra de combustibles y el pago de peaje en las casetas de las carreteras. Para lo cual, le da sustento el Acuerdo 177/2026 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación este 27 de noviembre.

Y es que los robos en combustible, no son precisamente asaltos a mano armada, sino sustracciones que sufre la paraestatal provienen de sus operarios y ellos venden el combustible en gasolineras a más bajo precio y sin factura.

En la misma tesitura están las casetas de cobro en las carreteras y puentes, donde hay “arreglos”, el usuario paga en efectivo y menos de lo que marca la cuota y eso no entra a las arcas públicas.

Ese es el marco en que se desarrolla la medida administrativa que se refiere a la eliminación del efectivo, y que no puede censurarse, aunque sabemos que en algunos casos presentará malestar o rechazo en los usuarios. Por otra parte, ojalá, en algún momento, realicen un procedimiento para evitar que las gasolineras expendan “litros de 950 mililitros”, con lo que se afecta la economía de los consumidores.

Retomando el tema central, la aplicación de cancelar el uso de efectivo no es inmediata, pero establece la disposición aplicada en gasolineras y casetas, y sus excepciones en caso de contingencia, serán emitidas por Hacienda en un plazo de 15 días hábiles a partir de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial.

SIN EXCUSA, HAY QUE PREPARARSE LA ERA DIGITAL LLEGÓ. – Por lo pronto estos pagos que se harán con tarjeta en el plazo ya indicado, será en la compra de combustibles y por el derecho a circular en las carreteras de cuota, autopistas, túneles y puentes.

No se está incrementando ningún pago, la diferencia es que habrá que hacerlo con tarjeta de débito o crédito, otros dispositivos electrónicos, transferencia, Códigos QR (derecho a circular por determinadas autopistas, carreteras, puentes o túneles), Sistemas de telepeaje (TAG) y Near Fiel Comunicatión (comunicación de campos cercanos) que es cuando se acercan dos dispositivos compatibles e intercambian datos de manera segura.

En conclusión, para que usted no tenga problemas, debe prepararse desde ahora con un método de pago digital, para evitar contratiempos, sobre todo frente a una emergencia, porque entrando en vigor el nuevo procedimiento no habrá excusa que valga.

Esto es el principio de una serie de medidas, que tarde o temprano van a aterrizar en aras de evitar la evasión fiscal, el paraíso que fue alguna vez México en el tema hacendario es algo que tiene que finalizar.

Pronto tendremos otras reformas fiscales que aseguren al país una mayor captación de impuestos, porque existe una deuda pública agobiante, y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una bomba de tiempo que amenaza con explotar.

AMÉRICO INAUGURA EVENTO DE PUEBLOS MÁGICOS. – El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó junto con la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, la ceremonia inaugural del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, y el corte de listón del encuentro que se celebra en Tampico, y que reunió a representantes de 177 Pueblos Mágicos de las 32 entidades del país, mismos que estarán participando del 26 al 29 de noviembre en diferentes actividades que expondrán su riqueza cultural, gastronómica y tradiciones.

El mandatario visitó los pabellones y stands de los Pueblos Mágicos, donde los de Tula y Mier juegan un papel protagónico, por formar parte del estado anfitrión. A este encuentro fueron convocados más de mil 500 participantes, que han traído más de 400 experiencias de turismo comunitario. Se estima una afluencia de visitantes diarios de 15 mil personas, con una derrama económica de entre 60 y 70 millones de pesos.

Este evento, que nació bajo el nombre de “Tianguis Turístico” constituye una espléndida muestra de lo que México tiene que ofrecer al turismo, en gastronomía, danza, tradiciones, mar, ríos, vegetación e infraestructura de lo que es la llamada industria sin chimeneas.

Ejecutivos y empresarios del ramo turístico participan, y crean una convivencia de la que surgen negocios, intercambios, compra-venta y muchos otros de clara relación con esta industria.