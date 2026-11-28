Jornada de limpieza se llevó a cabo en Playa La Pesca coordinada y apoyada por el Sector Naval de la Secretaría de Marina Armada de México

La Pesca, Tamaulipas. – La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, como parte de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), por conducto del Sector Naval La Pesca, informa que este pasado 27 de noviembre, personal naval coordinó y participó en una jornada de limpieza en la Playa de La Pesca.

Esta actividad tuvo como propósito contribuir a la conservación del medio ambiente marino y costero, así como fomentar entre la población la conciencia ambiental y la responsabilidad social en el cuidado y preservación de los ecosistemas costeros.

La jornada contó con la participación de elementos navales pertenecientes a Sector Naval La Pesca, así como docentes y estudiantes de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, activistas ambientales, trabajadores del municipio y voluntarios del Poblado de La Pesca, quienes realizaron labores de limpieza y recolección de residuos sólidos a lo largo de la franja costera, los cuales fueron clasificados para su disposición final conforme a la normatividad ambiental aplicable, siendo recolectada aproximadamente una tonelada de basura.

Cabe destacar que la protección del medio ambiente marino y costero forma parte de las atribuciones de la Secretaría de Marina, mediante acciones orientadas a prevenir la contaminación, preservar los recursos naturales y contribuir al equilibrio ecológico, en coordinación con las autoridades competentes.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso con la Política Nacional del Manejo Sustentable de Mares y Costas de México.