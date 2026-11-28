-La actividad reunió a 700 asistentes en la Secundaria General No. 3 de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 28 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y el acercamiento directo con la comunidad escolar, se realizó la Séptima Jornada de Proximidad que Construye Paz en las instalaciones de la Escuela Secundaria General No. 3 “Profr. Rafael Balandrano Balandrano” en Ciudad Victoria. La actividad reunió a 700 asistentes entre estudiantes, docentes, madres y padres de familia, consolidando un punto de encuentro enfocado en el bienestar y la sana convivencia dentro del plantel.

En esta actividad trabajaron en conjunto el Instituto de la Juventud e Tamaulipas y las Mesas de Paz, con el fin de acercar información, herramientas preventivas y canales de diálogo a las nuevas generaciones. Durante el encuentro se fomentó la participación ciudadana y la confianza entre las instituciones de seguridad y las juventudes tamaulipecas.

La coordinación entre ambas instancias contó con la presencia de Geovanny Alain Sánchez López, secretario técnico de Mesas de Paz y con el respaldo de Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del organismo. Coincidieron en que unir esfuerzos es clave para atender las necesidades e inquietudes de la juventud y sus familias.

Bajo la visión humanista del gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, el INJUVE de la Secretaría del Trabajo suma voluntades para construir entornos escolares más seguros y fortalecer la cultura de paz en Tamaulipas.

Con este tipo de iniciativas, el gobierno estatal y las instancias de paz buscan consolidar escuelas libres de violencia, donde el alumnado, magisterio y las familias cuenten con apoyo institucional para prevenir conductas de riesgo.