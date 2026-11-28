Por: Raúl Terrazas Barraza

Búsqueda de personas

Es muy grande el esfuerzo, mucha la desesperación y sin medida la esperanza que tienen quienes integran los Colectivos de Búsqueda de Personas en el país para localizar a sus familiares desaparecidos. Así que, frente a esta gran necesidad, no podrá entenderse nunca que las autoridades de los tres niveles de gobierno y de todas sus áreas relacionadas con la tarea no colaboren o no lo hagan en la medida que se reclama.

Además, buscar personas es, guardada la naturaleza del comentario, como buscar una aguja en un pajar, porque quienes han desaparecido pueden encontrarse muy lejos de su lugar de origen; sin embargo, el empeño es permanente y quienes están organizados en los colectivos lo que no quieren es que su labor se vea obstaculizada por la falta de colaboración de las autoridades.

En Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, se llevó a cabo la Mesa de Diálogo denominada Familias y Colectivos de Personas Desaparecidas, y en ella estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos; y el gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya, quienes escucharon, analizaron comentarios y tomaron decisiones junto con las y los representantes de más de 60 colectivos de la región noreste del país.

Es de señalar que no fue una mesa de trabajo de trámite. Salieron a la luz verdades, reclamos, ofrecimientos de las autoridades y, como gran coincidencia, la determinación de no parar nunca frente a la gran fe de los familiares de desaparecidos para reencontrarse con ellas y ellos algún día. Por ello, comentarios, ideas y acuerdos fueron discutidos por más de siete horas.

En México existe una gran movilización para la búsqueda de personas. Por ello, el Monumento a la Revolución, en la capital del país, está literalmente cercado por una gran valla de madera en la que están pegadas las fotografías de miles de personas que no han vuelto a sus hogares. De ahí que pueda considerarse un gran movimiento social que, para fortuna de muchos colectivos, cuenta con el respaldo de autoridades como el Gobierno de Tamaulipas.

La lucha de los Colectivos de Búsqueda de Personas tiene que entenderse con mucha sensibilidad desde la parte gubernamental, porque sus respuestas deben llevar un contenido diferente al de las peticiones y necesidades sociales que no se relacionan con la ausencia de un ser querido. Ello da pie para comentar una vieja enseñanza de personas sabias: ante la desesperación y la angustia, cualquier cosa que huela a comprensión, apoyo y coherencia entre el actuar y el hacer equivale a justificación, cosa que no sirve para encontrar a las personas.

La secretaria de Gobernación, Rodríguez Velázquez, fue enfática al señalar durante la Mesa de Diálogo Regional, en la que participaron colectivos de San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que el compromiso del Gobierno de la República es escuchar, atender y acompañar a las madres buscadoras, al tiempo que consideró positiva la respuesta que el doctor Villarreal Anaya brinda a quienes buscan a sus familiares.

La titular de la Fiscalía General de la República, Godoy Ramos, se comprometió a fortalecer las investigaciones y la actualización permanente del Banco Nacional de Datos Forenses, para que en él exista información que permita cruzar datos y, además, trabajar con las fiscalías estatales para que cuenten con mejor infraestructura y personal suficiente y capacitado.

Fue apreciada por los representantes de los 63 colectivos que acudieron al encuentro la presencia del gobernador Villarreal Anaya y de las funcionarias y funcionarios federales, ya que ello demostró su interés por escuchar y apoyar la búsqueda de personas, además de reflejar la congruencia del sentido humanista con el que son manejados los programas, estrategias y acciones del Gobierno de Tamaulipas.

Los otros

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, presidió la Asamblea en la cual fueron galardonados con el Reconocimiento al Mérito Universitario casi 200 maestros, alumnos y personal sindicalizado, mediante diversas modalidades de premios extraordinarios, distinciones y medallas que corresponden al quehacer universitario y que son otorgadas al esfuerzo, la perseverancia y el talento extraordinario existentes en la comunidad universitaria.

Ello, dijo el líder de los universitarios, en un escenario donde la educación es destino, esperanza y compromiso, elementos que confirman que las personas hacen grande a la institución y proyectan su calidad científica, para hacer de la UAT un puente entre el conocimiento y la transformación real, debido a la influencia que tiene la Universidad en su entorno.

En la Asamblea Universitaria de este fin de semana hubo dos momentos especiales por el alto significado que tienen para la Máxima Casa de Estudios. El primero fue el reconocimiento especial por el histórico logro de Yasuriana Villazana López, alumna de preparatoria de Valle Hermoso, quien obtuvo la medalla de oro y el primer lugar en el XL Concurso Nacional Preuniversitario de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

Por otro lado, se rindió un homenaje significativo en memoria del profesor e investigador Luis Humberto Garza Vázquez, quien durante décadas impulsó la formación y difusión de la resiliencia en las ciencias sociales; es decir, la capacidad de adaptarse positivamente, recuperarse y aprender tras enfrentar adversidades o crisis.

En la Asamblea se entregaron 19 premios al Profesor Extraordinario, 47 reconocimientos al Mérito Universitario, 28 distinciones a Profesores Eméritos y 22 reconocimientos a la Dedicación Profesional Docente para maestras y maestros jubilados.

Asimismo, fueron entregadas 44 Medallas Francisco T. Villarreal a estudiantes con alto desempeño académico y 40 Medallas Alfredo Gochicoa a personal sindicalizado, en reconocimiento a su labor diaria y compromiso institucional.

En la recta final del semestre escolar en la UAT, resultó significativa para la vida universitaria esta Asamblea en la que se homenajeó a quienes, desde la comunidad universitaria, son ejemplo para la propia institución y para la sociedad en general, a la que se busca transformar mediante la formación de profesionistas competitivos en todas las áreas del conocimiento, quienes posteriormente se incorporan a los campos laborales para contribuir al desarrollo de Tamaulipas.