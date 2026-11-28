• A través de la octava edición de la Jornada Ciber UAT, la máxima casa de estudios de Tamaulipas busca consolidar perfiles universitarios que combinen habilidades digitales de vanguardia con un alto sentido de responsabilidad y compromiso social.

Ciudad Victoria, Tam.- 28 de noviembre de 2026. – Bajo el lema “La tecnología te asiste, tu mente decide”, la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo la Octava Jornada Ciber UAT, con el objetivo de fortalecer las competencias digitales y la conciencia en ciberseguridad de su comunidad universitaria.



El evento que tuvo como sede el Centro de Excelencia del Campus Victoria, se desarrolló del 24 al 26 de noviembre mediante conferencias presenciales y en línea con la participación de expertos nacionales e internacionales, además de la organización de talleres prácticos y exposiciones tecnológicas.

En representación del rector Dámaso Anaya Alvarado, inauguró el evento el secretario de Administración de la UAT, Jesús Francisco Castillo Cedillo, quien reafirmó el compromiso institucional de fortalecer en los estudiantes una cultura digital responsable donde la tecnología este al servicio de las personas.

El funcionario subrayó el rumbo que marca la actual administración, al destacar que bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya, la UAT impulsa una visión basada en la gobernanza digital, la gestión responsable de riesgos y la mejora continua, para garantizar la disponibilidad de los servicios, la confidencialidad de la información y la integridad de los datos que dan soporte a la vida universitaria.

Agregó que ese compromiso se traduce en resultados concretos:

“La UAT ha mantenido la calificación bajo la norma ISO 27001 en sistemas académicos, financieros, administrativos y en el portal institucional, fortaleciendo una cultura de seguridad alineada con estándares internacionales”.

Destacó también que, por segundo año consecutivo, la Universidad obtuvo el reconocimiento internacional C3!Cyber (Cultura, Conciencia y Comunicación en Ciberseguridad), otorgado por MetaRed TIC.

Durante la ceremonia de apertura, de manera virtual, participó Fernando Aranda Escobar, coordinador del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI), quien reconoció a la UAT como un aliado cercano y un pilar en la formación y concientización en ciberseguridad. Afirmó que la octava edición de Ciber UAT, habla de una convicción sostenida y una visión de largo plazo, en un momento en que la inteligencia artificial está redefiniendo la forma de aprender, investigar y trabajar.

La conferencia inaugural estuvo a cargo del secretario de Innovación e Inteligencia Digital del Gobierno de Tamaulipas, Mtro. Edwin Tuexi Amaro, quien impartió el tema “Innovación e Inteligencia Artificial: Construyendo el Futuro Digital de Tamaulipas”.

Participaron en el programa de conferencias, el director del Instituto de Inteligencia Artificial de la UAT, Dr. Fernando Enrique Ortiz Rodríguez, con el tema “Entre la Ley y el Algoritmo: La Ciberseguridad en el Tiempo de la IA Regulada”; así como el ingeniero de sistemas de la empresa de ciberseguridad Fortinet, Gabriel López Villarreal, quien expuso la conferencia “Panorama de la Ciberseguridad: Tendencias, Retos y el Futuro Digital”.

Además, se organizaron talleres prácticos para fortalecer las habilidades digitales y una exposición tecnológica con stands de Huawei, Fortinet, Bestel, Axtel y Check Point.

Con esta jornada, la UAT consolida una cultura digital responsable, donde la tecnología está al servicio de las personas: formar profesionales humanistas, capaces de decidir con criterio, cuidar la información y poner el conocimiento al servicio de Tamaulipas y de México.